Die Polizeiinspektion Diepholz rät, keine Bitcoins zu überweisen. (Jens Kalaene)

Landkreis Diepholz. Im Bereich der Polizeiinspektion Diepholz sind in den vergangenen Tagen einige Erpressungsversuche bekannt geworden. Betroffene haben hierbei E-Mails erhalten, in denen ihnen mitgeteilt wurde, dass ihr Computer gehackt worden sei. Wie die Polizei mitteilte, seien die Betroffenen aufgefordert worden, 2000 Euro in der Online-Währung Bitcoins auf ein Konto zu überweisen, da ansonsten Foto- oder Filmmaterial online gestellt oder an Freunde versandt werden werde, welches die Betroffenen beispielsweise bei sexuellen Handlungen zeigt.

In den hier bekannt gewordenen Fällen haben die Betroffenen richtig gehandelt und sich an die örtlichen Dienststellen gewandt, ohne auf die Forderungen aus den erhaltenen E-Mails einzugehen. „Diese Art von Erpressungsmails sind ein seit Jahren bestehendes bundesweites Phänomen“, heißt es von Seiten der Polizei. Es handele sich hierbei in der Regel um Fake-Mails, deren Inhalt die Adressaten nicht ernst nehmen sollte. Die E-Mails mit den Forderungen würden völlig ungezielt versandt und entsprächen nicht den Tatsachen.

Jutta Stricker vom Präventionsteam geht dennoch davon aus, dass es eine hohe Dunkelziffer von Betroffenen gibt, die das Geld stillschweigend überweist – in der Hoffnung, dass nichts weiter passiert. Unsicherheit und Schamgefühl seien in diesem Bereich sehr hoch. Dennoch sei das Überweisen des Geldes der vollkommen falsche Weg. „Wir können nur jedem raten, auf die gestellten Forderungen nicht einzugehen und auf gar keinen Fall die geforderte Summe zu überweisen“, rät Polizei-Pressesprecher Thomas Gissing.

Der richtige Weg: Betroffene sollten sich mit ihrer örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung setzen und die Sachverhalte zur Anzeige bringen. Weitere Informationen rund um das Thema Internet finden Interessierte im „Ratgeber Internetkriminalität“ unter www.polizei-praevention.de.