Bassum. Ein Autofahrer hat am Sonnabend einer Twistringerin den Außenspiegel abgefahren und ist anschließend vom Unfallort geflüchtet. Aus dem Bericht der Polizei geht hervor, dass die 28-Jährige gegen 22.45 mit ihrem Opel auf der Bassumer Straße von Bramstedt in Richtung Bassum fuhr. Im Gegenverkehr fuhren zwei Fahrzeuge, relativ dicht aufeinanderfolgend. Die Twistringerin vernahm, so schildern es die Beamten weiter, einen lauten Knall, als sie die Fahrzeuge passierte. Kurz darauf hielt sie an und entdeckte den beschädigten Außenspiegel. Die Polizei schätzt den Schaden auf 500 Euro. Da die anderen Fahrzeuge weiterfuhren, sucht die Polizei nun Zeugen für die Tat. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, solle dies bei der Polizei in Bassum unter der Telefonnummer 0 42 41 / 80 29 10 tun.