In der Politik wurde der erste Antrag für das Gewerbegebiet "Vor dem Karrenbruch" bereits vor sechs Jahren besprochen. (Udo Meissner)

Bassum-Neubruchhausen. Nicht jede vermeintlich gute Entscheidung bringt allein Vorteile mit sich. Diese Erfahrung mussten die Mitglieder des Bassumer Rates bei ihrer Sitzung am Dienstag in Neubruchhausen machen. Neben der flott beschlossenen Anpassung der Mittagsverpflegung für die Kids spaltete der Bebauungsplan zum geplanten Gewerbegebiet „Vor dem Karrenbruch“ die Gemüter.

Zunächst ging es aber noch einmal kurz um den Nachtragshaushalt, der die Maßnahmen für den aufgestellten Feuerwehrbedarfsplan aufnahm. Dazu hatte Martin Nolte, Ortsbrandmeister in Wedehorn, schon in der Einwohnerfragestunde zu Beginn eine Antwort von Christoph Lanzendörfer (SPD) erbeten. Dieser hat Nolte zufolge nämlich einem An- und Umbau des Wedehorner Feuerwehrhauses in vorangegangener Sitzung nicht zugestimmt. Diesen Einwand korrigierte Lanzendörfer. Er sei für einen Umbau – aber nicht wie geplant. „Wir haben beim Neubau des Feuerwehrgerätehauses Apelstedt schon so weit geplant, dass es möglich wäre, einen zweiten Teil anzubauen“, erinnerte er. Eine Idee, die er schlüssig und sinnvoller fand, als wenige Hundert Meter weiter in ein anderes Gebäude zu investieren. Dennoch gelte es zu bedenken, dass an diesem Abend Geld für ein Gebäude und nicht für die Zusammenlegung von Feuerwehren beschlossen wird. „Wir stimmen der Bereitstellung der Gelder zu, sollten uns über die Ausgestaltung noch Gedanken machen“, sagte Lanzendörfer. Und Hans-Hagen Böhringer (CDU) bedauerte es, dass dieses Thema erneut angeschnitten wurde. Die Verwaltung habe ihre Hausaufgaben gemacht, und es gebe nichts, worüber man nun im Nachtragshaushalt streiten müsse. „Wir haben im ersten Quartal einen Überschuss und hoffen, dass das so bleibt.“ Wortmeldungen, warum die Feuerwehr in Wedehorn nicht ausgebaut werde, würden nur unnötig Unruhe verbreiten. Darum fühlte sich Böhringer auch dazu veranlasst, sich direkt an die Anwesenden zu wenden: „Das gefährdet einen vernünftigen Umgang beim Haushalt.“ Die positive Abstimmung gefährdete dies hingegen nicht.

Erklärungs- und Redebedarf gab es auch beim Beschluss für den Bebauungsplan im Gewerbegebiet „Vor dem Karrenbruch“. Schon in der Einwohnerfragestunde warf eine Bürgerin Bedenken hinsichtlich eines fehlenden Krötentunnels und der damit einhergehenden Gefährdung der Amphibien ein. Und auch einige Politiker machten früh deutlich, dem Beschluss nicht zustimmen zu können. Den Anfang machte Hermuth Straßburg (Bürgerblock): „Die Einwände der Bürger sind nicht alle unberechtigt, und die Abwägungen haben uns nicht überzeugt. Deswegen bleiben wir bei einem Nein.“ Ihm schloss sich Christiane Weitzel (Bündnis 90/Die Grüne) an. Ihr zufolge ist der geplante Standort ungeeignet. „Es geht nicht nur darum, dass die Zuwegung nicht geeignet ist, sondern auch darum, dass es sich um ein Naherholungsgebiet und wichtigen Schulweg für Kinder handelt“, gab sie zu bedenken. All diese Umstände führten zur Ablehnung ihrer Fraktion.

Wer rettet die Kröten?

Helmut Zurmühlen (parteilos) war auch nicht glücklich mit dem Beschluss, sah aber den Tatsachen ins Gesicht: „Wir haben intensiv diskutiert, aber mir fehlen auch die Alternativen.“ Ein Wunsch sei es, dass die Menschen keine langen Wege zu ihrem Arbeitsplatz in Kauf nehmen müssen und Arbeitsplätze vor Ort entstehen. „Wir werden überall, wo wir etwas verändern, Menschen haben, die sich nicht ganz wohl dabei fühlen“, ist er sicher. Doch sollte man diesen Menschen folgen, müsse man sich stets fragen, ob es überhaupt noch einen Sinn mache, Gewerbegebiete zu etablieren. „Jedes Baugebiet ist ein Eingriff in die Natur – ob wir das wollen, oder nicht“, sagte Zurmühlen, der sein Verständnis für Betroffene ausdrückte. Zugleich müsse aber an die Zukunft der Stadt gedacht werden. Das Halten von Betrieben in der Lindenstadt sei anders nicht möglich. Davon sei die Rettung der mutmaßlich gefährdeten Kröten nicht abhängig. „Da müssen wir auch so etwas tun“, zeigte Zurmühlen abschließend sein Herz für die kleinen Hüpfer. Christoph Lanzendörfer nahm noch einmal Bezug auf die Einwendung von Christiane Weitzel, die die Radfahrer angesichts des erhöhten Verkehrsaufkommens gefährdet sieht. In dem Gewerbegebiet solle sich laut Lanzendörfer keine Schwerindustrie ansiedeln, beruhigte er. „Wir werden nicht die gefürchteten 40-Tonner haben, die in endlosen Schlangen da durchfahren. Das ist ein Gewerbe- und kein Industriegebiet.“ Lanzendörfer ist der Meinung, dass eine Verbesserung der Zukunft Bassums nur möglich ist, wenn verträgliche Arbeitsplätze angeboten werden.

„Wenn wir das Gewerbegebiet an dieser Stelle nicht entwickeln, wird die Stadt deswegen nicht ökonomisch zugrunde gehen. Wir müssen vielleicht einfach ein bisschen Geduld haben und auf eine andere Möglichkeit warten“, so Rainer Hartmann (Grüne). Das war der Moment, an dem auch Christian Porsch sein Schweigen brach und intervenierte: „Nicht wir als Stadt müssen die Geduld haben, sondern die Betriebe, die sich gerne hier ansiedeln möchten.“ Dass die Politik bisher mehr Geduld als nötig bewiesen hat, belegte Bärbel Ehrich (SPD), die als letzte Rednerin an den ursprünglichen Antrag für ein Gewerbegebiet von 2012 erinnerte. „Sechs Jahre – so viel zum Thema Geduld. Das sind sechs Jahre, in denen wir keine neuen Flächen zur Verfügung stellen konnten“, sagte sie, bevor die Abstimmung für eröffnet erklärt wurde. Diese endete mit 16:11 Stimmen für die Befürworter.