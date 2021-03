Die beiden Beraterinnen Lena Pritchard (links) und Jane Burgdorf von der Beratungsstelle Papillon sehen sich gut vorbereitet. Derzeit ist es noch lockdownbedingt ruhiger. Dennoch können Betroffene, Angehörige und andere Personen unkompliziert Kontakt aufnehmen. (Vasil Dinev)

Nur sechs Neuanmeldungen gab es bei Papillon, der Beratungsstelle bei sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen, seit dem Jahreswechsel. Fünfmal kontaktierten direkt Betroffene oder Angehörige die Stelle des Landkreises Diepholz, einmal eine Schulsozialarbeiterin. „Die geringen Zahlen sind für uns sehr besorgniserregend“, betont Jane Burgdorf, eine von zwei Beraterinnen der Einrichtung. Zwar werden einige laufende Fälle aus dem vergangenen Jahr betreut, aber darüber hinaus sei es „aktuell wirklich still“ geworden. Zum Vergleich: 2020 gab es bis einschließlich März elf Fälle, also fast doppelt so viele. Hinzu kommt, dass die Anzahl der Beratungen in den vergangenen Jahren grundsätzlich gestiegen ist. 2019 wurden bei der Stelle 43 Fälle registriert. Ein Jahr später waren es 64.

Den aktuellen Rückgang führen Burgdorf und ihre Kollegin Lena Pritchard auf die pandemischen Gegebenheiten zurück. Tatsächlich sei es auch während des ersten Lockdowns ruhig gewesen. „Auffällig war letztes Jahr, dass es nach den Corona-Lockerungen eine abrupte Erhöhung der Fallzahlen gab“, blickt Burgdorf zurück. Einen ähnlichen Anstieg vermuten die zwei Beraterinnen auch für den Zeitpunkt, wenn sich die Pandemie erneut entspannt. „Aber wir könnten das gut bewerkstelligen“, ist sich Pritchard sicher.

Aktuell ist den beiden wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Türen der Beratungsstelle auch in dieser isolierenden Situation offen stehen. „Wir wollen Kinder und Jugendliche ermutigen, sich bei uns zu melden“, betont Pritchard. Aus diesem Grund wurde vor circa einem Monat die Plakataktion „Sexuelle Gewalt kennt kein Corona“ gestartet. So lassen sich unter anderem in Schulbussen Exemplare finden. Interessierte können das Plakat über die Internetseite der Einrichtung ausdrucken und aufhängen. Auf Wunsch geben Burgdorf und Pritchard auch Exemplare aus.

Insgesamt steigender Bedarf

Die „größere Inanspruchnahme“ des Beratungsangebots in den vergangenen Jahren führt Detlef Klusmeyer, Leiter des Fachdienstes Jugend beim Landkreis, vor allem auf die Etablierung der Einrichtung zurück. Seit sechs Jahren gibt es sie. Die Hilfe richtet sich nicht nur an Kinder und Jugendliche, sondern zudem an junge Erwachsene bis zum vollendeten 27. Lebensjahr. Auch Angehörige und Fachpersonal können auf die Beratung zurückgreifen. Bei dieser geht es laut Burgdorf darum, die Opfer schlimmer Erlebnisse zunächst einmal zu stabilisieren und ihnen aufzuzeigen: Sie sind nicht alleine oder die einzigen, die Opfer von sexueller Gewalt werden.

Regelmäßig fortgesetzt könne die Beratung dafür sorgen, dass die Betroffenen ihrem verpuppten Zustand entkommen und Leichtigkeit erfahren – wie ein Schmetterling. Wie die Beratung konkret aussieht, sei allerdings ganz individuell, skizziert Pritchard. Denn vieles unterscheidet sich stark von Fall zu Fall – zum Beispiel das Alter der Opfer, die Erfahrungen sexueller Gewalt, der Bedarf an Unterstützung, die Gefahrenlage und allgemein die Lebensumstände. Bedeutet auch: Erst einmal ist es den Beraterinnen wichtig, die Heranwachsenden kennenzulernen. In der Folge vermitteln Burgdorf teilweise auch in eine Psychotherapie, zu anderen Beratungen, zu Ärzten oder juristisch. „Deshalb ist ein gutes Netzwerk wichtig. Das haben wir“, freut sich Burgdorf.

Nicht selten werden die Kinder sowie Jugendliche von Erwachsenen angemeldet und zur Beratung begleitet. Oft seien es zum Beispiel Lehrer, die Missbrauch vermuten oder denen sich die Heranwachsenden anvertrauen. Folglich seien Opfer von sexueller Gewalt auf diese Fachkräfte angewiesen. „Doch der Kontakt zu ihnen fällt aktuell oft weg“, nennt Burgdorf einen vermutlichen Grund, warum aktuell weniger Neuanmeldungen verzeichnet werden. „Viel wird in Lockdown-Zeiten mit sich alleine oder familiär ausgemacht“, ergänzt ihre Kollegin.

Aber nicht nur das: 70 bis 90 Prozent der sexuellen Gewalt passiere normalerweise im familiären Raum, schildert Burgdorf. Pritchard schlussfolgert: „Sexuelle Gewalt, die innerhalb von Familien stattfindet, hat gerade großen Nährboden.“ Entsprechend halten die zwei Beraterinnen Schulen dazu an, weiter als Ansprechpartner verfügbar zu sein. So könne den Schülern auch ohne Präsenz vermittelt werden, dass sie nicht alleine sind. Und auch die Erwachsenen im sozialen Umfeld von Heranwachsenden seien gefordert, aufmerksam auf mögliche Hinweise für sexuelle Gewalt zu achten. Burgdorf verdeutlicht: „Weil in der Regel kommen Kinder und Jugendliche nicht alleine aus diesem schlimmen Kreislauf der Gewalt raus.“

Zur Sache

Kontaktmöglichkeiten

„Oft gibt es eine Schamgrenze, Kontakt zu uns aufzunehmen“, weiß Jane Burgdorf. Deshalb verdeutlicht sie: Die Beratung ist leicht zugänglich. Wer einen Termin vereinbaren möchte, kann die Beraterinnen unter 0 54 41 / 97 62 82 6 anrufen. Alternativ ist es problemlos möglich, einfach eine E-Mail (papillon@diepholz.de) zu schreiben. Bald soll auch eine Internetseite entstehen, die den Zugang weiter vereinfacht. Bis dahin ist die Einrichtung aber schon auf der Homepage des Landkreises zu finden. Übrigens kann sich jeder beraten lassen, ohne Vorbedingungen erfüllen zu müssen. Kosten entstehen bei der Beratung nicht. Lena Pritchard ergänzt: „All das, was uns jemand erzählt, wird vertraulich behandelt.“ Die Beratungsstelle ist im Gesundheitszentrum Twistringen an der Sankt-Annen-Straße untergebracht. In dem Gebäude gibt es auch viele weitere Einrichtungen. „Deshalb ist es nicht offensichtlich, wenn jemand zu der Beratungsstelle geht. Denn man könnte ja auch was anderes in dem Gebäude machen“, sagt Detlef Klusmeyer.