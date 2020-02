Der Schulchor des Gymnasiums unter der Leitung von Mareike Backenköhler (am Klavier) übt schon kräftig für das Winterkonzert. (Braunschädel)

Twistringen. Großes Kino und eine preisgekrönte Schulband – das Winterkonzert des Hildegard-von-Bingen-Gymnasiums in Twistringen am Donnerstag, 6. Februar, verspricht ein spannendes Programm.

Allen musischen Arbeitsgemeinschaften des Gymnasiums führen Beiträge auf. Die Veranstaltung biete die Gelegenheit, die Arbeitsergebnisse aus den wöchentlichen Proben zu präsentieren, um sie in einem angemessenen Rahmen würdigen zu können, erklärt Anja Herold. Die Kunst- und Musiklehrerin organisiert das Winterkonzert, das jedes Jahr im Forum des Gymnasiums stattfindet. „Die Veranstaltung hat bei uns schon langjährige Tradition“, sagt Herold.

Vier Schulbands werden Stücke auf der Bühne präsentieren. Im Mittelpunkt stehen dabei zweifelsfrei Good To Bee. Seit ihrer Gründung vor dreieinhalb Jahren habe sich die Truppe sehr gut entwickelt, schwärmt Herold. Davon zeugt auch der Sieg von Good To Bee beim letztjährigen Rosa-Musikwettbewerb der Landkreise Diepholz, Nienburg und Verden. Die Musiker aus der neunten bis elften Klasse spielen Soul, Pop, und Rock. „Sie schreiben auch selber Stücke und wechseln zwischen den Liedern sogar untereinander die Instrumente“, lobt die Organisatorin.

Drei weitere Nachwuchsbands stehen beim Konzert im Rampenlicht. Für sie ist es laut Herold der erste Auftritt, da sie erst zu Beginn dieses Schuljahres gegründet wurden und noch nicht mal Bandnamen haben. „Die sind ganz schön aufgeregt“, schmunzelt die Musiklehrerin, einige der Teilnehmer hätten vorher noch kein Instrument gespielt. 28 Schüler aus der fünften und sechsten Klasse sind – auf zwei Bands aufgeteilt – mit dabei. „194 Länder“ von Mark Forster steht bei ihnen unter anderem auf der Setlist.

Die vierte Schulband besteht aus Siebt- bis Zehntklässlern und hat ebenfalls noch keinen Bandnamen. „Dafür arrangieren die drei Sänger schon eigenständig den mehrstimmigen Gesang“, weiß Herold. Die Musiklehrerin betreut die Band-Arbeitsgemeinschaften, lässt ihren Schützlingen aber meist freie Hand. „Die Schüler sollen schließlich lernen, selbstständig zu musizieren“, findet sie. „Boulevard Of Broken Dreams“ von Green Day, „Satellite“ von Jennifer Braun und weitere Popsongs hat die Combo für das Konzert vorbereitet.

Schulchor ohne Jungs

Der Schulchor ist in diesem Jahr ausschließlich weiblich besetzt. „Leider haben sich keine Jungs zur Teilnahme bereit erklärt“, bedauert Herold. Unter der Leitung der Musiklehrerin Mareike Backenköhler wird der Chor Filmmusik darbieten: Zum Beispiel Stücke aus dem französisch-schweizerischen Kinofilm „Die Kinder des Monsieur Mathieu“ und „My Heart Will Go On“ von Céline Dion aus dem Blockbuster „Titanic“.

Schließlich gibt es noch die Begabtenförderung: Schüler mit besonderem musikalischen Talent erarbeiten sich mit Unterstützung der Musiklehrerin Antje Rolfes Arrangements von Musikstücken. Das Ergebnis wird ebenfalls auf dem Winterkonzert zu hören sein.

Vor dem großen Tag gibt es noch eine intensive Vorbereitung auf einer gemeinschaftsfördernden dreitägigen Musik-Probenfahrt. Beim Konzertabend werden dann insgesamt etwa 80 Schüler auf der Bühne das Publikum unterhalten. „Wir sind eigentlich eine kleine Schule und daher besonders stolz darauf, so viele Schüler zum Musizieren zu bewegen“, sagt die Organisatorin Herold.

Das Konzert selber sei stets sehr gut besucht, wie sie betont. „Das ist dann immer ein schönes Treffen von Familienangehörigen, Mitschülern und Ehemaligen.“



Das Winterkonzert des Hildegard-von-Bingen-Gymnasiums Twistringen findet am 6. Februar ab 18.30 Uhr im Foyer des Gymnasiums (Vechtaer Straße 44) statt. Der Eintritt ist frei.