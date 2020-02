Gemeinsam mit Stargast Marie-Christine Haase unterhielten Ulrich Semrau und das Chamber Orchestra die Besucher in Syke. (Michael Galian)

Syke. Beim Konzert in der Syker Kreissparkasse am Sonnabend konnte das Publikum Ulrich Semrau in ungewohnter Position erleben: als virtuosen Solisten an der Trompete. Vertraut dagegen war die Rolle des Dirigenten als Moderator, der durch das Programm führt. Und das war äußerst anspruchsvoll, entführte die Zuhörer in die Barockzeit mit ihrer üppigen Klangvielfalt.

„Torelli hat Werke für die Solotrompete komponiert, die wunderbar farbig und strahlend sind“, erläuterte Semrau, griff zur Trompete und erfüllte die damit entstandenen Erwartungen mit Brillanz, begleitet von einem äußerst sensibel agierenden „Chamber Orchestra“, so der Name der kleinen Besetzung der Klassischen Philharmonie Nordwest mit zwei Violinen (Reka Victoria Lelek), Viola (Joachim Brockes), Cello (Domokos Barma), Kontrabass (Rodolfo Venturin) und Chembalo (Eva Telek), das den Abend zu einem ganz besonderen Hörerlebnis machte. Und das begann mit den wunderbaren Klängen von Torellis Komposition: feierlich, strahlend mit einem Hauch von Melancholie, von Semrau meisterhaft und gefühlvoll vorgetragen.

Doch auf die Zuhörer warteten weitere Höhepunkte. Für Bach habe die Trompete eine gewichtige Rolle gespielt, so auch in der Kantate „Jauchzet Gott in allen Landen“, kündigte Semrau ein Duett mit der Sopranistin Marie-Christin Haase an, das schon beim Neujahrskonzert für Furore gesorgt hatte. Beim fantastischen Zusammenwirken von Trompete und Gesang konnte sich erneut der Zauber einer glanzvollen Musikzeit entfalten. Mit dem strahlenden Sopran von Haase wurde die Lobpreisung Gottes zu einer Botschaft. Reine Freude kam bei etlichen Gästen nach der Ankündigung des nächsten Stückes auf, Bachs berühmtes „Air“, das nicht nur zu seinen bekanntesten, sondern auch schönsten Werken zählt. Semrau verließ die Bühne und die jungen Musiker boten den Zuhörern eine ganz einmalige Darbietung, äußerst sensibel, einfühlsam und dabei in technischer Perfektion. So erschien „Air“ gleichsam in neuem Glanz. Das Publikum honorierte diese Leistung mit Bravorufen, sparte sowieso das gesamte Konzert über nicht mit Applaus.

Eigentlich sei es unverzeihlich, dass Tomaso Albinoni nie ein Stück für die Trompete komponiert habe, deshalb müsse man sich der Kompositionen für Oboe bedienen, leitete Semrau zum nächsten Stück über. Mit dem Konzert in D-Moll Op. 9 stellte er ein weiteres Werk eines großen Barockkomponisten vor und demonstrierte in virtuoser Ausführung die ganze feierliche Strahlkraft des äußerst anspruchsvollen Werkes. Und es folgte noch einer der ganz Großen: Georg Friedrich Händel. „Den beanspruchen auch die Engländer für sich und haben ihm die Ehre erwiesen in der Westminster Kathedrale seine letzte Ruhe zu finden“, profitierten die Zuhörer von Semraus Wissen, der neben seiner Tätigkeit als Lehrer der Kreismusikschule auch Dozent an der Universität Vechta ist. Zu besonderen Anlässen komponierte Händel sogenannte Oden, so auch eine zum Cäcilientag, einem Tag, der zu Ehren Cäcilies, der Schutzheiligen der Musik, stattfand. Marie-Christine Haase verlieh der Arie „The Trumpets Loud Clangour“ im Duett mit Ulrich Semrau neue Strahlkraft.

„Das ist ein ganz wunderbares Konzert, man fühlt sich regelrecht zurück versetzt in die Barockzeit“, freute sich eine Zuhörerin über die glanzvollen Darbietungen des Chamber Orchestras mit seinem brillanten Trompetensolisten und der fesselnden Stimme der Sopranistin. Und das wunderbare Konzert war noch nicht zu Ende. Im zweiten Teil folgten weitere Glanzlichter wie die Darbietung des Concerto grosso von Antonio Vivaldi durch das Chamber Orchestra, das wunderbar melancholische, aber auch feierliche Momente enthielt. Bravorufe waren der Lohn für die jungen exzellenten Musiker.

Mit Georg Philipp Telemann folgte ein weiterer Großmeister des Barock, der eindrucksvolle Trompetenkonzerte schuf, so das Konzert in f-Moll. Als Semrau es das erste Mal bei einem Konzert mit dem großen Trompeter Maurice André hörte, habe er seine Leidenschaft für die Trompete entdeckt und seine Eltern „bekniet“ auch Trompete lernen zu dürfen, verriet der Musiker. An diesem Abend teilte er seine Leidenschaft einmal mehr mit seinem Publikum. Mit der Arie „Let The Bright Seraphim“ aus Händels Oper „Samson“ erlebte es ein weiteres beeindruckendes Duett von Haase und Semrau und damit einen glamourösen Konzertabschluss.