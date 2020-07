Das Gelände des BBM-Marktes an der Industriestraße ist zu klein geworden. Daher will der Markt umziehen. (Tobias Denne)

Bassum. Zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass der Bassumer Verwaltungsausschuss grünes Licht für den Bebauungsplan „Baumarkt/Gartencenter“ gegeben hat. Nun kommt Bewegung in die Angelegenheit. Denn: In der kommenden Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung (16. Juli, 19 Uhr) sprechen die Teilnehmer genau darüber, dass der BBM-Markt aus der Industriestraße ziehen will. Der Markt will aber nicht aus Bassum raus, nein, vielmehr an eine prominentere Stelle. Genauer gesagt an die Bremer Straße.

Verkehrstechnisch optimal

Nicht nur die bessere Sichtbarkeit ist ein Grund, auch die Erweiterungsmöglichkeit. An der Industriestraße ist dafür kein Platz, daher der Umzug in die Nachbarschaft. „Ursprünglich war vom Investor eine Gesamtverkaufsfläche von 8000 Quadratmetern angestrebt worden“, teilt Bassums Bauamtsleiter Martin Kreienhop in der Sitzungsvorlage mit. Der nun vorliegende Vorentwurf setzt eine kleinere Fläche fest. Konkret geht es um 6700 Quadratmeter. Was sich allerdings nicht geändert hat, ist der Wunsch nach einer Gartenabteilung im neuen Markt. Gerade im Hinblick auf eine derartige Veränderung schaut ein Gutachterbüro darauf, wie sich der neue Standort mit den bestehenden Unternehmen verträgt. Das Büro, die Cimba GmbH, hat ein Verträglichkeitsgutachten erstellt, auf deren Basis die Festsetzungen im Vorentwurf des B-Planes getroffen wurden, heißt es dazu weiter. Der neue Standort hätte unter anderem den Vorteil, dass der BBM-Markt verkehrsgünstig liegen würde. „Die lokale und innerstädtische Verkehrsanbindung ist über die Bremer Straße für den Individualverkehr sehr komfortabel gegeben“, lautet das Urteil des Gutachtens. Aber auch Nicht-Bassumer könnten den Markt gut erreichen, da direkt nebenan die Bundesstraße 51 liegt.

Das Gutachterbüro geht in seinem Bericht davon aus, dass aufgrund der geringen Distanz zum derzeitigen Standort an der Industriestraße der Kundenstamm weitgehend erhalten bleibt. Auch die Konkurrenz zu anderen Märkten untersuchten die Experten und kamen zu dem Schluss: „Die ökonomische Wirkungsprognose hat aufgezeigt, dass das Planvorhaben lediglich in einem Fall abwägungsrelevante Umsatzumverteilungseffekte auslösen wird.“ Heißt also, dass Kunden durch den Umzug an die Bremer Straße von ihrem jetzigen Pflanzenfachmarkt zum BBM-Markt wechseln könnten, da dieser mit seiner Erweiterung auch Pflanzen auf rund 800 Quadratmetern anbieten will. Allerdings bewertet die Cima GmbH diesen Faktor als normalen Wettbewerb, da das Blumencenter Wiesmoor kein Bestandteil des zentralen Versorgungsbereiches in Bassum ist. Es schreibt gleichzeitig von „einer deutlich spürbaren Wettbewerbsverschärfung“. Sollte dem Vorschlag gefolgt werden, steht als nächstes die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden auf dem Plan.



Einzelheiten zu den Plänen werden in der Sitzung am Donnerstag, 16. Juli, ab 19 Uhr im Gasthaus Zum Hombachtal, Nordwohlder Dorfstraße 5 in Nordwohlde, präsentiert. Ebenfalls beraten die Ausschussmitglieder über die Aufhebungssatzung für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Windpark Bassum-Albringhausen“. Da die Teilnehmerzahl auf zehn Personen begrenzt ist, müssen sich Interessierte bis zum 16. Juli, 12 Uhr, im Rathaus der Stadt Bassum unter 0 42 41 / 84 83 anmelden. Alle Einwohner haben bei der Teilnahme an der Sitzung einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Desinfektionsmittel werden am Eingang zum Sitzungsraum zur Verfügung gestellt.