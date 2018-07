Angekommen: Dank gut belüfteter Unterhälfte ist Daniel Kröger trotz heißer Temperaturen guter Dinge bei seiner Ankunft. (Jonas Kako)

Bassum. Der dritte Bovelmarkt wird am heutigen Sonnabend und morgigen Sonntag Interessierte zurück in die Zeit des Mittelalters führen. Während sich zahlreiche Besucher mit dem Auto auf den Weg machen werden, hat Daniel Kröger ganz andere Pläne. Zu Fuß und in Legionärs-Montur machte sich der Barnstorfer am Freitagmorgen mit einer Holz-Schubkarre auf den Weg zur Freudenburg. Der SYKER KURIER hat ihn begleitet.

Zwei Hiobsbotschaften vorweg: Zum einen hatte Daniel Kröger eigentlich geplant, zu Fuß von Barnstorf zur Freudenburg in Bassum zu laufen. Angesichts der herrschenden Temperaturen wurde ihm aber mehrmals ans Herz gelegt, sich nicht auf die 22 Kilometer lange Strecke aufzumachen. "Viele haben mir gesagt, dass jetzt nicht einmal Marathonläufer unterwegs sind. Daraufhin habe ich es dann auch eingesehen", gab Kröger zu. In seiner Stimme liegt Bedauern. Gerne hätte er die volle Distanz zu Fuß zurückgelegt, wie er bestätigt. "Ich hätte gerne diese persönliche Erfahrung gemacht, wie die Legionäre gelebt haben, wie sie gelaufen sind und was sie alles mitgenommen haben", beschreibt der Barnstorfer und bezeichnet es als "eigenes Pilgern". Zum anderen brach an der Holz-Schubkarre schon nach wenigen Metern am rechten Rad ein Stück aus einer Scheibe heraus und quittierte damit ihren Dienst.

An Daniel Krögers Motivation kratzten die beiden Tatsachen nicht. Und so zog er sich unbeirrt auf dem Parkplatz des Reiterhofes Diek seine Rüstung an. 18,5 Kilogramm trägt Daniel Kröger, wenn alles ausgerüstet ist. 12,5 Kilogramm stammen allein von seiner Lorica Segmentata – seinem Brustpanzer. Ich beginne schon beim Zusehen zu schwitzen und frage nach, ob es denn noch aushaltbar ist. Doch Daniel Kröger bleibt gelassen: "Die Lorica ist zwischen den Segmenten offen, da kommt immer etwas an Luft durch. Und dann waren die Römer auch nicht ganz doof und haben einfach keine Hose getragen. Dadurch wird auch sehr viel gekühlt."

Das Interesse an den Römern und dem Legionärstum haben die Asterix-und-Obelix-Bände bei Daniel Kröger geweckt. Doch anders als viele, wollte Kröger nicht die Heldenrolle einnehmen. "Ich war immer ein Kind, dass sich für die böse Seite interessiert hat in Filmen. Die Römer sahen cool aus, hatten eine schöne Rüstung und das Drumherum mit dem Militär war interessant", sagt der selbst ernannte Geschichts-Fan. Über die Zeit schaute er sich immer mehr Filme wie "Gladiator" an und stürzte sich in Geschichtsbücher. "Ich bin nicht nur Show, ich habe auch das Fachwissen", verrät Kröger, der aus Faszination zu den Zünften Bäcker wurde. Mittlerweile ist der Barnstorfer zu den Köchen "rübergewechselt".

Ein Legionär auf einem Mittelaltermarkt ist jetzt aber nicht wirklich zeitlich korrekt, oder? "Nein, gar nicht. Aber die Ritter sind immerhin aus den Legionären entstanden", sagt Daniel Kröger. Mittlerweile sind wir an der Bundesstraße 51 angekommen. Ein Legionär an einer Bundesstraße – das ist genauso auffällig, wie es klingt. Nicht lange dauert es, bis der erste Lastwagenfahrer hupt, auch die uns entgegenkommenden Radfahrer sind sichtlich amüsiert. Aktionen wie diese sind es, mit denen der Barnstorfer Aufmerksamkeit erregen und mit Fremden ins Gespräch kommen möchte. "Ich möchte den Menschen das Zeitalter näherbringen. Kinder interessieren sich natürlich sehr stark dafür."

Vor drei Jahren ist Kröger der Bovelzumft beigetreten – übrigens als erster und einziger Legionär im Mittelalter-Verein. Als Einzelkämpfer muss sich Danielius Crogeus, so Krögers Rollenname, nach eigenen Worten einigen liebevoll gemeinten Neckereien aussetzen. Dass er in seiner Rüstung keine Hose trägt, mache ihn zusätzlich zur leichten Zielscheibe. "Bei Asterix und Obelix werden die Römer ja auch des Öfteren durch den Kakao gezogen. Durch die Schildkrötenformation der Römer habe ich den Beinamen ,Ein-Mann-Schildkröte' bekommen", erzählt Kröger und schmunzelt selber.

Schließlich sind wir an der Freudenburg angekommen, an dem Legionär Crogeus sein Lager aufschlägt und Besuchern am Wochenende Rede und Antwort stehen wird. Doch eines interessiert mich noch: Welchen Asterix-und-Obelix-Band liest Daniel Kröger am Liebsten? "Wenn ich mich festlegen muss, wäre es wahrscheinlich ,Sieg über Cesar'." Ausgerechnet das? "Ja, tatsächlich. Da ist für mich alles im Einklang."