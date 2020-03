Wenn das Klinikum nach Bassum kommt, dann muss vorher besprochen werden, was genau mit dem derzeitigen Krankenhaus wird. Porsch sagte in der Stadtratssitzung, dass die Nachnutzung diskutiert werde. (Dominik Flinkert)

Bassum. Sie hatte schon etwas leicht romantisches, die jüngste Sitzung des Bassumer Stadtrates. Dabei lud das Thema eigentlich nicht dazu ein, schließlich beschäftigten sich die Mitglieder mit der städtischen Bewerbung mit zwei Flächen für das geplante Zentralklinikum des Landkreises Diepholz (wir berichteten). Ein schwieriges Thema, hat eine Entscheidung für oder wider die Bewerbung doch Konsequenzen, die noch niemand absehen kann. Das zeigten die Beiträge der Fraktionen im Stadtrat. Während die einen harmonisch „Ja, wir wollen“ sagten, gab es von den anderen auch Kritik.

Denn, und das war allen klar: Die Entscheidung, ob es ein Zentralklinikum geben soll, hat nicht der Bassumer Stadtrat gefällt, sondern der Kreistag im Dezember. Nun ist es an den Kommunen, ihre Bewerbung einzureichen, um in die Auswahl kommen zu können. Bürgermeister Christian Porsch warb eingangs für das Klinikum in Bassum. „Ich persönlich halte es für die richtige Vorgehensweise“, sagte er und sprach über die Vorteile, die Bassum auch auf den zweiten Blick attraktiv machen: Die Stadt mit ihren rund 16 000 Einwohnern sei nicht nur dank Landesbuslinie, Bahn und Bundesstraßen gut angebunden. Auch Fachklinik oder Gesundheitszentrum lägen direkt in der Nähe. „Bassum hat den besten Standort im Landkreis“, findet Porsch. Hinzu kämen die Vorteile für die Lindenstadt selbst: Einwohnerzahl würden stabil bleiben, Unternehmen würden sich ansiedeln, wenn sie ihre Mitarbeiter gut versorgt wüssten, es gäbe Arbeitsplätze, und der Zuzug würde Kitas und Schulen stärken. „Wir haben uns die Familienfreundlichkeit auf die Fahne geschrieben“, schwärmte Porsch von den Kitas, Krippen, Schulen, dem Vereinsleben. „Wir haben die Voraussetzungen gebildet, und es ist ein tolles Gefühl, wenn alle an einem Strang ziehen“, sagte er.

Zwar tat das der Stadtrat (immerhin nur eine Gegenstimme beim Beschluss), aber ganz so rosarot wollten es nicht alle Fraktionen sehen. Eike Sellmer (Die Grünen) kritisierte etwa, dass bewusst auf Synergien (Klinikum in Altbau etwa) verzichtet werde. Denn gerade angesichts des Grundsatzprogramms der Stadt falle der Umweltaspekt wieder herunter. „Neuer, schöner, größer. Das ist nicht unser Maßstab“, betonte sie. Auch Maria Babic (Die Linke) sah das so. „Es werden wieder riesige Flächen versiegelt für das Klinikum und den Straßenbau. Aber nirgendwo werden Flächen entsiegelt“, ärgerte sie sich. Für sie sollte Umwelt „nicht hinten angestellt werden. Sie sollte an erster Stelle stehen“. Außerdem sprach sie an, dass die Beschäftigten ja auch Wohnraum bräuchten. „Wir haben jetzt schon wenig bezahlbaren Wohnraum“, sagte sie. Und bei einem neuen Klinikum kämen nicht nur Ärzte, sondern auch Menschen, die deutlich weniger verdienen.

Christoph Lanzendörfer (SPD) sprach gar davon, dass „hier Kommunen in ein Turnier geschickt werden“, nur um sich gegenseitig zu übertreffen. Seiner Meinung nach hätte der Landkreis an eine Kommune herantreten müssen, um dann zu schauen: Könnt ihr euch das vorstellen? So entscheiden sich nicht nur Bassum und Twistringen für eine Bewerbung, auch Sulingen ist dabei.

Doch bevor alles gut wurde am Ende der Diskussion, hatten CDU, Bürger-Block und FDP noch vorgesprochen und sich für die Bewerbung stark gemacht. „Es ist keine leichte Entscheidung. Aber was passiert, wenn wir das nicht machen?“, fragte Hans-Hagen Böhringer von der CDU in die Runde. Sicher, die Entscheidung könne ebenfalls gegen Bassum gefällt werden, dann würde sich ebenfalls die Frage stellen, wie es weitergeht, aber so habe man es wenigstens versucht. Thomas Becker (FDP) findet die Entscheidung für ein Zentralklinikum und den Schritt von dezentral auf zentral richtig. So sei eine bessere Versorgung sichergestellt, so etwas habe Vorteile für die Wirtschaft, und „wenn wir so eine Einrichtung wollen, dann müssen wir auch ökologische Opfer bringen“, schloss er.

Über die Ökologie verlor Hermuth Straßburg (Bürger-Block) kein Wort. Vielmehr sagte er, dass „das der geeignetste Standort für das Klinikum Bassum ist“. Beide Flächen seien hervorragend geeignet für das Gebäude. Außerdem könnte so ein Krankenhaus direkt vor der Haustür für die Bassumer auch einige Probleme lösen – wie etwa die seit 2012 fehlende Geburtsstation. Auch für die anderen Landkreis-Bewohner sei die Lindenstadt bestens erreichbar. „Wir wollen sie hier und können den Menschen im Landkreis ein super Angebot machen“, hob er hervor.

Letztlich beschloss der Stadtrat die Bewerbung mit den beiden Standorten (westlich Sulinger Landstraße und südlich Osterbinder Straße). Was aus dem derzeitigen Krankenhaus an der Marie-Hackfeld-Straße werde, fragte ein Einwohner. Bürgermeister Porsch entgegnete, dass man eine Nachnutzung mit dem Landkreis besprechen werde.