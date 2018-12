Hat viel zu erzählen: Volker Sonnemann liebt den persönlichen Kontakt zu seinen Kunden. Zu schnacken gibt es dank ausreichend Anekdoten genug. (Jonas Kako)

Syke. Jeder Haustierbesitzer und Freund von Antiquitäten aus dem Syker Raum hat früher oder später ein Wort mit ihm gewechselt. In seinem Heimtierdiscount hat Volker Sonnemann stets ein offenes Ohr für Kunden, die dadurch schnell zu guten Bekannten werden. In einem Gespräch mit dem SYKER KURIER gibt der Inhaber einen Einblick in seine Vita vom einstigen Gärtner über seine Zeit bei der Bremer Straßenbahn AG hin zur Selbstständigkeit.

Volker Sonnemann hat es sich auf einem gepolsterten Holz-Sessel bequem gemacht, der an einem großen runden Tisch in einer Ecke seines Geschäftes steht. Hier nehmen nicht selten Bekannte Platz, die auf ihren Wegen durch die Syker Innenstadt gerne mal eine Minute bei ihm innehalten, sich über den Schnack des Tages austauschen. Und genau das möchte der Inhaber auch. Und gerade weil er mit Leib und Seele bei seinem Beruf zu Werke geht, verwundert es, dass seine beruflichen Wurzeln in einer ganz anderen Branche liegen.

Der Werdegang von Sonnemann begann nämlich mit einer Ausbildung zum Zierpflanzengärtner in Findorff. „20 000 Quadratmeter unter Glas. Wir hatten alle ein Klappfahrrad, weil wir sonst nicht schnell genug von einem Ende zum anderen gekommen wären“, erinnert sich Volker Sonnemann. Kein typischer Wunsch für eine Ausbildung. Volker Sonnemann erklärt es sich so, dass er schon immer mit Pflanzen zu tun hatte und sie auch heute noch mag. Schon im Garten der Eltern half er bereits fleißig mit. „Ich habe schon immer Zierpflanzen für mein Zimmer gekauft.“ Vielleicht ist es aber auch einfach in den Genen verankert, war Sonnemanns Urgroßvater Friedrich Dirks doch Hofgärtner bei Fürst von Walbeck.

Nach seiner Ausbildung zog es den Sohn eines Gemeinde- und Militärpfarrers zum Wehrdienst nach Fürstenau. Uniform statt Anzug hieß es dann für den Panzergrenadier. Volker Sonnemann denkt sofort an eine amüsante Begebenheit. Kurz nach seiner Versetzung nach Schwanewede hieß es für den Soldaten: auf ins Panzergelände. „Ich habe bis zu dem Zeitpunkt noch nie in einem Panzer gesessen.“ Beim Aufsitzen war nur noch ein Sitz frei. „Das war ein Stuhl, der sich sogar drehen ließ und ich dachte: ,Mensch, da habe ich ja Glück gehabt'.“ Als Volker Sonnemann während der huckeligen Fahrt noch sah, dass es einen Griff zum Festhalten gab, war er umso glücklicher. „Da konnte man auch noch durchgucken, was ich gemacht habe. Und dann fuhr der Panzer an der gesamten Formation vorbei, die sich plötzlich hinschmiss“, führt Sonnemann aus. In Bruchteilen einer Sekunde wurde der Panzer gestoppt, die Luke ging auf und die erboste Frage, wer am Richtschützen-Sitz saß, folgte. „Da ich nicht wusste, wie der heißt, habe ich gar nicht geantwortet“, schließt Sonnemann. Zur Beruhigung: Zwar ging es zunächst zum Verhör, Ärger hat am Ende aber der Ausbilder bekommen.

Sechs Monaten in der Gärtnerei schlossen sich dem Wehrdienst an, ehe die Eltern intervenierten. „Meine Mutter meinte, ich muss einen zukunftssicheren Beruf machen“, sagt Volker Sonnemann, der zum damaligen Zeitpunkt 24 Jahre alt war. Gut, dass gegenüber seines Elternhauses eine Rechtsanwaltspraxis vertreten war, die ihm eine Ausbildung zum Rechtsanwalts- und Notargehilfe ermöglichte. Aus Mangel an Aufstiegsmöglichkeiten ließ sich Volker Sonnemann danach in der Mahnabteilung einer Spedition nieder. Von dort ging es zur Bremer Straßenbahn AG, die anno dazumal einen Rechtsanwaltsgehilfen suchte. Um sich besser in die Lage der Kontrolleure versetzen zu können, machte der Syker übrigens einen Straßenbahnführerschein. Ein „wahres Erlebnis“, wenn es nach Sonnemann geht. Dieser vergleicht seine Stopps an den Haltestellen mit einer „Petersburger Schlittenfahrt“. „Die Leute sind immer hinten eingestiegen, weil ich den Wagen nicht rechtzeitig zum Halten bringen konnte. Wenn es nur ein bisschen geregnet hat, braucht die Straßenbahn halt länger zum Bremsen“, erzählt Sonnemann und lacht. Doch auch dort hielt es den lebenslustigen Geschäftsmann nur zwei Jahre. „Den Job habe ich hingeschmissen, weil ich von morgens bis abends nur wegen der 40 DM fürs Schwarzfahren angemotzt wurde“, gibt Sonnemann zu.

Eine Zeitungsanzeige brachte den Unternehmer auf einen Heimtiergroßhandel, der Mitarbeiter für das Personalbüro und die Einteilung der LKW und Schichten im Lager suchte. Weil Volker Sonnemann es interessant fand, nicht nur im Büro zu sitzen, sondern auch mehr planen zu können, versuchte er sein Glück – und wurde genommen. „Das hat mir richtig Spaß gemacht.“ Als das Unternehmen schließen musste, fasste Sonnemann den Entschluss, sich zusammen mit einem Nachbarn selbstständig zu machen. Die beiden wurden auf einen Laden an der Syker Hauptstraße aufmerksam, gegenüber des Juweliers Seibt liegend, der zu vermieten war. Bis dato hatte Volker Sonnemann noch nie von Syke gehört. Sein erster Gedanke: „Eine tolle Stadt. Vorne Großstadt, hinten Dorf. Ich war begeistert.“ Mit 20 000 DM Startkapital eröffnete das Unternehmer-Duo am 1. April 1990 ihren Tierdiscount. „Zu Anfang war es etwas schwierig, weil die Syker uns nicht kannten. Aber nach ungefähr drei Jahren wurden wir angenommen und das Geschäft boomte“, erinnert sich Sonnemann. So sehr, dass in Bassum eine zweite Filiale eröffnet wurde.

Vor 18 Jahren vergrößerte Sonnemann sein Geschäft um den Bereich Aquaristik und zog an die Herrlichkeit. Er stellte zwei Mitarbeiter ein und schaffte Platz für einen Azubi. Der Erfolg setzte sich fort – bis der Euro kam. „Ab da ging es schrittweise bergab. Der Euro hat vieles teurer gemacht, und die Kosten waren nicht mehr zu halten“, erzählt Volker Sonnemann. Erschwerend hinzu kamen die ersten Handelsketten und der Internethandel. Der Unternehmer zog 2010 also ein weiteres Mal um. In die heute bekannten Räume an der Schloßweide. Noch einmal zurückblickend bezeichnet Volker Sonnemann seinen Werdegang als interessant. „Ich habe vieles erlebt und sicher auch meine Fehler gemacht. Ich hätte damals bei der Straßenbahn-AG bleiben sollen, dann hätte ich jetzt in den Vorruhestand gehen können.“ So hätte er aber nicht so viel mitmachen und erleben können, wie er zugibt. Und so bleibt sein versöhnliches Fazit: „Ich bereue nichts.“