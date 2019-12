Fraktionen des Bassumer Stadtrates geben Haushaltsplan ihren Segen, betonen zudem Klimaschutz und Familienfreundlichkeit. (Jens Wolf/dpa)

Bassum. Bassums Bürgermeister Christian Porsch nennt es die Königsdisziplin. Als bei der jüngsten Sitzung des Stadtrates der Haushaltsentwurf und der -plan für 2020 vorgestellt wurde, wagte Porsch zunächst einen Blick zurück. „Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Wir waren immer auf der Suche nach den besten Lösungen für die Bürger“, sagte er. So wurde in den vergangenen Jahren das Feuerwehrhaus in Apelstedt neu gebaut, in Wedehorn kam ein Anbau dazu, der Stiftspark wurde umgestaltet und im Sommer eröffnet. Gleichzeitig schaute er in die Zukunft und auf das, was Bassum für das neue Haushaltsjahr vor hat (wir berichteten). Aber auch die Fraktionsvorsitzenden des Rates gaben ihre Meinung ab.

Hans-Hagen Böhringer (CDU) betonte, dass das „oberste Ziel die Handlungsfähigkeit“ sein muss. „Die haben wir erreicht“, freute er sich. Beim Blick auf das, was sich die Stadt leistet, hob er den Stadtentwicklungsprozess mit seinen Arbeitsgruppen hervor. Zukunftsweisend sei dieser und die „ersten Maßnahmen machen sich bemerkbar“. Auch beim Rathaus und bei der Innenstadt zeigte sich der Christdemokrat optimistisch: „Wir kriegen das hin, wir brauchen vielleicht noch zwei, drei Anläufe.“

Als Sensationsreporter wäre Christoph Lanzendörfer (SPD) nach eigenen Angaben langweilig angesichts der Harmonie im Bassumer Rat. „Es ist einfach geworden, es gab wieder keinen großen Streit“, begann er. Die Stadt investiert viel in ihr familienfreundliches Image, weil „der Bedarf sich entwickelt hat“. So nannte er unter anderem das Jugendhaus Fönix, Kultur und Bildung. Angesichts der Klima-Debatte „betreten wir ein neues Feld“. Mit dem Grundsatzprogramm habe man eine Vorgabe für die nächsten Jahre geschaffen. „Nach uns die Sintflut gibt es nicht mehr. Wir sind die Sintflut, das Klima kann nicht warten“, betonte er.

Angesichts der kommenden Jahre weiß Hermuth Straßburg (Bürger-Block), „vielleicht können wir nicht alle Wünsche erfüllen“, da sonst der Haushalt ins Ungleichgewicht gerät. Für den Haushaltsplan 2020 „haben wir ein ambitioniertes Investitionsprogramm und wir müssen uns den Kosten stellen“, sagte er. Der größte Posten ist „für unsere Kleinsten“ vorgesehen. „Das ist notwendig und folgerichtig. Wir wollen den guten Standard halten und verbessern“, sagte er angesichts der Investitionen etwa in die Krippe Bramstedt oder die Planungen für die neue Kita.

Rainer Hartmann (Grüne) sprach sich dafür aus, „Bassum als nachhaltige Stadt zu profilieren und ein Vorbild zu sein“. Die Stadt hat zwar in diesem Jahr einiges für das Klima unternommen, „aber es gibt noch ganz viel Luft nach oben“, fand er. So wie etwa den Bau der Radwege nach Neubruchhausen und Harpstedt. Eine nachhaltige Verkehrspolitik nannte er das. Auch in Bramstedt „sind wir auf dem richtigen Weg und setzen die qualitativen Standards“ hinsichtlich des Bebauungsplans „Dorfstraße III“ bei dem nachhaltige Alternativen gefordert wurden.

Zunächst freute sich Maria Babic (Die Linke) über „die recht guten Rahmenbedingungen. Ich gehe mit Zuversicht ins nächste Jahr“. Allerdings machte sie, in Bezug auf die aktuelle Pisa-Studie, auf den Bedarf bei der Bildung aufmerksam. Gerade bei Menschen mit Migrationshintergrund gebe es „schwache häusliche Unterstützung“. Dennoch vermittelten die angebotenen Sprachkurse in Bassum „rudimentäre Grundkenntnisse“ für die Teilnehmer, wie sie sagte. Sie sprach sich zudem mit Blick auf die neue Kita dafür aus, „vielleicht ein Grundstück im Wohngebiet zu suchen und nicht den Bolzplatz zu nehmen“. Ebenso forderte sie eine rasche Umsetzung des Radwegs nach Neubruchhausen.

Zum Schluss machte es Thomas Becker (FDP) kurz: „Ich habe das Gefühl, dass wir auf Fragen, die vor uns liegen, keine Antworten haben.“ Die Konjunktur bricht in Deutschland ein und auch Bassum wird davon betroffen sein. Die Entwicklung der guten vergangenen Jahre ist mittlerweile vorbei. Becker machte deutlich: „Die nächsten Jahre werden hart.“

Der Haushaltsplan 2020 wurde bei einer Enthaltung angenommen.