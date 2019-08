Asendorf. Asendorf – rund 3000 Einwohner, direkt angrenzend an den Landkreis Nienburg. Landwirtschaftliche Flächen dominieren hier das Landschaftsbild. Was mitnichten heißt, dass nur Bauern dort wohnen. Gerade in den 1980er-Jahren sind viele Menschen aus der Stadt herausgezogen, haben Resthöfe aufgearbeitet und leben seitdem dort. Menschen, die aus früheren Zeiten ein größeres kulturelles Angebot gewohnt sind, als es das gemeinhin auf dem Lande gibt. Entsprechend rege ist die Kulturszene in und um Asendorf. Ein Beweis: das Gartenkultur-Musikfestival. Hier ist Asendorf der Hotspot der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen. Sowohl das Trio Adorno als auch die Gruppe Boogielicious geben sich in naher Zukunft die Ehre im südlichsten Zipfel der Samtgemeinde.

Los geht es am Sonnabend, 17. August, auf dem Eichenhof Zempel, Essener Straße 10 in Asendorf. Hier, auf dem ehemaligen Hof Lindewurth, residieren heute von Heidemarie und Harmen Zempel. Ihr Hof wird in der Gräflichen Güterrolle erstmals 1350 erwähnt, ist seit dem 20. Juni 1873 in die Höferolle der Gemeinde Asendorf eingetragen. Zwischen Hallenhaus und zwei Scheunen findet sich ein Brunnen mit der Jahreszahl 1728. Drumherum: eine etwa einen Hektar große Gartenanlage, die seit etwa 25 Jahren mit Leidenschaft und der Liebe zum Gärtnern von Heidemarie und Harmen Zempel gepflegt wird. Herzstück ist ein großer Teich, die Stauden drumherum werden von Solitärgräsern unterbrochen. Ein Baumgarten mit Kunstinstallation, ein nach historischem Vorbild gestalteter Rosengarten und ein ökologisch bewirtschafteter Gemüsegarten runden das Bild ab. Der Garten ist bereits ab 17 Uhr geöffnet, die Damen vom Inner Wheel Hoya eröffnen ihr Büfett um 18 Uhr.

Für Musik sorgt ab 19.30 Uhr das Trio Adorno. Lion Hinnrichs am Klavier, Christoph Callies an der Violine und Samuel Selle am Violoncello füllen in aller Welt die Konzertsäle. „Aber in einer Scheune haben sie noch nicht gespielt“, ist sich Jutta Filikowski sicher. Die Geschäftsführerin des veranstaltenden Kunst- und Kulturvereins Bruchhausen-Vilsen verspricht „packende Kammermusik“ und „ein außergewöhnliches Konzert“, denn „das Trio Adorno gilt als eines der vielversprechendsten und spannendsten jungen Ensemble, die von dem Publikum und Presse zu Recht bejubelt werden und mit Ehrungen und Preisen bedacht wurden“.

Acht Tage später, am Sonntag, 25. August, wird dann das Kontrastprogramm aufgefahren. Keine Klassik, dafür Boogie, Blues und Jazz wird in der Kunstwerkstatt Artenreich, Liebenauer Weg 12 in Graue, aufgefahren. Zuständig dafür ist das Trio Boogilicious, bestehend aus Eeco Rijken Rapp (Klavier, Gesang), David Herzel (Schlagzeug) und Bertram Becher (Blues-Harmonika). Ihre Aufgabe: Sie wollen den Boogie-Woogie ins 21. Jahrhundert bringen.

Gastgeber sind in diesem Fall Katja Sturhan und Kalle Dütschke-Sturhan. Sie haben auf dem weitläufigen Gelände eine Kunstwerkstatt eingerichtet, fertigen Mosaike und haben ihre Beete mit eigenhändig hergestellter Glaskunst verziert. Im Umland sind sie ob ihrer Projekte und Seminare an Schulen und Kindergärten bekannt.

Tickets für beide Konzerte gibt es im Vorverkauf beim Tourismus-Service in Bruchhausen-Vilsen. Sie kosten zwölf Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Reservierungen werden unter der Telefonnummer 0 42 52 / 93 00 50 angenommen.