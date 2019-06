Bassum-Hollwedel. Im Grundwasser bei der Bohrschlammgrube in Hollwedel wurde Schwermetall gefunden. „Ja, es gibt eine Belastung“, bestätigt Dieter Schmidt. Der Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Diepholz warnt allerdings vor einer zu großen Sorge. „Das ist zunächst jedoch nur eine punktuelle Belastung“, führt er aus. Nun stehen weitere Untersuchungen an, ob eine Gefahr besteht.

Die nächsten Schritte, die Schmidt mit seinem Kollegen Erich Ritschl bei der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung skizziert hat, sehen folgendermaßen aus: Nach einer ersten Untersuchung, bei der die Belastung festgestellt worden ist, geht es nun an eine intensivere Recherche. Die beinhaltet etwa die Fließrichtung des Grundwassers. Die liege in Richtung Dünsener Bach, eine Wohnbebauung sei also nicht tangiert. Denn, und auch das versichert Schmidt: Es ist nicht zwangsläufig so, dass das gesamte Grundwasser in Hollwedel mit Schwermetallen belastet ist. So könne es durchaus sein, dass bei einer weiteren Bohrung Richtung Dünsener Bach keine Belastung mehr nachgewiesen werden könne. „Die Belastung aus dem Schlamm muss noch verifiziert werden“, erzählt Schmidt weiter. Gleichzeitig sagt er, dass es für den Landkreis Diepholz unerheblich ist, woher der Bohrschlamm stammt. „Wir sind keine Bergbehörde und vollziehen kein Bergrecht“, verdeutlicht Schmidt.

Stein des Anstoßes war eine erste Untersuchung Ende 2017 der Bohrschlammgrube Hollwedel Z1, die in den 1970er-Jahren angelegt worden ist. Die Untersuchung ergab, „dass im Grundwasser leicht erhöhte Werte diverser Metalle gemessen werden konnten“, teilt Schmidt mit. Im Frühjahr dieses Jahres wurden drei dauerhafte Grundwassermessstellen in bis zu 100 Meter Abstand zur Schlammgrube angelegt. Die Mitarbeiter hatten hierbei zwei Proben aus dem Grundwasser und drei Proben aus dem Deponat gewonnen. „Die sind ebenfalls auf Metalle zu untersuchen“, sagt Schmidt weiter. Danach werde ein Gutachten erstellt, aus dem hervorgeht, ob eine konkrete Gefahr für das Grundwasser besteht und ob weitere Schritte nötig sein. „Das Gutachten ist noch in Arbeit und bedarf nach Fertigstellung der Abstimmung mit dem LBEG (Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, Anm. d. Red.) und dem ehemaligen Betreiber“, heißt es von Schmidt.

Dass er und seine Mitarbeiter überhaupt die Bohrschlammgruben in Bassum und umzu untersucht haben, hat auch mit der Eigeninitiative des Landkreises zu tun. Momentan streiten sich die Landkreise – das gelte nicht nur für Diepholz – mit dem LBEG über die weitere Verantwortlichkeit, also Zuständigkeit für die Bohrschlammgruben. „Wir wollten nicht warten, bis ein Richter entscheidet, dass der Landkreis oder das Landesamt zuständig ist“, erklärt Schmidt. Daher sei man selbst aktiv geworden. Das Land und die Erdöl- und Erdgasindustrie „finden das gut“ und unterstützen die Untersuchungen finanziell. „Wir sind ein gutes Stück vorangekommen“, sagt er gleichzeitig.

Mittlerweile werden die ehemaligen Bohrschlammgruben landwirtschaftlich oder als Grünfläche genutzt. „Früher wurden die Gruben direkt neben der Bohrung angelegt. Das gibt es heute gar nicht mehr“, versichert Schmidt. Insgesamt gibt es 50 Bohrschlammgruben im Landkreis Diepholz, die derzeit untersucht werden. Drei davon liegen in Bassum und Umgebung. Zwei – Wisloh T2 und Bassum Z1 – sind unbedenklich, lediglich bei der Grube in Hollwedel müssen die Experten noch ein wenig genauer draufschauen.

Ebenso braucht es bei den Altablagerungen, bei denen es sich häufig um stillgelegte Abfallbeseitigungsanlagen handelt, einen intensiveren Blick. „Bei jeder Gemeinde gibt es nicht nur eine Anlage, sondern auch mehrere“, weiß Dieter Schmidt. In Bassum gibt es davon allein 45. Das waren vormals vielfach sogenannte „Bürgermeisterdeponien“, in die die Bewohner ihren Abfall entsorgen konnten. Darüber hinaus wurden auch ausgebeutete Sandgruben in Bassum mit Bauschutt und Boden verfüllt und sind als Altablagerung heute oft nicht mehr zu erkennen. Der Landkreis untersucht auch diese stillgelegten Anlagen, „auf denen häufig mit umweltgefährdenden Stoffen umgegangen worden ist“, wie Schmidt mitteilt.

Neben den Altablagerungen gibt es Altstandorte, in Bassum gibt es etwa 235 sogenannte Verdachtsflächen. „Das ist zunächst nicht besorgniserregend“, betont Schmidt. Denn Altstandorte setzen grundsätzlich keine Bodenveränderung oder Grundwasserverunreinigung voraus. Die Gefahr kann auch nur von den abgelagerten Stoffen selbst ausgehen. Anhand einer Prioritätenliste untersuchen die Mitarbeiter des Landkreises nun die Flächen. „Wir werden diese nicht alle ad hoc untersuchen können“, sind die Experten laut Schmidt auch von der finanziellen und personalen Situation abhängig. „Wir kommen eigentlich recht schnell zu einem Ergebnis. Und Gott sei Dank haben wir den Worst Case hier nicht“, sagt Schmidt. Das wäre: Die gefährlichen Abfälle anderweitig geordnet entsorgen.