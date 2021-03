Auch Piet hilft kräftig mit. Wobei Landwirt Markus Kattau (links) und Schäfer Kay Tinler (rechts) ein wenig mehr zu tun haben. Hans-Ulrich Lenk vom Kirchenvorstand (hinten) freut sich über die Nutzung der Fläche, ebenso wie Piets Papa Philip Hestermann. (Vasil Dinev)

Bassum-Nordwohlde. Piet nimmt sich eine Handvoll Pellets aus dem Eimer und wirft sie in die Erde. Und noch mal. Immerhin sollen die dafür sorgen, dass keine Wühlmäuse die jungen Bäume angreifen. Markus Kattau hilft noch ein bisschen mit einem Glas voller Pellets nach, ehe die nächste Schicht Erde oben draufkommt. Am Ende noch ein kleiner Zaun drumherum – fertig. Baum erfolgreich eingepflanzt.

Insgesamt 15 Bäume sollen hier auf einer Wiese in Nordwohlde in den nächsten Tagen ihren Weg in die Erde finden. Das größte Exemplar, das gerade eingepflanzt wurde, wird wahrscheinlich schon in diesem Jahr die erste Ernte einbringen. Die anderen sind noch zu klein, brauchen noch ein bisschen Zeit. „In drei Jahren sind es langsam Apfelbäume“, überlegt Landwirt Markus Kattau. Auf der gepachteten Fläche soll so in Zukunft eine Art Streuobstwiese entstehen. Menschen können einfach vorbeikommen und sich einen Apfel pflücken. Die Fläche davon stammt von der Nordwohlder Kirchengemeinde. „Das war mal eine Pferdewiese“, erzählt Hans-Ulrich Lenk aus dem Kirchenvorstand über die knapp dreieinhalb Quadratkilometer große Fläche. Kattau ging mit der Idee zur Kirche, die das besprochen hat. „Das ist eine sinnvolle Nutzung. Auch der Gedanke, etwas für den Ort zu schaffen, war positiv“, sagt Lenk über den Vorschlag. Auch können die Bäume stehen bleiben, wenn der Pachtvertrag irgendwann endet.

Dünger aus Wolle

Eigentlich hatte Kattau überlegt, auf der Fläche freilaufende Schweine zu halten. Eine zweite Idee war, das Hühnermobil dort zu parken. Als das auch nicht auf fruchtbaren Boden stieß, kam die Idee mit der Baumpflanzaktion. „Die Menschen sollen merken, dass manche Sachen in der Natur für alle da sind“, sagt der Landwirt über die Motivation. Gerade für Kinder wäre eine kleine Fläche an Obstbäumen ideal. „Ein Traum“, sagt Kattau, der natürlich weiß, dass die Bäume derzeit noch eher klein sind und sich die Arbeit erst in ein paar Jahren auszahlt.

Die ist übrigens zum Großteil fertig. Nur noch wenige Bäume müssen eingepflanzt werden. An diesem Tag sind auch Kay und Tina Trinler aus Martfeld vor Ort. Sie liefern die Pellets gegen die Wühlmäuse. Das Besondere: Die Pellets werden aus Wolle hergestellt. „Die eigenen sich auch als Dünger“, weiß Kattau. Zwischen die Erdschichten kommen einige Pellets, und dann sollte der Baum keine Probleme haben. „Die zersetzen sich schnell und halten die Mäuse ab“, erzählt Schäfer Trinler. Auch er war von der Idee angetan, eine Fläche zu einer Obstwiese mit Rückzugsort zu schaffen. „Wir waren sofort dabei“, sagt er und schmunzelt.

Ebenso wie Philip Hestermann. Piets Vater und dessen Frau wohnen seit drei Jahren in Nordwohlde, „und wir haben schon für den Nabu (Naturschutzbund, Anm. d. Red.) Aktionen gemacht“, erzählt Hestermann. Zwar läuft die Aktion zwar nicht über den Nabu, aber dennoch waren er und seine Frau Feuer und Flamme für die Aktion und kauften die Bäume. „In was kann man Geld besser investieren als in den Ort?“, fragt der Mann aus Nordwohlde. Außerdem werde so eine freie Fläche sinnvoll genutzt und geschützt. Gerade in Zeiten des hohen Flächenverbrauchs.

Und wenn alles gut läuft, dann muss Piet in zehn Jahren nicht mehr Pellets in die Erde werfen, sondern kann sich strecken und die Äpfel von den Bäumen pflücken. Und vielleicht kommt der eine oder andere Baum in den nächsten Jahren noch dazu.