Mit ihrer Stimme, die drei Oktaven umfasst, überzeugte Antonia Martseva die Zuhörer. (Jonas Kako)

Bassum. Die große Welt der Oper und Operette – am Sonnabendabend konnte sie in der ausverkauften Kulturstation am Bassumer Bahnhof erlebt werden. Mit ihrer fantastischen, drei Oktaven umfassenden Stimme verzauberte die junge Sopranistin Antonia Martseva die Zuhörer mit berühmten Arien aus "Rigoletto", "La Bohème", "La Traviata" und "Die Zauberflöte". Aber es war nicht nur die Musik, die den Abend zu einem schönen Konzerterlebnis machte, auch die Geschichten um Liebe, Leidenschaft, Verzweiflung und Dramatik, von Schulleiterin Anna Schuliakovska erzählt, führten durch die glanzvolle Welt von Oper und Operette.

„Der Walzer der Juliette“ stammt aus der Oper "Romeo et Juliette" von Charles Gounod. Juliette singt den fröhlichen Walzer „Je veux vivre“ auf dem Opernball und begegnet kurz darauf Romeo. Die lyrische und facettenreiche Stimme der Sopranistin begeisterte die Zuhörer von der ersten Minute. Und es ging weiter mit einer der bekanntesten Arien aus „Rigoletto“: die Arie der Gilda. „Sie wird von ihrem Vater ermahnt, nicht das Haus zu verlassen, aber der Herzog hat sich als armer Student verkleidet und wird ihr seine Liebe erklären“, erzählte Schuliakovska die Geschichte dazu, bevor die Sopranistin die bekannte Arie aus Verdis beliebtester Oper sang, die seinen Weltruhm begründete.

Bravorufe nach zweiter Arie

Nach dieser zweiten Arie wurde Martseva mit ersten Bravorufen belohnt, denen weitere folgten nach „Il bacio“, einer Arie eines eher unbekannten Komponisten. Regelrecht zu Herzen gehend dank ihrer ergreifenden lyrischen Stimme war die Arie der Lauretta von Giacomo Puccini. „Lass mich glücklich sein, geliebter Vater“, übersetzte Moderatorin Schuliakovska den italienischen Text ins Deutsche. „Eine Kantate wird mit einem Orchester, Chor und Solosängern aufgeführt“, erläuterte sie zum nächsten Stück von Händel. An diesem Abend wurde die Sopranistin nicht von einem Orchester, sondern von ihrem Korrepetitor, dem Pianisten Artem Lavrinenko begleitet bei ihrer gefühlvollen Arie „Lungi dal mio bel Nume“. Und natürlich durfte auch nicht die wunderschöne Arie der Pamina aus Mozarts Zauberflöte fehlen. Nach den großen Opernarien folgte mit der Fledermaus die große Operette, einigen womöglich noch bekannt aus Fernsehübertragungen mit den Gesangsstars der 1960er-Jahre Peter Alexander und Marika Rökk, die im Film die Arie „Mein Herr Marquis“ singt.

Mit „Air de Lakme“ von Léo Delibes ging es zurück auf die große Opernbühne, die hohen Koloraturen ließen ein hoch konzentriertes Publikum sichtlich gegriffen zurück und auch die Arie der Violetta aus „La Traviata“ sorgte für Bewunderung dank der perfekten Ausführung durch Antonia Martseva, die das nächste Stück, „Das Lied an den Mond“ von Antonin Dvorak aus der Oper "Rosalka" natürlich in der Originalsprache sang. Und es folgte ein weiterer Höhepunkt vor der Pause: Claude Debussys Szenen eines Puppenspiels. „War das nicht schön?“, brachte es eine Zuhörerin auf den Punkt, deren Begleiterin zustimmte.

Es war vor allem die großartige Stimme der lyrischen Sopranistin, aber auch die Programmauswahl, die das Publikum begeisterten, das auch nach der Pause mit gesanglichen Höhepunkten belohnt wurde, wie dem „Valse di Musetta“ aus der Oper „La Bohème“ von Giacomo Puccini, die als sein Meisterwerk gilt. „Im Café begegnet Marcello seiner früheren Geliebten, die mit ihrem neuen Freund da ist, aber mit ihm flirtet, am Ende kommen sie wieder zusammen“, erzählte Anna Schuliakovska die Geschichte zur Arie und wurde damit einmal mehr zur profunden Führerin durch die Opernwelt, die auch durch etliche ukrainische Komponisten bereichert wird. Ihre komponierten Lieder und Romanzen bildeten den Abschluss des Konzerts mit dem schönen Titel „Auf den Flügeln des Gesangs“.