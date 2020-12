Es sieht zwar noch wild aus im Barrier Bad, dennoch sind Peer Schmidt und Anja Maaß zufrieden mit dem Verlauf der Reparaturarbeiten. (fotos: Vasil Dinev)

Syke-Barrien. Der Ratsbeschluss, dass das Barrier Bad nicht nach den Plänen des Fördervereins renoviert wird, war eine „Demotivation“. Daraus machen der Fördervereinsvorsitzende Peer Schmidt und seine Stellvertreterin Anja Maaß keinen Hehl. „Wir hatten ein gutes, günstiges und nachhaltiges Konzept für die Gesamtleistung vorgelegt“, ist Schmidt überzeugt. Die Entscheidung im Februar sei daher „ein ziemlicher Schock“ gewesen. Das mussten die Vorstandsmitglieder erst einmal „wegstecken“, bekennen die beiden. Und auch überlegen, wie es weitergehen soll, mit dem Bad, mit dem Verein.

Auf der Jahreshauptversammlung im März sollten diese Fragen mit den Mitgliedern besprochen werden. Wie geht es weiter? Soll das Bad an die Stadt zurückgegeben werden? Sollen sie weitermachen? Doch dann kam bekanntlich die Corona-Pandemie dazwischen. Deutschland ging in den Lockdown, sämtliche Veranstaltungen – auch Jahreshauptversammlungen – wurden abgesagt und die Bäder schlossen. „Wir konnten die Mitglieder nicht befragen“, so Peer Schmidt. „Doch es standen Entscheidungen an.“ Wie etwa: Wird das Bad noch repariert? Welche Arbeiten sind am dringlichsten? 250 000 Euro hatte der Rat dem Verein für Reparaturen immerhin bewilligt. Denn es soll „mittelfristig“ erhalten bleiben. Auch, damit dort Schul- und Vereinssport stattfinden kann, während das Syker Bad renoviert wird.

Der Vorstand habe sich daraufhin entschieden: „Wir machen das“, berichten Schmidt und Maaß. Doch so einfach getan wie gesagt, war das in diesem Fall nicht, stellte der Förderverein schnell fest. Zum einen waren die bewilligten Mittel noch gar nicht im städtischen Haushalt eingestellt. Das geschah dann mit dem Nachtragshaushalt – im Juli. Allerdings auch nicht die komplette Summe, sondern zunächst nur 110 000 Euro, berichten Maaß und Schmidt.

Damit sollten dann die dringlichsten Probleme angegangen werden: Elektrik, Fliesen, Entwässerungsrinne, die Abläufe in den Duschen und „eine schadhafte Betonbrüstung, von der Teile immer wieder rausbröckelten“, so Schmidt. Dabei zeigte sich rasch das nächste Problem: das Finden von Handwerkern. „Viele Anfragen wurden nicht bearbeitet“, berichtet Anja Maaß. „Die Auftragsbücher der Handwerker sind voll.“ Erst Anfang September, nach den Sommerferien, konnten die Arbeiten schließlich beginnen. Auch, weil die Mitglieder sich auf der nachgeholten Jahreshauptversammlung eindeutig dafür aussprachen weiterzumachen.

Die alten Kabel kamen raus, schadhafte Fliesen wurden losgelöst und ausgetauscht, Fußböden aufgestemmt. Und wie das so ist, wenn man einmal anfängt: Es kommt immer noch was dazu. Für den Austausch der Kabelage für die neue Beleuchtung, die komplett auf energiesparende LED-Technik umgebaut wurde, mussten die Lamellen der Decke abgenommen werden. In der Schwimmhalle ging das gut, doch im Vorraum und den Umkleidekabinen gibt es jetzt eine neue Decke. Die Aufhängung war an vielen Stellen zu mitgenommen. „Eine neue Decke war am Ende günstiger als auch noch die Aufhängung komplett auszutauschen“, sagt Axel Röpke. Der Bauingenieur hat die Koordination der Bauarbeiten übernommen.

Knapp drei Monate später sieht es zwar immer noch wild aus, wenn man einen Blick ins Bad wirft, doch der größte Teil der Arbeiten ist abgeschlossen. „Es fehlen noch Lampen“, sagt Schmidt. „Sie sind bestellt, aber da gibt es wegen Corona Lieferengpässe.“ Dennoch ist man beim Förderverein guten Mutes und hofft nun auf den Januar für eine Wiedereröffnung. Ein bisschen Vorlauf wird dafür erforderlich sein, denn schließlich muss dann geklärt werden, ob alles noch funktioniert, nachdem alles solange gestanden hat. Immerhin soll das Barrier Bad einspringen, wenn das Syker Bad wegen der Renovierung schließt. „Das ist, soweit wir wissen, immer noch der Plan“, so die Vorsitzenden. Zumindest der Vereins- und der Schulsport soll dann in Barrien stattfinden. „Inwieweit ein öffentlicher Betrieb dann stattfindet, muss noch geklärt werden“, sagt Anja Maaß. Offizieller Stichtag ist bis jetzt der 1. April, aber das kann sich noch ändern – coronabedingt.

Der Förderverein plant zudem für die Zukunft. Im März 2021 soll wieder eine Jahreshauptversammlung stattfinden. Dabei stehen auch Wahlen zum Vorstand auf der Tagesordnung. Gesucht wird neben einem Kassenwart ein neuer Erster Vorsitzender, denn Peer Schmidt wird sich nicht zur Wiederwahl stellen. Aus gesundheitlichen Gründen will er kürzer treten und allein wird Anja Maaß nicht weitermachen. „Sollte der Vorstand nicht vollständig besetzt werden, war es das“, kündigt sie an.