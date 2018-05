Alle guten Dinge sind drei: Um ihre verzierten Karten auszustellen, strategische Workshops für Unternehmer anzubieten und Kunst-Kurse zu veranstalten, hat die Künstlerin Maike Kristina Harich ein neues Atelier in Gessel eröffnet – im ehemaligen Hofladen des Bio-Geschäfts Voigt.

„Ich wollte immer schon ein Atelier auf dem Land haben“, erzählt Harich. Sie habe sich einen alten Bauernhof und eine verglaste Eingangstür vorgestellt. Solche Voraussetzungen bieten sich nun in Gessel. Den Inhaber des Hofladens, Jochen Voigt, kennt Harich schon viele Jahre. Da Harich hauptberuflich als PR-Beraterin und Designerin arbeitet, gestaltete sie das optische Erscheinungsbild des Hofladens. Und als sie zufällig erfuhr, dass der Hofladen nicht mehr genutzt wird, schlug sie zu.

Im nächsten Papeterie-Kursus stellen die Teilnehmer aus einer Gummiplatte mit Linolwerkzeug einen Motivstempel her, den sie zuhause fürs Bedrucken von Karten, Geschenkpapieren und Umschlägen nutzen können. Die Kreativen wählen am Mittwoch, 21. Februar, ein Motiv aus mehr als 20 Bildern aus, zeichnen es, schnitzen und führen einen Probedruck aus. Wer sich noch intensiver mit der Thematik beschäftigen möchte, kann sich für einen Tagesworkshop am Sonnabend, 10. März, anmelden. Die Hobbykünstler stellen von 10 bis 17 Uhr Stempel her und bedrucken danach aus einem umfangreichen Papier-Blanko-Sortiment Karten, Anhänger, Hefte, Tüten und Geschenkpapier. Ein Stilkonzept für ihre Wunsch-Wohnung entwickeln Interessierte am 18. April in einem Moodboards-Kursus. „Moodboards ist eine Art Collage. Jeder sucht sich Fotos aus Zeitschriften, die ihn inspirieren“, erklärt die Bremer Künstlerin.

In weiteren Kursen gestalten die Teilnehmer Tisch-Dekorationen mit Fundstücken aus der Natur, Anhänger aus Papier und Draht sowie weihnachtliche Tisch-Dekorationen. Zu einem Sommerfest lädt Harich für den 22. Juni von 16 bis 19 Uhr ein. Auch dann können Besucher das Stempeln ausprobieren. Eine Ausstellung zeigt Harichs Drucke von Illustrationen, Aquarelle und Zeichnungen sowie Fotografien ihrer Kollegin Jo Wahlers, die ebenfalls Workshops in dem Atelier leitet. Einen weiteren „Tag der offenen Tür“ organisiert Harich für den 30. November. Besucher können von 16 bis 19 Uhr Weihnachtsgebäck genießen, künstlerisch tätig werden und sich über das Kurs-Programm des Jahres 2019 informieren.

Für Firmen-Vertreter bietet Harich auf Anfrage Workshops an, bei denen es darum geht, wie Firmenräume so umgestaltet werden können, dass sich die Kunden wohlfühlen. Bei einer Arztpraxis nähmen die Patienten nicht als Erstes die Kompetenz des Arztes wahr, sondern den optischen Eindruck der Räume, sagt die 43-Jährige. So sei bei Ärzten eine ruhige, entspannte Atmosphäre wichtig. Harich berät Firmen-Vertreter nicht nur in ihrem Atelier, sondern fährt bundesweit zu Unternehmen.

Die gebürtige Weyherin Harich lebt mit ihrem Mann, ihren beiden Kindern und ihrem Mischlingshund Pelle in Bremen. Dort gründete sie ein Design-Studio. Vor einigen Jahren entwarf sie ihre erste Kollektion exklusiver, limitierter und handgefertigter Illustrationen, die nach Angaben von Harich europaweit nachgefragt wird. Klarheit, Minimalismus, Detailliebe und ein Faible für natürliche Materialien sowie die Schönheit der nordischen Landschaft – all das charakterisiert ihren Stil. Harich arbeitete als Dozentin im Fachgebiet Kommunikation an der Universität Bremen, Akademie für Kommunikation, Marketing und Medien sowie der Handelskammer. Zudem gehört sie zum Vorstand des Wirtschaftsforums Bremen-Nordwest. Im Jahr 2014 erhielt sie den Ideenlotsen-Preis für Kulturschaffende vom U-Institut und der Wirtschaftsförderung der Stadt Bremen.