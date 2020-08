Damit es mit der beruflichen Veränderung und der Bewerbung klappt, bietet die Bassumer VHS ein Coaching für all jene an, die Hilfe brauchen. (Christin Klose/dpa)

Bassum. Es ist ein schwieriges Kapitel im Moment. Das weiß auch Bernd-Fred Heyne. Der Bassumer Außenstellenleiter der Volkshochschule hat das neue Programm für Herbst und Winter vor sich liegen. „Ich hoffe, alles so durchziehen zu können“, sagt er. Immerhin ist die Pandemie noch nicht vorbei, seit Mitte März finden keine Kurse mehr statt. Aber: „Ich bin guter Hoffnung.“ Und so hat er das neue VHS-Programm mit rund 50 Kursen für Bassum vorbereitet. Manche Kurse aus dem abgebrochenen Semester haben es auch wieder in das neue Buch geschafft. Was natürlich nicht heißen soll, dass es nicht auch Premieren geben wird. Beispiel gefällig?

So wird die Bassumer Künstlerin Tara Frese erstmals einen Workshop anbieten, bei dem die Teilnehmer ein Windlicht mit persönlichen Motiven gestalten. Drei bis vier Bilddateien sollten im Vorfeld an Tara Frese (tarafrese@t-online.de) geschickt werden, damit die Motive per Fototransfer-Technik auf etwa Glas gebracht werden können. Dabei ist es egal, ob das Bild schwarz, farbig, ein Schriftzug oder eine Zeichnung ist. Am 11. September findet der Kurs in den Räumen der VHS am Bassumer Bahnhof statt.

„Geheimnisumwittert“, nennt Heyne die Freimaurerei. Um ein wenig Licht ins Dunkel der Organisation zu bringen, erzählt der Radiojournalist Hasso Henke alles, was die Teilnehmer an der Freimaurerei interessieren könnte. Unter dem Titel „Gesellschaftliche Veränderungen und Freimaurerei heute“ berichtet der Großmeister unter anderem darüber, wie man beitreten kann, wie die Ideale aussehen oder ob Freimaurerei nun doch eine Sekte ist. Am 9. November ab 19.30 Uhr im Vorwerk der Freudenburg können Interessierte dem Vortrag lauschen. Auch wenn der Vortrag mit Diskussion kostenfrei ist, ist eine Anmeldung erwünscht. So bekommen Interessierte die neuesten Infos über die aktuellsten Corona-Bestimmungen und deren Auswirkungen auf den Vortrag. Das empfiehlt Heyne übrigens gerade in dieser Zeit auch bei anderen kostenlosen Angeboten der VHS.

Neue Gruppengröße

Ein dritter neuer Kurs behandelt das „Bewerbungscoaching“. Dabei geht es darum, wie man sich richtig bewirbt – und wo überhaupt? Nicole Stubbemann arbeitet mit Menschen, die derzeit vor einer beruflichen Veränderung stehen und noch nicht wissen, wo es für sie hingehen soll. „Ziel des Kurses ist, die Entscheidungsfähigkeit im beruflichen Kontext zu stärken“, nennt Heyne einen Teil. Auch wird ein Blick auf Business-Netzwerke wie Xing geworfen. Los geht's am 21. September. Der Kurs geht über acht Abende.

Die Kurse „Erfolgreiche Konfliktlösung“ am 23. und 24. Oktober mit Steffen Beste darüber, wie man Konflikten besser begegnet, das Pilzseminar am 24. und 25. Oktober mit Jens Karius mit zwei Exkursionen und einem Einstieg in die Systematik der Pilzbestimmung („Danach kann man mehr als Röhrlinge erkennen.“) sind wie auch der Kurs „Sterne aus Weidengeflecht“ am 12. Dezember im vorigen Semester ausgefallen und werden nun nachgeholt.

Das neue Jahr startet schon mal mit einer ungewöhnlichen Kombination. „Bier und Schokolade“? Das passt zusammen? Findet Biersommelié Manuela Harms schon. Sie hatte im vergangenen Jahr ein Bier-Tasting angeboten, diesmal bietet sie einen Einblick „in die Welt der Schokolade und des Bieres“, wie Heyne ankündigt. So verkosten die Teilnehmer sechs verschiedene Biere mit entsprechender Schokolade. Zwischendrin gibt es Brot. Schoko-Liebhaber und Bier-Fans sollten sich also den 8. Januar schon mal im Kalender markieren.

Kulinarischer wird es für angehende Köche bei Anja Del Longo. Sie bietet gleich drei Kochkurse in diesem Semester an. Der erste startet am 22. September ab 18.30 Uhr. Dabei werden die Teilnehmer kreativ, denn „Crossover: Europa trifft Asien“. Die Teilnehmer werden Zutaten aus aller Welt miteinander kombinieren – Crossover eben. Die gute Nachricht: „Alle Zutaten sind in der näheren Umgebung zu kaufen.“

Wegen des Coronavirus sind übrigens auch sogenannte Kleinstgruppen (fünf bis sechs Teilnehmer) möglich. Mit der Kleingruppe (sieben bis neun) und der regulären Gruppe (ab zehn) soll gewährleistet werden, dass die Kurse auch mit wenigen Teilnehmern stattfinden können. Heyne: „Das war früher mal die Ausnahme. Die Alternative wäre, dass die Kurse ausfallen.“



Weitere Informationen sowie das gesamte VHS-Programm finden Interessierte unter anderem im Bassumer Bahnhof, bei der Stadt, der Sparkasse und im Inkoop-Markt. Auch im Internet unter www.vhs-diepholz.de kann man sich über das Angebot informieren und gleich anmelden.