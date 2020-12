Ziel der Befragung ist es, den Ist-Zustand zu vervollständigen, um so die Grundlage für ein Verkehrsentwicklungskonzept zu liefern. (Braunschädel)

Bassum. Die ersten Einträge sind schon gemacht. Dabei wird etwa auf die Mängel an den Radwegen nach Dimhausen, nach Syke oder am Bramstedter Kirchweg hingewiesen. Ein Beitrag wirft die Frage nach einem Innenstadtring auf, ein anderer wiederum kritisiert die Parkplatzsituation. Es sind die ersten Ideen von Bassumern, die sich an der Online-Befragung der Stadt beteiligen. Seit Freitag ist diese im Internet zu finden und jeder kann mitmachen. „Wir wollen die Bevölkerung einbeziehen“, betont Bürgermeister Christian Porsch.

Das Ziel der Befragung ist: Die Stadt entwickelt derzeit ein Verkehrsentwicklungskonzept, um zu sehen, wie sich die Mobilität bis 2035 entwickeln kann – und vor allem, wo Handlungsbedarf besteht. Und da das natürlich nicht von heute auf morgen möglich ist, muss erst einmal geschaut werden, wo Sand im Getriebe ist. „Im Rahmen des Planungsprozesses ist eine vollumfängliche Analyse der Ist-Situation notwendig und wichtig“, heißt es dazu vonseiten den Verkehrsplanern des Architektur- und Ingenieurbüros Sweco. Porsch berichtet, dass vor wenigen Wochen eine interne Versammlung mit verschiedenen Vertretern (unter anderem politische Fraktionen, Stadtelternrat, ADFC, Behindertenbeirat) stattgefunden habe, nun soll die Öffentlichkeit beteiligt werden.

Grundlage für Entscheidungen

Und da sind nun die Bassumer gefragt: Im Internet auf der Seite www.verkehrsentwicklung-bassum.de kann jeder eintragen, wo er Mängel im Rad-, Fuß-, Auto- oder öffentlichen Verkehr sieht. Schlaglöcher in den Straßen oder zu enge Radwege, das sind nur zwei Beispiele, die angegeben werden können. Gleichzeitig ist es möglich, Wünsche zur Verbesserung zu formulieren. „Möglichst viele Leute sollen mitmachen“, hofft Porsch auf viel Unterstützung von den Bassumern. Denn das Verkehrsentwicklungskonzept soll die Grundlage auch für politische Entscheidungen sein.

Da die Stadt nicht an den Bürgern vorbeientscheiden will, setzt sie auf das Wissen der Menschen vor Ort. Diese haben durch Arbeitsweg (Bus, Bahn, Auto, Rad) oder Freizeitradtour noch einmal einen ganz anderen Blick auf etwaige Mängel an Wegen, die auf dem ersten Blick vielleicht nicht sofort ins Auge springen. Vor allem drehen sich die Fragen darum, was die Stadt Bassum tun muss, damit die Menschen mehr aufs Auto verzichten. Eine Verkehrszählung hat bereits Anfang Juli stattgefunden, die herausgefunden hat, dass die Straßen Bremer Straße (820 Autos/24 Stunden), Syker Straße (840), Lange Wand (540) zwar sehr hoch ausgelastet sind, indes aber keine Engpässe bei den Kapazitäten befürchtet werden müssen. Auch eine Ortsbegehung und - befahrung liegen bereits hinter den Verantwortlichen. „Die derzeit stattfinde Befragung wird die Bestandsanalyse vervollständigen“, betont die das Architektur- und Ingenieurbüro.

Für einen umfassenderen Blick wurde nun die Online-Befragung gestartet, um in einem nächsten Schritt Leitlinien und Zielvorstellungen zu formulieren. „Wo hakt es?“, fragt Porsch allgemein. Interessierte können auch unter den bereits eingegangenen Beiträgen Kommentare und Ergänzungen hinterlassen und/oder den Beitrag mit Sternen bewerten.

Wer übrigens nicht an der Online-Befragung teilnehmen kann, aber dennoch gerne mitmachen möchte, der kann sich entweder die Unterlagen selbst ausdrucken und beim Bürgerservice an der Alten Poststraße 10 in Bassum abgeben. Oder aber sich nach einem kurzen Telefonat (0 42 41 / 84 0) die notwendigen Unterlagen zuschicken lassen. Die Teilnahme an der Befragung ist noch bis zum 17. Januar möglich.