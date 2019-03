Ein Büro hat sie schon, die Veranstaltungen kommen noch: Claudia Voss ist die neue Frau für die Kulturarbeit in Bassum. (Jonas Kako)

Bassum. Ihre ersten zwei Wochen hat Claudia Voss genutzt, um sich erst einmal ein wenig zurechtzufinden. „Ich wurde ganz freundlich aufgenommen in der Stadt und freue mich auf die Arbeit“, sagt die 50-Jährige zu ihrem Einstand. Die Fußstapfen sind indes groß, schließlich tritt sie die Nachfolge des Kulturforums in Bassum an. Dafür hat die Stadt zu diesem Jahr eine eigene Stelle geschaffen, um die Kulturarbeit „abzudecken und wieder in Gang zu bringen“, wie es Bürgermeister Christian Porsch formuliert.

Voss selbst wohnt in Bremen und ist vorbelastet in Sachen Organisation von Veranstaltungen. Denn: „Ich war vorher schon im Eventbereich bei einer deutschen Bank tätig“, erzählt Voss über ihre Arbeit der vergangenen zwölf Jahre in Hamburg. So habe sie unter anderem Fachveranstaltungen, Messen, Filialjubliäen oder auch Veranstaltungen für die Mitarbeiter organisiert. Nun also Bassum. „Meine Leidenschaft liegt im direkten Kontakt mit den Menschen“, sagt Voss. Und da es sich inhaltlich und familiär ergeben habe, wird die Bremerin nun für die Lindenstadt Kulturveranstaltungen organisieren. „Da Bassum nicht so groß ist, sind es eher die kleineren und feineren Veranstaltungen, die sich ergeben werden“, freut sich Voss auf ihre ersten Amtshandlungen. Gleichwohl wisse sie um die Strahlkraft und Größe etwa des Bassumer Open Airs: „Hut ab.“ Auch sie weiß um die Arbeit des Kulturforums, das im vergangenen Jahr aufgehört hat: „Ich trete ein großes Erbe an. Sie haben grandiose Arbeit geleistet“, schwärmt Voss von ihren Vorgängern. Ein Gespräch mit den Mitgliedern soll noch folgen.

Die neue Beauftragte für die Kulturarbeit hat, wie sie selbst sagt, keinen vorherigen Bezug zur Lindenstadt gehabt. „Ich lerne Bassum gerade kennen und bin überrascht, was die Stadt alles zu bieten hat. Es gibt hier eine ganze Menge an Möglichkeiten“, sagt Voss mit Blick auf die zahlreichen Veranstaltungsorte wie die Freudenburg oder die Alte Oberförsterei. Im Moment lernt sie noch alles kennen und kann gar nicht genau sagen, was in den kommenden Monaten auf die Bassumer zukommen wird. „Ich bin nicht hierhin gekommen, um meine Ideen durchzusetzen. Sondern: Was ist gewünscht? Ich kenne die Stadt nicht und will nicht ein Konzept überstülpen, das nicht passt. Man muss ein Gefühl dafür bekommen“, erhofft sich Voss auch die eine oder andere Anregungen aus der Bevölkerung. „Wenn sich jemand ehrenamtlich engagieren will, gerne melden“, ist die 50-Jährige vormittags von Montag bis Donnerstag erreichbar (Telefon: 0 42 41 / 84 13, E-Mail: voss@stadt.bassum.de).

Die gelernte Bankkauffrau („Das ist auch schon wieder 30 Jahre her“) und studierte Psychologin kann auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen. „Durch Zufall bin ich ins Eventmanagement in der Bank gekommen“, erzählt sie. Zwar habe sie eine Ausbildung in diesem Bereich absolviert, aber der Großteil war: „Learning On The Job.“ An ihrer Arbeit gefiel Bassums Neuer besonders, dass die für Einzelprojekte zuständig war. „Ich bin in dem Bereich hängen geblieben, weil es mir Spaß gemacht hat. Im Vorfeld ist das wahnsinnig viel Arbeit, aber es löst sich immer in Veranstaltungen auf“, freut sich Voss über fröhliche und dankbare Gäste. „Das ist sehr erfüllend“, sagt die Mutter eines zehnjährigen Sohnes. In Absprache mit Bürgermeister Porsch sind derweil eine bis zwei Veranstaltungen bis Sommer geplant. Was genau, das steht noch nicht fest. „Es sollen Ergänzungen zu den privaten Veranstaltungen sein, um für alle Bereiche etwas anzubieten“, wünscht sich Voss. Einen Bereich hat sich die Bremerin schon angeschaut und will Kontakt suchen: „Was mir am Herzen liegt, ist etwas für die Jugendlichen zu organisieren. Das wäre eine Neuheit, die ich sehr schön fände.“