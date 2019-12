Über eine Brücke muss er geh'n: Frowin kehrt zurück ins Gleis 1 in Syke. (BERND BRUNDERT)

Oktober 2017. Die jüngste Bundestagswahl ist gerade ein paar Wochen alt und Michael Frowin – gemeinhin nur mit seinem Nachnamen angesprochen – steht zum ersten Mal als Kanzlerchauffeur im Syker Kabarett-Tempel Gleis 1 auf der Bühne. Joachim Schröder, der diese Veranstaltungen mit seinem Team organisiert, erinnert sich genau: „Volles Haus, großartiges politisches Kabarett, fantastische Stimmung.“ Januar 2020. Wie lange es bis zur nächsten Bundestagswahl dauert, ist nicht wirklich klar. Kanzlerin Angela Merkel umklammert fest ihren Thron. Zeit also für das zweite Gastspiel von Frowin im Gleis 1. Am Freitag, 17. Januar, ist es so weit: Dann entert der gebürtige Marburger um 20 Uhr die Bühne. Der Titel seines Programms: „Der Kanzlerchauffeur bremst für Deutschland“.

Für die Allgemeine Zeitung in Mainz gehört "Frowin zum Besten, was Kabarett zu bieten hat“. Der 50-Jährige ist bekannt aus dem Fernsehen, verblüfft beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) und beim Südwestrundfunk (SWR) in Sendungen wie „Kanzleramt Pforte D“ und „Spätschicht“ durch große Vielseitigkeit. "Nur wenige Kabarettisten können so singen wie er", findet Joachim Schröder von der Awo. Und: "Er bietet die perfekte Mischung aus beißender Satire und krachender Komik."

Höchste Geheimhaltungsstufe

Nun, was bringt er mit nach Syke? Antwort: sein drittes Soloprogramm als Kanzlerchauffeur. „Dabei bringt er die höchste Frau im Staat um die Ecke“, heißt es in der Ankündigung. Nur diesmal gilt: höchste Geheimhaltungsstufe. Und das, obwohl Frowin Überraschungen regelrecht hasst. Dem selbst erfundenen Chauffeur geht’s wie seiner Chefin: Überraschungen liebt er nur, wenn er weiß, was passiert. Er lebt gern in einer Welt, die so berechenbar ist wie Angela Merkels Gesichtsausdruck. In einer Welt der Wirtschaftsweisen und Ranking-Agenturen, die nichts leidenschaftlicher betreiben als Risikominimierung. Kein Restrisiko soll ausgeschlossen, nichts dem Zufall überlassen werden. Zwölf Jahre Merkel haben Deutschland so mürbe gemacht, dass selbst ein Jens Spahn Aufregung verspricht. Also widmet sich Frowin leidenschaftlich der Gegenwart und streitet mit seinen Figuren ebenso über Dieselskandal und Digitalisierung wie über Glyphosat und die neue deutsche Empfindlichkeit. „Clever, bissig, bitterböse“, lobte die Oberhessische Presse.

Michael Frowin ist allerdings mitnichten „nur“ Kabarettist. Der Hesse studierte in Berlin Schauspiel, war anschließend Schauspieler und Musicaldarsteller am Stadttheater Pforzheim. Im Fach Chansoninterpretation war er Meisterschüler von Gisela May. Inzwischen führt er Regie, ist künstlerischer Leiter des Hamburger Theaterschiffs „Das Schiff“. Als Autor, Songwriter und Opernlibrettist hat sich Frowin versucht.

Für die Neuköllner Oper in Berlin produzierte Frowin im Jahr 2002 das Stück „Angela – Eine Nationaloper“. Das wiederum lässt durchscheinen, dass ein Großteil des Herzens von Michael Frowin dem Kabarett gehört. 1991, im zarten Alter von 22 Jahren, war er das jüngste Ensemblemitglied im Düsseldorfer „Kom(m)ödchen“. 2001 folgte ein Engagement am Dresdner Kabarett-Theater „Herkuleskeule“, für das er zuvor schon als Autor tätig gewesen war. 2003 war er mit einem satirischen Wochenrückblick im TV-Sender N24 zu sehen, seit 2004 ist er als Solist und mit verschiedenen Spielpartnern wie Jochen Kilian, Dietmar Loeffler oder Martin Maier-Bodeauf der Kabarettbühne zu sehen. Von 2010 bis Ende 2019 war Michael Frowin neben Lothar Bölck als Chauffeur der Bundeskanzlerin das Gesicht der Polit-Satire „Kanzleramt Pforte D“ im MDR-Fernsehen.

Karten im Vorverkauf

Das Kabarettprogramm „Der Kanzlerchauffeur bremst für Deutschland“, das am 17. Januar in Syke aufgeführt wird, beschreibt Joachim Schröder wie das berühmte Ei: „Köstlich ummantelt, knallhart im Kern und voller Überraschungen.“ Eine Ein-Mann-Investigativ-Boulevardeske halt.

Der Kartenvorverkauf läuft direkt über das Gleis 1 im Syker Bahnhof. Reservierungen werden telefonisch unter 0 42 42 / 9 66 10 10 entgegengenommen. Zudem gibt es Tickets bei Reservix oder Ad-Ticket für 22 Euro, ermäßigt für 18,50 Euro.

Zur Sache

Gewinnspiel

Awo-Trialog und der SYKER KURIER verlosen einmal zwei Karten für den Auftritt von Michael Frowin am 17. Januar im Gleis 1. Wer Lust auf kostenloses politisches Kabarett hat, schicke bitte bis zum 10. Januar eine E-Mail mit Namen und Postadresse an die Adresse redaktion@syker-kurier.de. Der Gewinner wird ausgelost und per Mail benachrichtigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.