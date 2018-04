Syke-Barrien. Es war ein Wunsch des Barrier Ortsbürgermeisters Manfred Nienaber gewesen. Und Heinrich Sievers von der Syker Stadtverwaltung kam diesem Wunsch während der Barrier Ortsratssitzung am Mittwochabend ausgiebig nach. Er berichtete über zehn Baustellen im Dorf, auch über diejenigen, die schon seit Jahren auf der Agenda stehen. Doch der Reihe nach.

Bauamtsleiter Sievers griff als Erstes den Radweg von Barrien über Jeebel nach Lahausen auf. "Eine Buckelpiste", wie er den Zustand zusammenfasste. Wobei aus dem Gremium bemerkt wurde, dass diese Beschreibung auch für die Straße zutreffend wäre. Aber: Es handelt sich dabei um eine Kreisstraße, die K117. "Und dafür ist der Landkreis zuständig", erläuterte Sievers. Er versprach aber, sich "auf dem kleinen Dienstweg mit der Straßenbauverwaltung in Verbindung zu setzen".

Bei der Finkenhütte an der Landesstraße 334 soll eine Querungshilfe kommen. 2018 noch, Mittel dafür wurden bereits in den Haushalt eingestellt. Sievers zufolge handelt es sich dabei um eine Bedarfsampel. "Wir führen jetzt letzte Gespräche, danach soll es umgesetzt werden. Ich gehe davon aus, dass es funktioniert."

Kurzfristig tätig geworden ist der Syker Bauhof schon am Übergang von der Pastor-Drechsler-Straße zur alten Bundesstraße 6. Dort wurde moniert, dass Rollatorfahrer beim Überqueren der B6 Schwierigkeiten mit der Grasnarbe haben. Die sei jetzt weg, berichtete Heinrich Sievers. Auch westlich der Kieler Straße werde es bald weitergehen. Die Verzögerungen hätten krankheitsbedingte Gründe. Auch auf dem Parkplatz vor dem Bewegungszentrum des TSV Barrien war die Stadt Syke aktiv. Er wurde neu gepflastert, Pflanzenbeete wurden angelegt und die Restfläche mit Schotter aufgefüllt.

Das Baugebiet "Nördlich Am Goldberg" war jüngst bereits Thema im Bauausschuss. Heinrich Sievers fasste diese Diskussion zusammen. Dort muss nach einem Hinweis der Fachbehörde das Gelände aufgehöht werden. Dazu werden bis zu 1000 LKW-Ladungen Sand benötigt. Zusätzlich zu den Bauarbeiten. Diese Lastwagen werden über die alte B6, den Fuchsweg und die neue B6 kommen. Sievers fand die Stellungnahme des Landkreises "verwunderlich", in anderen Baugebieten sei so etwas "nie ein Thema gewesen". Der Bebauungsplan werde nun neu ausgelegt, jedermann habe drei Wochen lang die Möglichkeit, Einwände zu formulieren. Am 7. Juni werde dieses Projekt erneut im Bauausschuss geprüft, ehe es zum Barrier Ortsrat weitergereicht werde.

Stadt will das Pfarrhaus nicht

Nächster Punkt: Edeka Barrien. "Die Planer haben ihre Unterlagen fertig", erklärte der Bauamtsleiter, "alle haben ihre Aufgaben gemacht." Die endgültigen Unterlagen würden fehlen, um dort loszulegen. "Wir erinnern immer wieder, aber haben keine Möglichkeiten, Druck auszuüben." Sievers vermutete, dass die Ursache der Stagnation bei den Geldgebern liege. Ralf Eggers (CDU) erinnerte daran, dass bis Beginn der Bauarbeiten noch ein Zebrastreifen für Schüler angelegt werden sollte. Der Ortsrat entschied, das zeitnah bei der Stadt Syke zu beantragen.

Zur Quartiersentwicklung hat das Planungsbüro laut Heinrich Sievers seine Ideen bereits vorgestellt. "Wir haben bei einigen Punkten eine vertiefte Prüfung gefordert." Nach deren Abschluss würden die Ergebnisse der Workshop-Gruppe vorgelegt, anschließend dem Ortsrat. Gleich nach den Sommerferien. Bestandteil des Quartiers ist das alte Pfarrhaus. Das will der Besitzer verkaufen. Der Preis: ein Euro für das Gebäude und der Verkehrswert für das Grundstück. Der Verkehrswert liegt bei etwa 150 000 Euro. "Die Stadt will das Pfarrhaus nicht kaufen", stellte Sievers klar.

Sehr wohl Interesse hat die Stadt aber an der dreieckigen Freifläche zwischen Glockenstraße 7 und dem angrenzenden Parkplatz. Das Gebäude selbst würde die Stadt im Notfall auch erwerben. Aber: " Der Verkäufer will, dass das Gebäude so erhalten bleibt, wie es ist."