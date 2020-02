Bassum. Jetzt wirft auch Bassum für das geplante Zentralklinikum seinen Hut in den Ring. Derzeit ist der Klinikverbund des Landkreises Diepholz auf der Suche nach einem geeigneten Standort, und nun hat sich die Verwaltung in Bassum auf die Suche nach Orten begeben – und hat zwei gefunden. „Dieses entspricht auch der Funktion der Stadt Bassum, die im Regionalen Raumordnungsprogramm als Grundzentrum mit mittelzentraler Teilfunktion 'Gesundheit und Pflege' als Ziel ausgewiesen ist“, heißt es in der Vorlage zur kommenden Stadtratssitzung. Die Mitglieder sprechen dann am Montag, 2. März, ab 19.30 Uhr über die notwendigen Vorbereitungen, damit das Klinikum womöglich in die Lindenstadt kommen kann.

Dazu müssten allerdings entsprechende Planungs- und Baurechte bestehen beziehungsweise zeitnah hergestellt werden. „Hierfür werden die Änderung des Flächennutzungsplanes (vorbereitende Bauleitplanung; FNP) und parallel die Aufstellung entsprechender Bebauungspläne (verbindliche Bauleitplanung) notwendig“, teilt die Verwaltung weiter mit. Doch bevor sich die Fraktionen mit den Bauleitplanungen beschäftigen, steht in der Tagesordnung des Rates: „Beschluss des Rates der Stadt Bassum, sich mit zwei Flächen am Bewerbungsverfahren zur Suche eines Standortes für eine Zentralklinik im Landkreis Diepholz zu beteiligen“.

Sollten die Mitglieder den Beschluss fassen, geht es ans Eingemachte. Standort eins liegt unweit des derzeitigen Krankenhauses westlich der Sulinger Landstraße und nördlich der Bundesstraße 51. Zurzeit stellt der aktuelle FNP den Änderungsbereich 1 mit 10,4 Hektar als „Fläche für die Landwirtschaft“ und den Änderungsbereich 2, südlich der Osterbinder Straße und nördlich der B 51, als „Gemeinbedarfsfläche Schule“, „Wohnbaufläche“ und als „Fläche für Maßnahmen zur Entwicklung und Pflege von Natur und Landschaft“ dar. Das zweite Gebiet ist mit 10,8 Hektar ein wenig größer. Beide Standorte werden laut Verwaltung wegen ihrer guten Erschließungssituation für geeignet gehalten und haben dasselbe Ziel: „Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes soll die Ansiedlung eines Zentralklinikums vorbereitet werden.“

Und die Änderungen des FNP sowie der B-Pläne sorgen dafür, dass beide Standorte planungsrechtlich abgesichert sind. Die Planungskosten, mit Umweltbericht und der Erarbeitung der Eingriffsregelung, belaufen sich für das Änderungsverfahren des FNP auf rund 15 000 Euro. Für den Planungsauftrag der B-Pläne (mit Umweltbericht und Eingriffsregelung) veranschlagt die Verwaltung rund 54 000 Euro. Aber: „Ein Planungsauftrag ist erst dann zu erteilen, wenn die Auswahl eines geeigneten Grundstückes für ein Zentralklinikum auf eine der Flächen in Bassum fällt.“

Grundsatzprogramm bedacht

Die Verwaltung hat sich im Vorfeld aufgrund des Grundsatzbeschlusses auch mit der sozialen, ökologischen und ökonomischen Voraussetzungen beschäftigt. „Sollte der Änderung des FNP und in der Folge der Aufstellung eines Bebauungsplanes zugestimmt werden, könnte mit der Ansiedlung eines Zentralklinikums der Kliniken im Landkreis Diepholz eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung erfolgen“, teilt die Verwaltung mit. Allerdings weist sie gleichzeitig darauf hin, dass der Funktionsverlust einer unversiegelten Fläche dann allerdings nicht zu vermeiden sei, sodass entsprechend den gesetzlichen Regelungen ein Ausgleich für diesen Eingriff und die daraus resultierenden erheblichen Beeinträchtigungen für das Landschaftsbild und den Naturhaushalt erfolgen müsse. „Dies ist im Bauleitplanverfahren einzustellen.“

Allerdings habe eine Ansiedlung des Zentralklinikums auch Vorteile: So würden Arbeitsplätze gesichert und neue Arbeitsplätze in Bassum geschaffen. „Es steht auch zu erwarten, dass die zukünftigen Beschäftigten des Klinikums Bassum als Wohnort wählen, sodass die Bevölkerungsentwicklung der Stadt Bassum hierdurch stabilisiert wird“, was sich wiederum laut Vorlage nachhaltig auf die auf wirtschaftliche und soziale Entwicklungsmöglichkeiten auswirke.



Die Sitzung des Bassumer Stadtrates findet am Montag, 2. März, ab 19 Uhr im Gasthaus Zur Post, Hauptstraße 16 in Neubruchhausen, statt. Die Sitzung ist ab 19.30 Uhr öffentlich.