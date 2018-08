Syke. Ein Fahrzeuginsasse ist bei einem Unfall in Syke leicht verletzt worden. Auf regennasser Straße fuhr ein Mann am Sonnabend mit seinem Auto an der Kreuzung Bassumer Landstraße/Am Winklerfelde trotz Bremsung auf einen anderen PKW auf, der an der Ampel wartete. An beiden Fahrzeugen entstand nach Auskunft der Polizeiinspektion Diepholz ein kleiner Schaden.