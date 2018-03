Syke. Eine Mischung aus Liedern, Gedichten und Kabarett: Entertainer Pago Balke hat mit vier syrischen Flüchtlingen und dem Musiker Gerhard Stengert ein Bühnenprogramm mit dem Titel „Die Zollhausboys“ einstudiert, das am Freitag, 23. Februar, in der Mehrzweckhalle der Berufsbildenden Schulen Syke aufgeführt wird. Sie thematisieren Flucht, Heimat und Fremdheit in berührender und satirischer Weise; teils beruhen die Lieder und Szenen auf biografischen Erlebnissen der Flüchtlinge. Der Auftritt beginnt um 20 Uhr mit dem Lied „Aleppo“, das der Flüchtling Ismaeel Foustok mit Balke geschrieben hat. „Ich hab mal ein Bild von Bremen gesehen, da blieb kein Stein auf dem anderen stehen. 1945 war die schöne Stadt zerbombt, am Boden, einfach platt“, lautet die erste Strophe. In der zweiten heißt es: „So sieht jetzt heute meine Stadt aus, siehst du die Bilder, das hältst du nicht aus! Das ist die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, vier Millionen Leute und ich mittendrin!“

Foustok, Azad Kour, Delyar Hamza und Shvan Sheikho sind Bremer Neubürger, die nach ihrer Flucht aus Aleppo und Kobani im Zollhaus – ein ehemaliges Hostel – in der Bremer Überseestadt untergekommen sind. In dem Zollhaus leben 60 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Balke erzählt, über die Chefin des Zollhauses sei der Kontakt zu den Flüchtlingen entstanden. „Es war gleich eine tolle und herzliche Atmosphäre“, schwärmt Balke von der Zusammenarbeit, die seit einem Jahr besteht. Seit August vergangenen Jahres steht Balke mit ihnen auf der Bühne – alle 24 Vorstellungen im norddeutschen Raum waren bis Januar ausverkauft. Bis Mitte nächsten Jahres sind weitere Auftritte bundesweit geplant, unter anderem in der Berliner Landesvertretung.

Persönliche Geschichten, die bewegen

Balke sagt, jeder Jugendliche habe eine persönliche Geschichte, die bewege. Als er mit ihnen mit den Proben begonnen habe, hätten alle nur wenig Deutsch gesprochen. Doch das sei mittlerweile ganz anders. Und alle hätten ein großes Bildungsinteresse. Dass sie von Balke eine Menge gelernt haben, wissen die Jugendlichen offensichtlich sehr zu schätzen. Sie nennen ihn liebevoll „Onkel“. Der Kabarettist Balke freut sich darüber, dass die Neu-Bremer so gut mitgearbeitet haben. Das war auch sein Ziel: Er studierte das Stück mit einem professionellen Anspruch ein. Sein Bemühen sei gewesen, dass man sich die Show „ohne Mitleidsbonus gut angucken“ kann.

Die Show soll auch eine kulturelle Attacke gegen den Rechtspopulismus sein. Musik und Theater sollen Brücken zwischen Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen bauen und dazu führen, dass sich die Willkommenskultur entfalten kann. Das kommt vor allem in dem Lied „We are one world“ zum Ausdruck. Darin heißt es: „‘Hallo Flüchtling‘, fragt man uns, ‚warum seid ihr eigentlich hier? Geht‘s um Geld und gutes Leben oder wollt ihr unser Bier?‘ Ja, natürlich bin ich Flüchtling, doch ich höre das nicht gern, ich bin einfach Shvan Sheikho und bin noch vom gleichen Stern. Ich sehe meine Heimat wie durch ein trübes Glas. Syrien ist zerstört durch Terror, Krieg und Hass. Vieles existiert nicht mehr und wenn mit Trauerflor, die Erinnerungen sind irreal und kommen mir kitschig vor.“

Balke wohnt in Riede und blickt auf mehr als 30 Jahre Bühnenerfahrung zurück. In der Villa Ichon in Bremen wird er nach eigenen Angaben am 17. März mit dem Kultur- und Friedenspreis ausgezeichnet. Die von ihm geleitete Show besteht aus 27 Stücken und dauert etwa zwei Stunden. Eintrittskarten kosten an der Abendkasse 15 Euro; ermäßigt acht Euro. Einlass ist ab 19 Uhr. Als Veranstalter der Show fungieren das Kreismuseum und die Volkshochschule des Landkreises Diepholz. Museumsleiter Ralf Vogeding findet, dass die Show gut zur derzeitigen Ausstellung „Sehnsucht Europa – Zusammenfinden. Beispiele für Kulturbegegnungen“ des Kreismuseums passt.