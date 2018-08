Jan Arning (Xxx)

Jan Arning: Eigentlich erst letzte Woche. Die Anfrage von Bernd Bormann kam zwar schon früher, aber da war ich nicht da.

Ich habe gedacht, dass das eine große Aufgabe ist. Ich bin sonst ja eher fachlich unterwegs und kein "Berufspolitiker". Ich bin schon aufgeregt. Ich setze mich sonst mit der Landesregierung auseinander, und da wird ja eher eine launige Rede von mir erwartet. Das wird kein Routine-Termin.

So grob weiß ich das. Mein Vorgänger Heiger Scholz sollte auch schon einmal Heiratsvermittler werden. Ich war ehrlich gesagt selber noch nie auf dem Heiratsmarkt, vertraue da aber auch Bernd Bormann, dass er mir sagt, wo ich mich hinstellen und wie ich mich verhalten muss (lacht).

Da falle ich sicherlich etwas aus der Reihe, deswegen ist es eine besonders große Ehre. Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe.

Autoscooter, ich mag den direkten Kontakt zu anderen Menschen und habe das Lenkrad gern selbst in der Hand.

Leider noch nicht. Wir haben unserer Tochter jetzt einen Motorroller gekauft, dadurch habe ich das für mich entdeckt. Das ist eine 50er, die ich auch ohne Führerschein fahren darf. Jetzt bin ich etwas traurig, dass ich früher keinen Motorradführerschein gemacht habe (lacht). Ich bin aber auch sonst ungern in Situationen, die ich nicht beeinflussen kann.

Der tut nix!

Eher umgekehrt. Man sieht mir gleich an, dass ich nichts tue (lacht).

Natürlich, das werde ich ab jetzt immer vor mir her tragen (lacht).

Am Bratwurststand, beim Essen bin ich eher bodenständig.

Ja, wenn ich mich nach meiner Ansprache bei ihnen noch sehen lassen kann.

Als Kind haben mich Schiffschaukeln besonders beeindruckt. Ich bin jetzt 49 Jahre alt, und früher waren das DIE Fahrgeschäfte zusammen mit Kettenkarussell und Autoscooter. Da ich das Rotieren nicht so vertrage, alles andere aber schon, bin ich immer gerne in die Schiffschaukeln gegangen. Und auch heute drehe ich noch der alten Zeiten willen gerne mal eine Runde.

Ich gehe gerne auf Schützenfeste. Dann aber nicht für die Bierstände, sondern für die Fahrgeschäfte.

Zur Person

Dr. Jan Arning

ist seit dem 6. Dezember 2017 Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Städtetages und folgte auf Heiger Scholz, der den Posten seit 2006 inne hatte und im November als Staatssekretär ins Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung in Niedersachsen wechselte. Der 49-jährige Jurist war zuvor Leitender Ministerialrat in der Niedersächsischen Staatskanzlei. Der in Wennigsen lebende Arning ist verheiratet und hat eine Tochter.