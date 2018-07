Erschreckender Anblick: Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des Fahrers feststellen. (Feuerwehr)

Landkreis Diepholz. Um etwa 15.30 Uhr hat sich auf der Sulinger Straße in Mallinghausen am Sonnabend ein Unfall mit tödlichem Ausgang ereignet. Ein 31-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen fuhr auf der L 202 in Richtung Sulingen und kam zwischen Mallinghausen und Affinghausen aus ungeklärten Gründen zunächst nach links von der Fahrbahn ab. "Das Fahrzeug fuhr dann wieder ganz nach rechts und geriet auch dort mit den Rädern neben die Fahrbahn. Anschließend schleuderte es quer gegen einen Baum auf der linken Seite", beschreibt Dieter Wendt, stellvertretender Pressesprecher der Kreisfeuerwehr Landkreis Diepholz. Den heftigen Aufprall hörte ein Anwohner und lief zum Unfallort, konnte aber aufgrund der Schäden dem stark eingeklemmten Fahrer nicht helfen.

Als das Fahrzeug dann anfing zu brennen, ließ er sich von einem älteren Ehepaar wieder zu seinem Haus fahren, um dann erneut zum Unglücksort zu eilen und das Feuer mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Dies gelang ihm auch. "Der zwischenzeitlich alarmierte Rettungsdienst konnte vor Ort nur noch den Tod des Fahrers feststellen", teilt Wendt mit. Auch die Feuerwehren Affinghausen und Schwaförden wurden alarmiert. Nachdem die Polizei die vorhandenen Spuren gesichert hatte, wurde der Fahrer aus dem Fahrzeug geborgen. Die Straßenmeisterei hatte für die Dauer des Einsatzes eine Umleitung eingerichtet. Kurz vor 19 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden.

Da die Belastung für die eingesetzten 17 Feuerwehrangehörigen ungewöhnlich hoch war, wurde durch den Einsatzleiter der Feuerwehr, Thorsten Dreyer, und dem ebenfalls anwesenden Notfallseelsorger Jörg Brand aus Barnstorf eine Nachbereitung im Feuerwehrhaus organisiert.