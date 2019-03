Die Plakate hängen schon, jetzt fehlen nur noch die Menschen: Die Schausteller Willy Wimmert (links) und Albert Dormeier planen das erste Bassumer Frühlingsvolksfest. (Tobias Denne)

Bassum. Willy Wimmert und Albert Dormeier fahren den Wagen mit den Plakaten vor. Ihr erster Halt: der Parkplatz des Bassumer Naturbads. „Hier beginnt unsere Saison“, sagt Dormeier. Wimmert findet auch: „Das passt ganz gut.“ Mittlerweile hängen in der ganzen Lindenstadt verteilt die roten Plakate. Die beiden Schausteller haben noch etwas Arbeit vor sich, bevor das erste Bassumer Frühlingsvolksfest am Freitag, 22. März, starten kann. Mit einem Rundgang um 15 Uhr soll es am ersten Tag losgehen, am Sonntag, 24. März, ist dann abends Schluss.

Damit alles glatt läuft, haben die beiden Organisatoren schon gutes Wetter bestellt, wie sie versichern. „Es kann die kommende Woche noch regnen, danach ist es dann trocken“, prophezeit Dormeier mit einem Grinsen. Einen guten Draht nach oben braucht es auch, denn ab Montag hat der Aufbau der Geschäfte begonnen. Dormeier selbst, der mit verschiedenen Wägen vertreten sein wird, war dagegen schon am Sonntag angereist – sicher ist sicher. Nicht, dass er glaubt, zeitlich könnte es eng werden, aber „eine neue Schausteller-Saison beginnt man nicht am Montag“, weiß er von einem alten Aberglauben.

Am Wochenende soll der Parkplatz kaum wiederzuerkennen sein. „Wir haben das Gelände genau ausgemessen und den Platz berechnet. Er bietet sich einfach an“, erzählt Dormeier. So werden insgesamt 28 verschiedene Geschäfte am vorletzten März-Wochenende dafür sorgen, dass aus dem Parkplatz ein Ort mit Volksfestcharakter wird. Mehr wären natürlich schön, aber schließlich ist der Platz begrenzt. „Wir haben eine gute Mischung“, versichert Wimmert und erzählt von sechs Fahrgeschäften, die sich auf dem Gelände tummeln werden. Musikalisch dürfen sich die Besucher ebenfalls auf eine Mischung freuen. So schallen Rock-Stücke aus den 70er-Jahren oder Hits von Helene Fischer aus den Boxen.

Treffpunkt für Familien

Die beiden Schausteller freuen sich darüber, endlich ein Volksfest in der Lindenstadt anbieten zu können. „So etwas gibt es in der Gegend nicht“, wissen beide Männer. Daher sei Dormeier auch bereits vor mehreren Jahren das erste Mal auf die Idee gekommen, für ein derartiges Fest anzufragen. Die ersten Versuche wurden noch abgelehnt, dieses Jahr hat es geklappt. „Die Zusammenarbeit mit der Stadt verlief wirklich sehr gut, auch die Orte profitieren davon“, weiß Wimmert um die Strahlkraft eines derartigen Festes. Generell ist ihm und Dormeier wichtig, dass die Veranstaltung vor allem eine ist, „bei der Oma und Opa mit den Enkeln kommen können“. „Es soll ein Treffpunkt für die ganze Familie werden“, wünscht sich Dormeier.

Für das Programm haben Wimmert und Dormeier alles schon vorbereitet. So geht es am Freitag um 15 Uhr los mit einem Rundgang mit Freifahrten über das Gelände. Nach Einbruch der Dämmerung wird es dagegen noch mal richtig hell auf dem Volksfest: Denn dann wird das Feuerwerk gezündet. Der Sonnabend beginnt um 14 Uhr und soll „mindestens bis 21.30 Uhr gehen. So lange ist alles geöffnet“, versichert Dormeier. Der zweite Volksfesttag steht dann ganz im Zeichen der Vereine und Firmen. „Wir wollen eine After-Work-Atmosphäre schaffen“, kündigt der Bassumer an. Mitarbeiter und Vereinsmitglieder können sich bei den beiden Schaustellern anmelden und bekommen Plätze in einer aufgebauten Mühle, wo man auch das eine oder andere Getränk zu sich nehmen kann. Frauen und Mädchen bekommen kostenlos eine Blume, mit der sie Rabatt etwa bei Karusellfahrten bekommen. Am letzten Tag startet das Fest bereits um 12 Uhr („Vielleicht freut man sich über eine Bratwurst zum Mittag“) und richtet sich vor allem an Familien. So wird es ab 13 Uhr Aktionen für Kinder geben – kostenlos, wie beide betonen.

Wimmert wie Dormeier haben alles für eine gute Premiere des Volksfestes getan, jetzt fehlen nur noch die Bassumer, die sich auf den Weg machen. Selbstredend hoffen beide Männer darauf, dass es an dem Wochenende viele sein werden: „Gerne können alle Bassumer kommen – nur nicht alle gleichzeitig.“