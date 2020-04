Seit Anfang Januar hat Ingo Hüttemeier den Hut in der Bassumer Polizeistation an der Mittelstraße auf. (Michael Braunschädel)

Bassum. Der Übergang war wirklich entspannt. „Ich musste mich ja nirgends neu vorstellen. Das war schon ein Vorteil“, sagt Ingo Hüttemeier. Seit Anfang des Jahres ist der Bassumer der neue Chef der Polizeistation an der Mittelstraße. „Bei anderen geht der Stab weiter, bei uns der Brieföffner“, sagt Hüttemeier und lacht. Und den darf er seit rund 100 Tagen nun nutzen. Hüttemeier hat zum 1. Januar die Nachfolge von Friedrich Ludwig angetreten, war vorher schon als dessen Vertreter aktiv und wusste so, was auf ihn zukommt. „Im November wurde ich gefragt, ob ich mir das zutraue. Und das tue ich“, sagt er zufrieden. Vor der offiziellen Übergabe musste er aber dichthalten.

Die ersten paar Monate seiner Amtszeit hat der Bassumer damit verbracht, „sich reinzuarbeiten“, wie er erzählt. Denn vor allem die Verwaltungsaufgaben seien nun dazugekommen, die er sonst seinen Chef machen lassen konnte. Hüttemeier war bereits das halbe Jahr vor dem offiziellen Wechsel drin in den Aufgaben, da Ludwig unter anderem noch Überstunden und Urlaub abbauen musste, „das war eine gute Vorbereitung“, gibt er zu. Dadurch, dass er die Kollegen nun mal kennt und nicht bei einer komplett neuen Dienststelle seine Arbeit aufgenommen hat, konnte er sich direkt auf die Leitungsaufgaben konzentrieren.

Immerhin ist Ingo Hüttemeier seit fast 33 Jahren bei der Polizei in Bassum. „Ich habe mich immer hier beworben“, erzählt er schmunzelnd. Geboren und aufgewachsen in der Lindenstadt wollte er auch immer hier arbeiten. Trotz der Nähe zu Bremen steht eine Kaffeetasse des Hamburger Sportvereins auf dem Tisch und hängt eine Flagge des HSV in seinem Büro. 1980 begann er seine Grundausbildung allerdings etwas weiter weg von seiner Heimat in Bad Iburg. „Ein Bekannter von mir war bei der Polizei. Und das, was er erzählte, hörte sich interessant an“, erinnert sich Hüttemeier. Daher bewarb sich der Bassumer („Schulpraktika gab es ja noch nicht“) bei der Polizei in Niedersachsen, absolvierte einen Test in Oldenburg und fing ein Jahr später in Bad Iburg an. Zur Ausbildung gehörte auch ein Praktikum, „das ich in Bassum machen durfte“, sagt er mit einem Grinsen. Als das Ende der Ausbildung anstand, durfte Hüttemeier drei Wünsche nennen, wo er denn gerne hin möchte. „Das waren Bassum, Bassum und Syke.“ Da keine Stelle in seiner Heimatstadt frei war, ging es nach Syke in den Schichtdienst. Vier Jahre später klappte es dann mit dem Wechsel nach Bassum. Endlich. „Meine Wurzeln sind hier weit ausgeschlagen, ich bin heimatverbunden“, betont er.

In seiner Zeit bei der Polizei ist nicht nur alles moderner geworden. Was sich besonders verändert hat, ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. „Früher war das so, dass erst die Arbeit kam und dann die Familie“, erzählt Hüttemeier. Das sei heute viel besser und angenehmer. „Man muss flexibel bleiben“, findet er. Wie auch in dieser Zeit. Denn vor rund fünf Wochen hat sich der Alltag von Hüttemeier und seinen Kollegen stark verändert. „Es ist ruhiger geworden, weil die Menschen deutlich seltener zur Wache kommen“, sagt er. Man habe zwei Teams gebildet, damit die Ansteckungsgefahr wegen des Coronavirus so gering wie möglich bleibt. Bei der Übergabe am Nachmittag geben sich die Beamten daher – nur symbolisch natürlich – die Klinke in die Hand. Ansonsten sind die Beamten viel unterwegs. „Wir zeigen nun mehr Präsenz. In Bassum klappt das sehr gut, und die meisten Menschen sind einsichtig“, freut er sich. Hüttemeier unterstreicht, dass man auch weiterhin helfen werde. „Der Alltag ist zwar eingeschränkt, aber das ist hier kein rechtsfreier Raum“, sagt der Polizist, für den die Berufswahl perfekt gewesen sei. „Mir macht die Abwechslung Spaß, der Job ist nicht so monoton, und man lernt nie aus“, schwärmt er. In seinen nunmehr fast 40 Jahren bei der Polizei hat er auch „überwiegend positive Erfahrungen mit den Kollegen gemacht“. Er findet „die Kollegialität sehr wichtig“, schließlich verbringt er einen Großteil des Tages mit seinem Team. Sicher: Reibereien gibt es auch hin und wieder und gehören dazu. Dann macht es auch nichts, wenn es einen Werder-Fan unter seinen Kollegen gibt. Mit einem Lachen gibt der HSV-Anhänger Hüttemeier zu: „Sonst hätte man ja montags gar keine Themen, über die man sprechen könnte.“