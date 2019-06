Mitarbeiter von Strabag tragen die Kunststofflage auf, damit kein Wasser mehr durchkommt. Am Ende soll der Berg schön grün werden. (Tobias Denne)

Landkreis Diepholz/Bassum. „Wenn wir fertig sind, dann müssen wir erst einmal aufräumen“, sagt Andreas Nieweler. Gerade im Sommer ist der Staub ein ständiger Begleiter für den Geschäftsführer. Kein Wunder, fahren auf dem Gelände der Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) in Bassum täglich 100 Lastwagen, um Material heranzubringen. Rund 3000 Tonnen Ton landen bei der AWG in Wiebusch. „Jeden Tag“, sagt Bauleiter Florian Dobert von der Firma Strabag. Diese landen im achten Deponie-Abschnitt der AWG, der im Moment gebaut wird.

Denn damit künftig Abfall auf dem 5,5 Hektar großen Gebiet gelagert werden kann, braucht es nicht nur den Ton. „Wir dichten den Boden ab, dann kommt eine Kunststofflage“, erklärt Dobert die nächsten Schritte. Derzeit arbeiten rund 25 Mitarbeiter auf den beiden Baustellen der AWG. Beim Deponie-Abschnitt haben sie noch einiges zu tun, schließlich muss die Tonschicht einen Meter dick sein. Dazu drücken spezielle Walzen die Schicht so fest, dass keine Flüssigkeit mehr in die Erde sickern kann. Trotzdem folgt noch eine undurchlässige Lage Kunststoff, ehe dort Abfall hingebracht werden kann. Mit Hilfe von angelegtem Gefälle kann auch das Wasser abfließen, das in der Kläranlage wieder gereinigt werden soll. „Für die nächsten 15 bis 20 Jahre steht uns ein Deponievolumen von 1,1 Millionen Kubikmetern zur Verfügung“, hat die AWG laut Geschäftsführer Nieweler groß in die Zukunft investiert.

Konkret bedeutet das, dass die Kosten für den Neubau des Abschnittes bei rund neun Millionen Euro liegen. Angefangen haben die Arbeiten bereits im Jahr 2017 mit der Räumung des Erweiterungsgeländes. Nach einer planmäßigen Winterpause sind seit diesem Jahr die Mitarbeiter dabei, die Basisabdichtung aufzubauen. „Ich bin guter Dinge, dass wir die Arbeiten nach den geplanten zwei Jahren abschließen können“, ist Nieweler optimistisch, dass Ende Oktober/Anfang November der Neubau beendet wird. „Wir liegen gut im Zeitplan“, fügt er hinzu. Wenn der achte Deponie-Abschnitt abgeschlossen ist, dann hat die AWG hinsichtlich des Platzes erst einmal ausgesorgt. Zwar mussten seit Beginn der Zentraldeponie in Bassum im Jahr 1978 sieben Deponien angelegt werden, allerdings werde heutzutage der Abfall zum Großteil wiederverwertet. Nur rund 20 Prozent der erfassten Abfälle im Landkreis müssten deponiert werden. Daher dauert es deutlich länger, ehe der Abschnitt wieder abgedichtet werden muss. Dann aber an der Oberfläche.

Genau das passiert derzeit auf der zweiten großen Baustelle bei der AWG in der Nähe des Bassumer Utkiek. Denn die Abschnitte eins bis vier (rund 11,6 Hektar Fläche) werden mittels Oberflächenverdichtung rekultiviert. Das lässt sich die AWG rund elf Millionen Euro kosten. „Das ist kein Alltagsgeschäft“, bestätigt Nieweler. Auch deshalb, weil zwei Großbaustellen parallel laufen. Gleich neben dem Aussichtspunkt, der vor drei Jahren dicht gemacht wurde, sind die Mitarbeiter von G-Quadrat und Strabag dabei, die Kunststofflage aufzutragen. Nach mehreren Bodenschichten folgt am Ende eine Begrünung. „Wir wollen eine schonende Naherholung“, kündigt Nieweler an. Wenn beim kommenden Tag der offenen Tür am 1. Mai 2020 der Bassumer Utkiek nach drei Jahren Pause wieder eröffnet werden soll, dann wird sich auf den ehemaligen Deponieabschnitten einiges getan haben. „Wir sind gerade in der Planung, aber am Ende wird es ein großer Berg“, will sich der AWG-Geschäftsführer noch nicht komplett in die Karten schauen lassen. Aber eine Rodelbahn für den Winter soll es doch geben, ebenso wie Bänke oder eine Schutzhütte.

Auch die Gymnasien in Syke und Twistringen beteiligen sich und erarbeiten im Moment im Kunst-Leistungskurs Skulpturen, die bis zum Tag der offenen Tür dort platziert werden sollen. Dann sollen Bassumer und Menschen aus der Umgebung wieder auf dem 40 Meter hohen Berg die Aussicht über Wiebusch genießen können. „Bäume werden hier aber nicht stehen können“, teilt Nieweler mit. Denn die Wurzeln würden die Schutzschichten zerstören, sodass Wasser auf den Abfall unter der Erde sickern könnte. Allerdings muss es nicht unbedingt eine Wurzel sein, die die Schichten zerstören kann. Damit man aber direkt reagieren und die betroffene Stelle reparieren kann, werden AWG und Strabag ein „Dichtungskontrollsystem“, wie es Strabag-Geschäftsführer Dirk Brozio nennt, installieren. „So können wir auf den Quadratmeter genau orten und messen, ob der Kunststoff undicht ist“, erklärt Brozio. Nieweler fügt hinzu: „Wir haben uns für die Hightech-Variante entschieden.“