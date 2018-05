Extra 3-Redakteur und Buchautor Daniel Sprenger kommt mit seinem realen Irrsinn in die Stadt. (Anna Marohn)

Syke. Er ist überall: der reale Irrsinn deutscher Behörden. Unsinnige Straßensanierungen, hanebüchene Gutachten – alles nach Vorschrift, doch manchmal ohne Sinn und Verstand. Diesen Possen, Schildbürgerstreiche und Absurditäten, die alltäglich in Deutschland passieren, hat sich die Rubrik „Der reale Irrsinn“ der Sendung Extra 3 verschrieben. Der gebürtige Bassumer Daniel Sprenger ist Autor der Sendung und hat gemeinsam mit NDR-Redakteurin Alicia Anker ein Buch mit den besten Geschichten daraus verfasst. Wer wissen möchte, warum es auf der Männertoilette in der Bremer Bürgerschaft nach Urin riecht oder was es mit dem Holzschwein von Blankenese auf sich hat, der sollte am 31. Mai um 19.30 Uhr in die Syker Kreissparkasse kommen. Dort nämlich liest das Duo aus seinem Buch, gespickt mit Videos aus der Sendung und Hintergrundinfos zu den Drehs.

„Manches funktioniert vorgelesen gut, bei anderen Geschichten muss man die Protagonisten auch schon sehen, wie sie sich geben, um den humoristischen Kern zu erkennen“, sagt Daniel Sprenger, der nach seinem Politikstudium in Berlin und Paris beim NDR volontierte. Währenddessen entdeckte er sein Faible für Realsatiren. Heute ist er für den „realen Irrsinn“ in der gesamten Bundesrepublik unterwegs und deckt die Verrücktheiten der Behörden auf.

Von Blasengut und Wurfweite

Ohne zu viel zu verraten zurück zum Bremer Uringeruch. Könnten dort etwa technische Probleme verantwortlich für den Gestank sein? Ein aufwendiges Gutachten mit einer Gießkanne überprüfte praktisch-theoretisch den Weg des „Blasengutes“ und auch dessen „Wurfweite“. Tatsächlich. Das ist nicht ausgedacht. Genauso wie das Wort „Straßensondernutzungsverordnung“ oder die Notwendigkeit, in Oldenburg Straßenlaub, Grabenlaub und Grundstückslaub getrennt zu entsorgen. „Es sind einfach Sätze, die man sich auf der Zunge zergehen lassen kann“, sagt Sprenger. Oft müsse er gar nicht viel fragen – die Geschichten selbst und die Behördenvorschriften oder die Formulierungen von Gutachten bergen bereits viel Komisches.

Die Geschichten liegen dabei im wahrsten Sinne des Wortes oft auf der Straße, wie im Falle der Sanierung der Bremer Stefani-Brücke. In seiner Heimatstadt Bassum hat Sprenger bis jetzt noch keine Possen entdeckt. „Da würde ich aber auch einen Kollegen schicken, aus persönlicher Befangenheit“, sagt er. An die Geschichten für seine Sendung kommt der Redakteur zum Einen über Zuschriften, zum Anderen über Berichte aus Lokalzeitungen.

Die Protagonisten reagierten unterschiedlich, mal mit Augenzwinkern und Selbstironie, mal beharrten sie auf ihren Richtlinien, auch in den absurdesten Fällen. „Sie machen natürlich ihren Job. Ich finde ja, es ist ein Zeichen von Stärke, dass man zu dem Irrsinn, den man verzapft hat, auch steht“, sagt Sprenger. Für ihn sind die Filme und Geschichten in gewisser Weise auch Heimatfilme. „Man lernt viel über sein Land, viel über seine Region.“

In ihrem Buch haben Anker und Sprenger nicht nur die besten Geschichten gesammelt, sondern diese nach dem Dreh auch noch weiter verfolgt. Was ist geworden aus dem Bänkestreit in Köln, aus dem Laubirrsinn in Oldenburg, aus zu langen Tischen in Berlin-Friedrichshain, aus der illegalen Solaranlage im Lausitzer Kohlegebiet oder dem Klo-Gutachten in Bremen?

Einmalig ist die Veranstaltung nicht ganz, aber dennoch für eine Stadt wie Syke besonders, denn bundesweit nur zweimalig. „Man kann schon sagen, sie lesen jetzt nicht an jeder Straßenlaterne“, sagt Dennis Landt aus dem Marketing der Kreissparkasse. Nur noch eine weitere Lesung geben Anker und Sprenger Ende des Jahres im Sauerland, denn hauptberuflich sind sie ja Redakteure. In seine Heimat komme er aber gern für ein Gastspiel zurück, sagt der Bassumer Jung.

Die Veranstaltung am 31. Mai beginnt um 19.30 Uhr in der Kreissparkasse in Syke, Einlass ist um 19 Uhr, und Karten gibt es für zehn Euro an der Information der Kreissparkasse, in der Buchhandlung Schüttert in Syke und Weyhe und in der Stadtbibliothek in Syke.