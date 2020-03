Henrich Meyer zu Vilsendorf war am Donnerstagabend der Referent im Gasthaus Puvogel. Sein Thema: „Zukunft der Landwirtschaft – Landwirtschaft der Zukunft“. Nach dem Ende des Vortrags gab es eine ausgiebige Diskussion. (Michael Galian)

Bruchhausen-Vilsen. Jochen Hestermann rieb sich verwundert die Augen. Rund 170 Besucher hatten den Weg ins Gasthaus Puvogel in Ochtmannien gefunden, um die Vorträge zum Thema „Zukunft der Landwirtschaft – Landwirtschaft der Zukunft“ zu hören und anschließend darüber zu diskutieren. Gemeinsam mit dem globalisierungskritischen Netzwerk Attac hatte die Volkshochschule Bruchhausen-Vilsen dazu eingeladen. Mit offensichtlichem Erfolg. „Ich hätte nie gedacht, dass so viele kommen“, so VHS-Arbeitsstellenleiter Hestermann erstaunt. Schon alleine wegen der Auswirkungen des Coronavirus’, ergänzte Walter Kreideweiß von Attac.

Den Auftakt machte Henrich Meyer zu Vilsendorf. Der Mann von der Bezirksstelle der Landwirtschaftskammer in Nienburg legte die Grundlagen für die abschließende Diskussion, nannte Zahlen. So stellten die Landwirte nur zwei Prozent der Beschäftigten bundesweit, aber jeder zehnte Arbeitsplatz hänge an der Landwirtschaft. Im Landkreis Diepholz bewirtschafteten 2976 Betriebe 129 000 Hektar, 20 Prozent der Fläche sei Grünland. Etwa 200 Betriebe hätten sich auf Tiere spezialisiert; die Zahl sei rückläufig, die der Tiere pro Hof indes steige. Die Durchschnittswerte hierfür: 108 Milchkühe, 771 Mastschweine. Zum Vergleich: Vor 20 Jahren gab es noch etwa 6000 bäuerliche Betriebe. Immerhin: „Die tragende Säule im Landkreis Diepholz ist nicht die Agrarindustrie, sondern familiengeführte bäuerliche Betriebe.“

Faire Preise

Genug der Zahlen. Henrich Meyer zu Vilsendorf warb auch um Verständnis für die Landwirte. „Junge Landwirte machen sich große Sorgen“, erklärte er. Es fehle ihnen an Perspektiven, an Planungssicherheit und an Anerkennung. Der Nienburger sprach von einem anhaltenden Strukturwandel, von einem „politisch bedingten Wandel“. Preisdruck, Digitalisierung, Fortschritt und die Frage der Nachfolge setzen die Bauern unter Druck. Das Dilemma sei, dass der Bauer nicht an den Kunden direkt liefere, „aber das kann nicht anders sein“. Dass der Preis für den Endabnehmer das wichtigste Kaufargument sei „durchaus ärgerlich“. So entstehe ein „knallharter Wettbewerb“. Ein ganzes Kalb bringe dem Landwirt beispielsweise 50 Euro, „das kosten ein Paar Turnschuhe“. Und pro Kiste Bier gingen 32 Cent an den Bauern. Die Landwirtschaftskammer wolle, dass möglichst viele Höfe erhalten bleiben, faire Preise gezahlt werden, Artenschutz und die Möglichkeit für die Bauern, nachhaltig zu arbeiten.

Eigentlich wollte Henrich Meyer zu Vilsendorf auch noch etwas zum Thema Böden sagen. Sie seien die Grundlage des Wachstums, „kein Landwirt will, dass Boden versiegelt oder weggebaggert wird“. Es gebe ein Bundes-Bodenschutzgesetz und 70 Bodendauerbeobachtungsflächen allein in Niedersachsen. Den Rest überließ er dem Buchautor Florian Schwinn. Der ist Wissenschaftsmoderator beim Hessischen Rundfunk und hat im Juni 2019 sein Buch „Rettet den Boden“ auf den Markt gebracht. Kurz zusammengefasst: Der 66-Jährige ist der Auffassung, „wir sollten die Landwirte zu unseren Klimarettern machen“.

Er erläuterte auch, wie er sich das vorstellt. Dafür stellte er den Boden als größtes Biotop der Welt vor. Sehr anschaulich übrigens. Über einen in Stücken geschnittenen Apfel machte er deutlich, dass es nur ein Achtel der Erde sei, von der nicht nur die Menschheit lebt, „und das vernichten wir gerade“. In einem Kubikmeter Oberboden – das ist die Schicht direkt unter der Krume – leben mehr Lebewesen, als es Menschen auf der Erde gibt. Diese Lebewesen würden durch den Pflug und den Druck durch schwere landwirtschaftliche Maschinen vernichtet. Auch die Ernte sei für diese Lebewesen eine Katastrophe, weil schlagartig keine Nahrung mehr vorhanden sei.

Es gehe aber auch anders, legte Florian Schwinn dar. Man könne Zwischenfrüchte pflanzen, diese nur mähen, anschließend häckseln und liegen lassen. So blieben auch die Wurzeln im Boden, was der Erosion entgegenwirke. Zweiter Vorschlag: Man könne beispielsweise bei Mais Gräser untersäen. Die würden im Schatten des Maises erst nur gering wachsen, nach der Ernte umso besser. „Dann hat der Bauer eine zweite Ernte, mit der er seine Tiere füttern kann.“ Schwinn will, dass die Landwirte für dadurch entstehende Extraarbeiten subventioniert werden. Er will „Humusbauern statt Agrarindustrie“. Denn dann wären nicht nur die Böden gesünder und fruchtbarer, sondern auch weniger Kohlendioxid in der Luft. „Vier Promille mehr Humus würden unseren jährlichen CO2-Ausstoß neutralisieren.“

Der Diepholzer Kreislandwirt Wilken Hartje, „aus Überzeugung konventioneller Landwirt“, geht davon aus, dass die konventionelle Landwirtschaft in Zukunft ökologischer werde. Der Heiligenfelder nannte aber auch ein Problem: „Ich kann nicht alle fünf Jahre umschwenken. Ich brauche 20 Jahre, um meine Investitionen abzustottern.“ Den Gegenpol in der kommenden Diskussion sollte Wilfried Denker bilden, Bio-Landwirt aus Sudwalde. Er hatte vor fünf Jahren ein Nematodenproblem, verzichtete anschließend auf 80 Prozent seiner Flächen auf den Pflug, und zwei Jahre später „waren die Zwiebeln ohne Schädigung“. Auch er sprach sich für Humusaufbau im Boden aus, denn „wenn der Boden in Ordnung ist, stimmt auch die Ernte“.