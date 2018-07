Syke. Die Bassumer Landstraße (Landesstraße 333) wird ab Montag, 9. Juli, in Syke an der Kreuzung Auf der Heide/Finkenberg gesperrt – und das sogar bis voraussichtlich Anfang August. Als Grund gibt Gregor Pabst von der Nienburger Außenstelle der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr den Bau einer Querungshilfe – oder unbürokratisch einer Insel – an.

Die Querungshilfe entsteht in Höhe der Firma Lübber Erd- und Tiefbau, teilt der Fachbereichsleiter für den Fachbereich Bau mit. Zudem sollen an der Kreuzung der Asphalt erneuert und die Rinnenanlage teilweise saniert werden. Autofahrer müssen besonders tapfer sein, denn die Umleitungen werden zwar ausgeschildert, haben es aber in sich. Wer sich an den Vorschlag der Niedersächsischen Landesbehörde hält, fährt auf der B6 durch Syke bis hin zur Kreuzung B6/ L340. Von dort geht es zur Nordwohlder Straße und selbige weiter bis zum Anschluss an die B51. Wer nach Bassum möchte, hat bis dahin rund 15 Kilometer auf dem Zähler gesammelt.

Nochmal drei Kilometer obendrauf kommen für denjenigen, der über die Südumleitung nach Bassum möchte. Dafür gilt es, die Hachestadt gen Heiligenfelde zu verlassen und in Heiligenfelde auf die Straße Unter den Eichen abzubiegen. Weiter über Jardinghauser und Heiligenfelder Straße zieht es Autofahrer nach Neubruchhausen, von wo nach rechts auf die Hauptstraße Richtung Bassum abgebogen und über Eschenhausen und die Osterbinder Straße Bassum erreicht werden kann.

„Für Anlieger wird in Rücksprache mit der Baufirma eine Erreichbarkeit gewährleistet“, teilt Gregor Pabst mit. Im Anschluss an diese Baustelle ist auch schon das nächste Projekt nicht weit: Im August wird der Behörde zufolge der südliche Radweg der Landesstraße 333 im Abschnitt zwischen den Straßen Am Riederdamm und Schlossweide saniert. Die Kosten für die beiden Bauprojekte belaufen sich auf rund 700 000 Euro.

