Langeweile kennt Edith Heckmann nicht. Sykes stellvertretende ehrenamtliche Bürgermeisterin ist von der kommunalen bis zur Bundesebene politisch aktiv. (Michael Braunschädel)

Syke-Barrien. Beratendes Mitglied des Barrier Ortsrates, Stadträtin in Syke, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und stellvertretende Bürgermeisterin von Syke, stellvertretende Vorsitzende des CDU-Stadtverbands, Kreistagsabgeordnete, stellvertretende Fraktionsvorsitzende, stellvertretende CDU-Kreisverbandsvorsitzende und nun auch noch Niedersachsens Landesvorsitzende der Frauen in der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) und Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Frauen im Bundesvorstand der CDA. Zählt man dann noch ihr Engagement als Gründungsmitglied und Sprecherin des Förderkreises der Schuldnerberatung, ihre Mitgliedschaft im Kirchenvorstand ihrer Heimatgemeinde Barrien mit, dann kommt einiges zusammen. Nein, Langeweile kenne sie nicht, sagt Edith Heckmann und lacht. Von Ämterhäufung will die Barrierin aber auch nichts hören. Schließlich gibt es bei allen diesen Positionen ausreichend Schnittmengen. Und auf die legt die gelernte chemisch-technische Assistentin viel Wert.

Die Schnittmenge, also der Kompromiss, ist das, worauf sie nicht nur in ihrer politischen Tätigkeit hinarbeitet. „Ich bin ein pragmatischer Mensch“, sagt sie über sich selbst. „Wenn ich etwas umsetzen will, dann suche ich nach Wegen, wie das möglich ist.“ Das sei wie im Sport. Auch da gelte: üben, üben, üben. Ihr Herz gehört der Leichtathletik. Da war sie nicht nur selbst aktiv, sondern trainierte auch den Nachwuchs und gab ihm mit auf den Weg: „Wenn man mit der richtigen Technik rangeht, sind viele erstaunt, wie gut sie etwas schaffen können, von dem sie vorher gedacht haben: Das kann ich nie.“

Wichtiger noch als die richtige Technik ist jedoch eine andere Eigenschaft, die im Sport ebenso wie in der Politik hilfreich ist: Beharrlichkeit. Die legte Edith Heckmann sich schon früh zu, denn eigentlich wollte sie Chemielaborantin im Kali-Werk ihres Heimatortes Bokeloh werden. „Doch die Männer wollten mich nicht, weil ich als Frau keine Nachtschicht machen durfte.“ Anstatt sich einen „frauentypischeren“ Beruf zu suchen, trat sie eine Stelle in einem Forschungslabor an. Heute sind Nachtschichten kein Thema mehr für Frauen.

Das ist auch ein Verdienst von Politikerinnen, die Themen, die für Frauen wichtig sind, in die Diskussion bringen. Wie eben auch die niedersächsische Vorsitzende der Frauen in der CDA. Allerdings legt Edith Heckmann viel Wert darauf, dass sie die Themen nicht vorgibt. „Die bestimmt der Vorstand miteinander.“ Doch natürlich gibt es immer wieder Schnittmengen. „Die Themen kommen ja“, sagt sie dazu. „Sie setzen sich von der städtischen Ebene fort bis hoch zum Bund.“ Und da sieht sie es durchaus als Vorteil an, dass sie in Barrien wohnt und hier ebenfalls politisch aktiv ist. „Wenn man von der Kommunalebene kommt, kennt man die Gegebenheiten und Menschen vor Ort. Ich glaube, dann geht man dann anders mit gewissen Themen um, weil man dichter dran ist“, sagt sie.

Geschlechtergerechtigkeit ist eines dieser Themen, die sich von kommunaler Ebene bis zum Bund fortsetzen. Mehr Gleichberechtigung generell, wobei der Schwerpunkt derzeit auf der gerechten Bezahlung liege. Als Stichwort nennt Edith Heckmann den Equal Pay Day. „Da sind wir auch aktiv, indem wir immer wieder deutlich machen, immer wieder davon sprechen, dass Frauen gleich behandelt werden in der Bezahlung, aber es hat sich noch nicht gänzlich umgesetzt“, bedauert sie. Also heißt es: auf das Thema aufmerksam machen, darüber berichten, darüber sprechen, darüber informieren oder auch an Demonstrationen teilnehmen. Beharrlich bleiben eben. „Es lohnt sich dafür einzusetzen“, ist Edith Heckmann jedenfalls überzeugt. Nicht resignieren, sondern weitermachen. Als Beispiel nennt sie die Mütterrente. „Das Thema hat viele Jahrzehnte gebraucht, um umgesetzt zu werden“, erinnert sie. Profitieren werden nicht mehr diejenigen, die sich dafür eingesetzt haben, sondern die nachfolgenden Generationen.

Aber frustrieren diese langen Wege nicht? „Da bin ich inzwischen ein Stück weit abgehärtet“, sagt sie. Doch ihre Gelassenheit ist trügerisch, denn entmutigen lassen würde sie sich nie. „Die Durchschlagskraft liegt immer an uns Frauen“, sagt sie auch. „Wie beharrlich – da ist es wieder das Wort – wir unser Thema voranbringen.“ Bei allem dürfe man jedoch nicht realitätsfremd sein. „Man muss schon das Ganze sehen und nicht nur einen einzelnen Punkt. So bin ich jedenfalls eingestellt und erlebe das auch so.“

Dabei war die politische Arbeit lange kein Thema für sie, von Haus aus kommt sie jedenfalls nicht. „Über Politik redeten die Erwachsenen, das war nichts für uns Kinder“, erinnert Edith Heckmann sich. Und mit einem Ehemann, vier Kindern und zahlreichen Ehrenämtern habe es ja auch nicht an Beschäftigung gefehlt. Daher passt es, dass es ausgerechnet eines ihrer Ehrenämter war, über das sie in die Politik fand – als Elternratsvorsitzende der Realschule Syke. Im Zuge dieser Tätigkeit wurde sie angesprochen, ob sie nicht Lust hätte, in der Politik aktiv zu werden. Sie wollte. 1991 trat sie der CDU bei, kandidierte für den Ortsrat Barrien und wurde gewählt. „Die Ziele der CDU kommen den meinen am nächsten“, sagt sie. Vor allem das C für christlich, für die Schätzung von Werten sprach sie an. „Das liegt mir sehr am Herzen“, sagt sie. 1996 wurde sie in den Stadtrat gewählt und, als das Mentorenprogramm 1999 ins Leben gerufen wurde, stellte sie sich als Mentorin zur Verfügung.

Noch mehr am Herzen liegt Edith Heckmann jedoch ihre Familie. Sie stehe bei allem immer an erster Stelle. 18 „Heckmänner und -frauen“ sind es inzwischen, wenn alle Kinder mit ihren Familien zu Besuch sind. „Herrlich“, findet Heckmann das, denn die Familie ist auch ihr Kraftzentrum. „Mein Mann und ich haben immer alles gemeinsam entschieden. Es ist und war mir immer ganz wichtig, dass er und meine Familie bei allen Ehrenämtern, die ich gemacht habe und mache, hinter mir stehen.“ Sie hätten alle Höhen und Tiefen miterlebt, aber nicht einmal gesagt: „Hör auf damit.“ Und darum hat sie das auch nicht vor.