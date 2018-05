Zum Glück saß zu dem Zeitpunkt, an dem der Baum auf die Tische und Stühle einschlug, niemand auf der Terrasse des Restaurant- und Hotelbetriebs am Heiligenberg. (Feuerwehr)

Bruchhausen-Vilsen. Die Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen wurde am Dienstag um 9.15 Uhr zu einem Einsatz gerufen, mit dem Stichwort: umgestürzter Baum auf Straße. Der Einsatzort war ein Hotel- und Restaurantbetrieb am Heiligenberg. Als die Kräfte der Ortsfeuerwehr mit vier Fahrzeugen unter der Leitung vom Ortsbrandmeister Stephan Thöle eintrafen, bot sich ein "Bild der Zerstörung", sagt Feuerwehrsprecher Detlef Wessels. Der Baum war von der gegenüberliegenden Straßenseite des Restaurants auf den Vorplatz gekracht, wobei er einen Teil der dort aufgestellten Tische und Stühle sowie einen großen Sonnenschirm zerstört hatte. Zum Glück hatten zu diesen Zeitpunkt noch keine Gäste im Außenbereich gesessen. Die Feuerwehrkräfte machten sich mit zwei Motorsägen an die Arbeit, um den Baum zu beseitigen.