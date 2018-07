Wie warme Semmeln: Dank guten Wetters und Kundenströmen konnten sich die Stände nicht beschweren. (Fotos: Sebi Berens)

Bassum. In den 90er-Jahren ging in den Kinos nach der Vorschau noch einmal das Licht an und eine Stimme fragte: „Darf es noch ein Eis sein?“ Dann fing der Film an und der eine oder andere Besucher genoss den kühlen süßen Geschmack zum Flimmern auf der Leinwand. Am Wochenende flimmerte der Bassumer Marktplatz, der eigentlich der Parkplatz eines Modehauses ist – vor Hitze. Und die Frage nach dem Eis war eine unausweichliche – allerdings ging es nicht darum, ob es ein Eis sein sollte. Denn deswegen waren sie ja alle gekommen, um das erste Bassumer Ice-Cream-Festival zu erleben. Nein, die Fragen waren eher: Welches Eis soll es sein, und gibt es hinterher nur ein zweites oder auch noch ein drittes?

Die Vielfalt war groß. Es gab gerührtes und geschütteltes, gerolltes und gequetschtes, gekugeltes und gespritztes Eis in vielen Formen und Farben. Ausreden nach dem Motto „Bin laktoseintolerant“, „Ist mir zu süß“, „Ich finde die richtige Sorte nicht“ konnte übrigens niemand seriös vorbringen, dafür waren Kreativität und Auswahl viel zu groß. Selbst Anhänger von kulinarischen Modetrends wie vegan fanden „ihr“ Eis und vermutlich wäre auch etwas für den Fruktarier dabei gewesen. ‎Einzig, wer ein warmes Eis oder ein eisfreies Eis wollte, wurde enttäuscht. Auch die Nicht-Eisesser mussten nicht darben. Dass das Speiseeisfest ein Erfolg werden würde, stand spätestens Anfang der Woche nach einem Blick auf die einschlägigen Wetter-Apps nicht mehr in Frage. Gleißendes Sonnenlicht vom blauen Himmel und Freibadtemperaturen – wer mochte dazu schon Nein sagen.

Organisator Michael Maas hatte sich wie schon vor einigen Wochen die Macher der Piazetta das richtige Wetterwochenende ausgesucht. Zwei Wochen zuvor hatte es in Sulingen eine ähnliche Veranstaltung gegeben. In Bassum waren Eisproduzenten, von denen einige die Bezeichnung Eiskünstler verdient hatten, sogar aus Schleswig-Holstein und Hamburg ‎angetreten. Die selbst ernannte kleinste Eismanufaktur der Welt, die Eiszauberei, war wirklich noch einen Tick kleiner als die anderen Stände. Es handelt sich um eine Art Franchise-Unternehmen, das sich Individualität auf die Fahne geschrieben hat. Björn Schwarze und sein Team fügen dabei eine von drei Sorten Eis mit gefrorenen Früchten zusammen. Der Kunde wählt dann Zutaten wie Streusel, Kräuter oder Gewürze hinzu. So können beispielsweise Marzipan und Mohn mit Mangoeis kombiniert werden – oder was auch immer der Kunde wünschte. Zubereitet wurde das softe Eis direkt vor den Augen. Das dauerte zwar etwas länger, doch das Eis war garantiert frei von Zusatzstoffen.

„Eis“-gekühlt

Robin aus Bassum hatte sich ein Sandwich-Eis gegönnt. „Ich wollte mal Brownies probieren“, erklärte der junge Mann, der sich zur Stärkung auch noch ein in schrillem blau leuchtendes Eisgetränk gegönnt hatte. Sein Vater Bernd Knoblich stand daneben mit einem Eisstiel, an dem noch eine gefrorene Gurkenscheibe war. Die war quasi die Gemüseeinlage in einem Eis namens „Moscow Mule“, einem gefrorenen Sorbet mit einem Schuss Wodka. „Ganz okay, aber gewöhnungsbedürfig“, sprach Knoblich vielen aus der Seele. Es dauert wohl noch etwas, bis sich die von Mucci-Langnese-Schöller geprägten Geschmacksnerven für neue Genüsse öffnen.

„Moscow Mule“ war nur eine Geschmacksrichtung, es gab natürlich noch allerlei andere exotischen Sorten. Stefan Kramer und Gerrit Jakobs sind die Geschäftsführer, die diese Idee auch für Partys und Feiern anbieten. Hier gibt es die Getränke nicht "on ice", sondern aus Eis hergestellt und in der lutschfähigen Form am Stiel. Ein ähnliches Konzept verfolgen die Macher von „Fiev Sinn“, einer Manufaktur im Bremer Schnoor, die sich ebenfalls auf die fruchtige und auf Saft basierte Variante des kühlen Spaßes spezialisiert haben. Die sehen nur auf den ersten Blick aus wie das legendäre Capri, das Orangenwassereis am Stiel, das es schon in den 70er-Jahren gab. Die Kreationen aus den kleinen Manufakturen sind aber keine Massenprodukte, haben weniger Zusatzstoffe und vor allem den Hauch von Exotik und Individualität. Es macht auf einer Party sicher etwas her, so ein kühler und cooler Drink in fester Form – zum Abstellen kann man ja immer noch ein Glas mitnehmen. Mit rund drei Euro pro Stück haben sie aber auch ihren Preis. Für das regelmäßige Einsvergnügen werden die meisten Besucher nicht auf die neue Form umsteigen, doch immer wieder war zu hören, dass sich das Probieren gelohnt habe. Wer nach seinem Drink, pardon seinem Eis, noch Appetit auf Herzhaftes hatte, kam auch auf seine Kosten. Die „Bratwurst Biene“ vom Street-Food-Festival war auch wieder da, frische über echtem Feuer gegrillte Burger gab es ebenso wie frische Waffeln. Ein Erdbeerstand hatte kurzerhand Vanille-Eis mitgebracht und sein Angebot erweitert. Übrigens: anders als beim Food-Truck-Festival war die Müllmenge ‎diesmal kleiner, weil viele Verpackungen, nämlich die Waffeln einfach auch verzehrt wurden. Doch ein paar Mülltonnen mehr hätten nicht geschadet, die Abfallwirtschaftsgesellschaft soll ja in der Nähe sein.