Syke. „Tod eines Handlungsreisenden“ ist ein Theaterstück über den Tod eins Traumes, genauer gesagt über den Tod von irrealen Träumereien. Willy Loman bekam mit 63 Jahren die volle Härte des Berufslebens und auch des Lebens an sich zu spüren. Am Ende wurde ihm deutlich, dass er sich über Jahrzehnte etwas vorgemacht, sich selbst belogen hatte. Auch seine Familie hatte er in die Scheinwelt mit hineingezogen. In Wirklichkeit war nicht nur er, sondern waren auch seine Söhne (beruflich) gescheitert. Aus der Traumwelt wurde der Alptraum. Loman nahm sich das Leben.

„Das Begräbnis wird gewaltig“, rief er als letzte Hoffnung aus. Doch nicht mal das passierte, zur Beerdigung kamen nur wenige Menschen. Der renommierte Schauspieler Helmut Zierl spielte den Familienvater mit einer beeindruckenden Intensität, Vielfalt und Tiefe. Überhaupt waren alle acht Schauspielenden, die teilweise in mehrere Rollen schlüpften, ausdrucksstark und überzeugend. Der Applaus war folgerichtig lang. Das Syker Theater war gut zur Hälfte gefüllt. Darunter war eine Gruppe von Schülern, die preisgekrönte Weltliteratur diesmal nicht nur lesen, sondern auch erleben konnten – eine nachahmenswerte Aktion der Lehrkräfte.

Das Stück von Arthur Miller war 1949 uraufgeführt worden. Es passte in die Zeit des amerikanischen Traums vom für alle Menschen möglichen Aufstieg – ein legitimer Traum, der aber in die Katastrophe führen musste, wenn man wie Loman beharrlich leugnete, dass die Realität sich anders entwickelte. Die Inszenierung in Syke dauerte mehr als zwei Stunden netto – im ersten Teil wurde das sich abzeichnende Drama etwas zu lang ausgeschmückt, ohne dass sich neue Dinge ergaben. Das machte das Ensemble, allen voran Zierl, aber wett.

Lomans Verfall wurde schon an der Kleidung deutlich. Mit Trenchcoat und adrett gebundener Krawatte zum grauen Anzug, den Musterkoffer in der Hand, betrat er die Bühne. Er verließ sie mit offenem und aus der Hose hängenden Hemd. Dabei hatte Loman zwischendurch immer wieder versucht, die Contenance zu wahren, sich aufzuraffen. Doch alles war nur Schein, der „Salesman“ machte längst keine Geschäfte mehr. Zierl, und das war bemerkenswert, schien zum Ende des Stückes um Jahre gealtert, sein Ausdruck hatte jeden Optimismus verloren.

Lomans Problem war, dass er in Traum und Wirklichkeit, Gegenwart und (verherrlichter) Vergangenheit lebte. Die Inszenierung lagerte diese Ebenen übereinander und verband sie. Loman wirkte dabei wie der Erzähler. Irre und irrlichtend, wenn er vom großen Footballspiel seines Sohnes Biff und der folgenden Karriere schwadronierte. Doch das war 15 Jahr her, Biff hatte die Schule nicht beendet und auch sonst nichts auf die Reihe gekriegt. Des Vaters Konflikte mit ihm bestimmten das Geschehen, sie waren zunächst etwas zu laut und lang, später dann vielschichtiger vorgetragen. Biff hatte seinen Vater damals inflagranti mit einer Frau erwischt (ebenso anmutig wie leidenschaftlich: Susanne Theil). Ihr hatte Loman übrigens die schwarzen Nylons aus seinem Musterkoffer geschenkt, während seine Frau ihre langweiligen Strümpfe flicken musste. Auch Happys, des zweiten Sohnes Karriere blieb überschaubar.

Mutter Linda ließ sich allzu gern von Willys Träumen anstecken. Patricia Schäfer spielte die Gattin facettenreich, freute sich euphorisch mit, wenn er, längst gekündigt, ausrief: „Es geht aufwärts.“ „What a wonderful world“, sang sie wehmütig – die Realität sah anders aus, das zeigte nicht nur ihr verwaschener Morgenrock.

Zu stolz war Loman, um als letzte Rettung einen Job von seinem Freund anzunehmen. Zudem verdarb er es sich mit seinem Chef. Die Söhne hatten längst die Achtung vor ihm verloren. „Ich bin eine Witzfigur.“ Im Gegensatz zum nicht mehr zu rettenden Loman senior stand Biff. Der immerhin erkannte die Realität und seinen eigenen Zustand an und änderte aus dieser Selbsterkenntnis heraus sein Leben.