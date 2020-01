Gisela Buschmann (links) und Birgit Meyer-Borchers sind ganz angetan von ihrem Programm. Am liebsten würden die beiden Vorstandsfrauen an allen Veranstaltungen teilnehmen. (Ivonne Wolfgramm)

Bassum. In der ersten Hälfte des neuen Jahr können sich die fast 600 Mitglieder des Bassumer Landfrauenvereins und dessen Fördermitglieder auf ein buntes und abwechslungsreiches Programm freuen. Und das geht schon im Januar los, wie die beiden Vorsitzenden Gisela Buschmann und Birgit Meyer-Borchers verraten.

„Es wird jetzt alles ein bisschen anders“, sagt Birgit Meyer-Borchers. Denn wenn ihre Amtskollegin Gisela Buschmann im Februar als Vorsitzende die Segel streicht, wird Meyer-Borchers alleine das Ruder bei den Landfrauen übernehmen. Das habe aber zufolge, dass bei der Organisation des Landfrauenprogramms nun einiges anders laufen muss, die Arbeit wird auf mehrere Schultern verteilt. „Der gesamte Vorstand übernimmt mehr Aufgaben“, erzählt Meyer-Borchers. Das 13-köpfige Team habe sich zusammengetan und überlegt, wer welche Stärken habe und welche Veranstaltungen sich dementsprechend realisieren ließen. „Jede von uns organisiert jetzt einen anderen Veranstaltungsbereich, so wie sie Lust hat“, berichtet Gisela Buschmann.

Damit ihren Mitgliedern in der ersten Jahreshälfte nicht langweilig wird, starten die Landfrauen schon an den Sonnabenden, 18. und 25. Januar, mit einem Ball, zwei Sticks und vielen Schritten. Denn der neue Sporttrend namens „Drums Alive“ ist nun auch in Bassum angekommen. Die Beine machen Aerobic, während die Arme auf einen Gymnastikball schlagen. Das komme schon jetzt gut an, weiß Birgit Meyer-Borchers: „Viele haben sich schon angemeldet.“

Für Freitag, 24. Januar, steht dann die beliebte Winterwanderung auf dem Plan. Natürlich mit Grünkohlessen, wie die beiden Vorsitzenden wissen lassen. Zudem wartet auf die Mitglieder während des gemeinsamen Essens im Gasthaus Freye in Osterbinde eine kleine Überraschung. Mehr wollen sie aber noch nicht verraten. Weiter geht es dann am Freitag, 7. Februar, im Gasthaus Zur Post in Neubruchhausen. Ab 18 Uhr veranstalten die Landfrauen ihre Jahreshauptversammlung. „Das erste Mal abends“, sagt Meyer-Borchers, „Die Versammlungen sollen künftig ein Jahr nachmittags und im Jahr darauf abends stattfinden. So sollen möglich viele Mitglieder die Chance haben, teilnehmen zu können.“

Gleich sechsmal wollen die Landfrauen 2020 die Welt erkunden und sich auf Reisen begeben. Der erste mehrtägige Trip findet bereits Ende Februar statt. Zum dritten Mal fahren die Frauen ins Hotel Bayside in Scharbeutz (Schleswig-Holstein). „Und wirklich nur die Frauen“, betont Meyer-Borchers, schließlich haben die Damen vom Land auch ein bisschen Zeit unter sich verdient. Vom 27. bis 29. Februar können die reiselustigen Teilnehmerinnen bei verschiedenen Wellnessbehandlungen und winterlichem Ostseeflair die Seele ein bisschen baumeln lassen. Im Mai und September ruft erneut das baltische Meer. Denn für jeweils sechs Tage (9. Mai bis 15. Mai sowie 12. September bis 18. September) wollen die Landfrauen die Ostseeküste zwischen Travemünde und Stralsund mit dem Fahrrad erkunden. „Die Strecke ist einfach traumhaft“, schwärmt Birgit Meyer-Borchers, die bereits die Route entlang der Küste lang geradelt ist. Daher rät sie auch: „Schnell anmelden.“

Im Sommer, genauer gesagt vom 8. bis zum 17. Juni, begeben sich die Landfrauen und ihre Begleiter dann auf die Spuren der stolzen Clans, des Whiskys und der Dudelsäcke. Denn Schottland als Reiseziel sei schon lange ein Wunsch der Mitglieder gewesen, weiß Gisela Buschmann. Von Bassum fahren die Teilnehmer mit dem Bus nach Amsterdam. Von dort aus geht die Reise weiter mit der Fähre in Richtung Insel und anschließend mit dem Bus durch die Highlands.

Natürlich gibt es mit den Landfrauen in den kommenden Monaten auch einiges in der Region zu erleben. So steht beispielsweise im April noch eine Fahrt nach Thedinghausen und ein Schnuppergolfkurs sowie eine Hof-zu-Hof-Fahrradtour rund um Bassum im Juni auf dem Plan. Genaueres können Interessierte auf der Webseite des Bassumer Landfrauenvereins unter www.landfrauen-bassum.de nachlesen. Dort gibt es auch weitere Informationen zur Anmeldung für die einzelnen Veranstaltungen.