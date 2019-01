Suse Laue ist grundsätzlich mit der politischen Lage Sykes zufrieden, sieht aber noch Verbesserungsbedarf bei der Erarbeitung eines Mobilitätskonzeptes. (Jonas Kako)

Frau Laue, mit einem Blick in das Interview mit Ihnen vom vergangenen Jahr fällt auf, dass einige Themen nichts an Aktualität verloren haben. Viel Platz haben damals die Bauprojekte wie der Bau von Kitas und der Seniorenresidenz eingenommen. Wie geht es da 2019 weiter?

Suse Laue: Hinsichtlich des Gängeviertels erarbeiten wir einen Bebauungsplan. In dem Gängeviertel liegt ein Grundstück, indem die Specht-Gruppe eine Seniorenresidenz bauen möchte. Da werden die Gespräche sehr konkret, angestrebt sind 70 Pflegeplätze mit einem offeneren Bereich im Erdgeschoss. Nach der Auslegung geht es in die Ausschüsse. Wir hoffen, dass wir alles zügig über die Bühne bekommen und der erste Spatenstich erfolgt. Es ist für Syke sehr wichtig, dass dort Bewegung reinkommt.

Das ist sie für mich immer noch. Bis jetzt ist es einfach ein Viertel. Aber für die städtische Entwicklung besteht da noch Optimierungsbedarf. Dafür brauchen wir jemanden, der Initiative zeigt, was die Specht-Gruppe jetzt macht. Natürlich kann man auch behaupten, dass die Seniorenresidenz für ältere Menschen ist und dann wieder kein Leben in die Hauptstraße kommt. Aber so ist es nicht. Die 70 Menschen gehen raus und wollen teilhaben an der Gesellschaft. Sie wollen da hin, wo in Syke die Menschen sind. Und das ist die Innenstadt.

Wir sind momentan in der Tat in Gesprächen mit dem Investor und prüfen, ob im Erdgeschoss des geplanten Neubaus die Stadtbibliothek untergebracht werden könnte und wenn ja: Wie teuer wird das? Unser Haushalt ist ja bekannt, da sind wir befriedigend unterwegs. Wir können keine hohen Invest-Maßnahmen machen, aber wir werden sehen, was der Investor sagt. Für eine Belebung der Innenstadt, für eine zentrale Lage der Bibliothek als Ort, wo man Bücher, Spiele und viele Medien ausleihen kann, den alle Generationen nutzen und in dem eine Vielzahl von Veranstaltungen stattfinden, wäre ein Umzug der Bibliothek in die Hauptstraße in seiner Auswirkung mehr als positiv.

Selbstverständlich kann man damit arbeiten. Das ist wie mit einer Schulnote. Wir befinden uns in einem guten und gesunden Mittelfeld. Wir müssen natürlich immer Vorsicht walten lassen. Wir haben Rekordeinnahmen in der Gewerbesteuer, aber darauf können wir nicht immer setzen. Dennoch können wir optimistisch in die Zukunft schauen – schwarzmalen wäre das falsche Signal.

Eine wichtige. Der Goldhort war ein Jahrtausendfund, mit dem niemand in dieser Region rechnen konnte. Zum einen macht der Goldhort auf Syke als Fundort aufmerksam. Zum anderen wird der Schatz hoffentlich mehr Touristen anziehen. Historisch- und Kunstinteressierte oder einfach Menschen, die sich so etwas schon immer mal ansehen wollten. Darum wollen wir den Goldhort auch in unser Tourismus-Konzept integrieren und werden einen Wanderweg etablieren. Der soll vom Kreismuseum zum Fundort führen. Die Gästeführungen werden den Goldhort und den Neubau am Kreismuseum ebenfalls aufnehmen.

Es wird immer Bedarfe geben. Erstens schicken viele Eltern durch die Beitragsfreiheit ihre Kinder schon früher in die Kita. Zweitens hat sich die Gesellschaft verändert, es gibt immer mehr Doppelverdiener. Drittens nehmen immer mehr Eltern das Bildungsangebot der Kitas für ihre Kinder wahr. Und wir werden außerdem deswegen neue Kitas brauchen, weil wir noch Baugebiete ausweisen. Gleichzeitig müssen wir auch schauen, wie es mit dem Personal klappt. Im Augenblick geht es uns da gut und wir können die freien Stellen besetzen. Ich hoffe, dass das Land zügig die Erzieher-Ausbildung optimiert und es zur dualen Ausbildung kommt. Das ist nur noch die Frage des Wie, jedoch ist das Land aufgefordert, diese sehr zügig einzuführen.

Nein, der Zuzug und die Nachfrage sind einfach exponentiell gestiegen. Aber wir stolpern nicht mehr hinterher. Die Phase haben wir lange hinter uns gelassen.

Da laufen die Ausschreibungen schon. Die Bauzeiten sind aber erst für 2020/21 vorgesehen. Bürger sollten daher die Saison noch einmal voll mitnehmen, das kann ich nur empfehlen (lacht).

Das Kultur-Budget umfasst alles, was zusätzlich anfällt. Vereine wie Rüttelschuh oder JFK erhalten ihre normalen Zuschüsse. Bisher sind aber Syker Kleinkünstler ein wenig auf der Strecke geblieben, weil wir denen keine Zuschüsse geben konnten. Bürger können sich im Ergebnis auf noch mehr Veranstaltungen und Vielfältigkeit freuen.

Ein Baustein vom City-Marketing ist sicherlich auch der Weihnachtsmarkt, ja. Mit dem Geld haben wir die Möglichkeit, alles ein wenig kompakter zu gestalten, damit es bald ein geschlossenes Angebot gibt. In 2019 wird es auf jeden Fall wieder einen Weihnachtsmarkt geben, wofür auch Gespräche folgen werden. Was aber auch noch geplant ist, ist ein Bauernmarkt mit regionalen Produkten in der Innenstadt. Zum City-Marketing gehört aber auch, unser „Wohnzimmer Hauptstraße“ aufzupeppen. Es soll alles heimeliger aussehen, damit die Syker mehr Spaß haben, sich dort aufzuhalten.

Im Grundsatz bin ich sehr zufrieden. Wir gehen viele Dinge an. Unter anderem im nächsten Jahr den ersten bezahlbaren Wohnraum – mit sozialem Wohnungsbau mit neun Wohnungen. Und ich freue mich sehr, dass wir vermutlich im August den ersten Spatenstich haben.

Wo vielleicht ein wenig die Zeit fehlt, ist bei der Erstellung eines Mobilitätskonzeptes. Wir müssen ein wenig Fantasie walten lassen bei der Frage, wie Fußgänger und Radfahrer gerne den Straßenraum nutzen und nicht nur die Autos. Früher hat man so geplant, dass der Autoverkehr Priorität hat. Aber das Denken hat sich verändert. Wir möchten, dass mehr Menschen mit dem ÖPNV pendeln. Das machen sie aber nur dann, wenn das Radfahren attraktiver wird. Und da müssen wir uns umstrukturieren. Das darf trotz der hohen Arbeitsbelastung nicht auf der Strecke bleiben. Was wir diesbezüglich auf jeden Fall machen werden, ist im Bahnhofsbereich noch mehr sichere Abstellmöglichkeiten für Räder schaffen.

Da warte ich momentan auf die Ergebnisse, die wir dann im ersten Quartal vorstellen möchten. Auch die Frage, wie die Mobilität im südlichen Syke gestärkt werden kann, steht auf unserer Liste.

Was wir auf jeden Fall noch politisch beraten werden, ist die Entwicklung einer Stadtentwicklungsgesellschaft. Es ist ja ewig nicht vorgekommen, dass wir stadteigene Flächen zu Bauland umwandeln. Die Gesellschaft soll sich dahingehend mit der Frage beschäftigen, ob die Vermarktung über Dritte oder die Stadt selber erfolgen soll und in welcher Form. Und dann sind wir dabei, ein städtebauliches Entwicklungskonzept aufzulegen, um bei der Innenentwicklung auf mögliche Fördermöglichkeiten zurückgreifen zu können. Das können bis zu 90 Prozent sein. Die Möglichkeiten haben wir aber nur mit einem Entwicklungskonzept. Wir werden in diesem Jahr noch an der Erstellung eines Konzeptes für die künftige Jugendarbeit in der Stadt arbeiten. Und ganz oben auf der To-Do-Liste stehen zudem die Sanierung und Erweiterung der Grundschulen in Heiligenfelde und Barrien, eine wichtige Investition in unsere Syker Bildungslandschaft.



Das Interview führte Dominik Albrecht.

Zur Person

Suse Laue

ist Bürgermeisterin der Stadt Syke. Am 22. September 2013 löste die studierte Juristin als erste hauptamtliche Bürgermeisterin Sykes Harald Behrens ab. War sie vor ihrer Wahl noch Teil der Sozialdemokraten, trat sie den Wahlkampf als unabhängige Politikerin an. Netter Fakt am Rande: Suse Laue ist nicht nur Juristin, sondern auch ausgebildete Standesbeamtin.