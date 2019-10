Berufsinformation auf praktische Art

Falk Schug (rechts) gibt den Schülern eine kurze Einführung über die Metall- und Elektroberufe, ehe die Jugendlichen die verschiedenen Stationen selber entdecken dürfen. (Vasil Dinev)

Bruchhausen-Vilsen. Etwas ist anders auf dem Schulhof der Oberschule in Bruchhausen-Vilsen. Damit sind allerdings nicht die Bauarbeiten an dem Schulgebäude gemeint, die derzeit in vollem Gange sind. Nein, denn vor der Mensa steht ein großer, zweistöckiger Truck. Die Glasfront lässt einen Blick ins Innere zu, wo sich an verschiedenen Stationen die Oberschüler tummeln und hantieren. Und über der Front steht in großen Buchstaben: „Deine Chance in der Metall- und Elektroindustrie“.

Der Truck gehört zu Falk Schug und Claudio Schmickler, die in wichtiger Mission unterwegs sind. In ganz Deutschland informieren sie in dem Truck Schüler über die vielfältigen Berufsmöglichkeiten in der Metall- und Elektroindustrie. Auf Einladung von Schulleiterin Natascha Rogge und Friederike Ladenthien, Fachkonferenzleiterin für Arbeit und Wirtschaft an der Schule, sind die Männer nun für zwei Tage in Bruchhausen-Vilsen und gehen die Berufsinformation auf ganz praktische Weise an.

Es ist Dienstagvormittag, als die Klasse 9c an der Reihe ist und die Apparaturen im Truck erkunden darf. Dazu gehört beispielsweise eine CNC-Fräse oder eine Aufzugssteuerung, die sich programmieren lässt. „Hier dürfen sich die Schüler in den Berufen ausprobieren“, erklärt Falk Schug den Sinn dahinter. Es sei kein Schulunterricht in klassischer Form, sagt der gelernte Zerspanungsmechaniker und Sozialpädagoge. „Die Jugendlichen sollen selbstständig arbeiten können.“ Das nehmen die Schüler natürlich gerne an.

Omar und Amina stehen gerade an einer Station, an der sie verschiedene Stecker den richtigen Steckdosen zuordnen müssen. Ein kleiner Bildschirm teilt ihnen die Arbeitsanweisungen mit. Den Typ-F-Stecker, wie er in jedem deutschen Haushalt zu finden ist, richtig zuzuordnen ist für die Neuntklässler kein Problem. Kniffliger wird es für die beiden allerdings, als sie erst einen klassischen Telefonstecker identifizieren müssen, um diesen anschließend in die passende TAE-Buchse zu stecken. Zwei Anläufe brauchen Amina und Omar, um die Aufgabe zu lösen.

Dieses Berufsfeld rund um Metall- und Elektrotechnik einmal selber zu entdecken, bereitet den beiden große Freude. „Es ist schön, dass wir das hier einmal ausprobieren können“, sagt Omar. Währenddessen stehen Bilal und seine Freunde an der CNC-Fräse. Auf eine Metallplatte wollen sie „9c“ eingravieren. Doch das Ergebnis ist nicht das gewünschte. Die gefrästen Linien sind schief und unsauber, das „9c“ ist nur schwer erkennbar. Die Jungen sind ratlos, was schiefgelaufen sein könnte. Doch Falk Schug weiß Rat: „Ihr habt die Platte nicht richtig festgespannt.“ Nach einer kurzen Erklärung versucht es das Trio noch einmal, diesmal mit einem passablen Resultat.

Weiter geht es in der oberen Etage des Trucks. Dort will Falk Schug mit den Jugendlichen noch mal ins Gespräch kommen und sie ermutigen, auch die Metall- und Elektroindustrie, die ebenfalls Informationstechnik und das Kaufmannswesen beinhaltet, in ihre Berufswahl mit einzubeziehen. Ebenso erklärt er den Schülern, dass sie in ihrer Lebenswelt mit vielen Produkten konfrontiert sind, die ihren Ursprung in der Metall- und Elektrobranche haben. „Wir wollen euch neue Möglichkeiten zeigen. Aber dazu müsst ihr auch selbst aktiv werden“, gibt Schug den Neuntklässlern als Tipp mit auf den Weg. Und sein zweiter Ratschlag: „Macht freiwillige Praktika! So könnt ihr herausfinden, was euch liegt und was nicht.“

Die Pädagoginnen Natascha Rogge und Friederike Ladenthien hatten bereits am Montag die Möglichkeit genutzt, im Infotruck einmal Mäuschen zu spielen. „Die Schüler haben uns nicht bemerkt, als wir reingegangen sind. Sie haben so konzentriert zugehört und mitgearbeitet“, sagt Rogge, „Das war ganz toll zu sehen.“ Es ist das erste Mal, dass der M+E-Infotruck an die Oberschule nach Bruchhausen-Vilsen kommt. Über die Zeitung sind die Lehrerinnen darauf aufmerksam geworden. Damals machte der Truck an einer Oberschule im Südkreis Halt. „Und da die Berufsorientierung für uns ein Schwerpunkt ist, wäre es toll, wenn der Truck auch mal zu uns kommt“, erklärt Rogge. Gesagt, getan. Ihre Kollegen Ladenthiel hatte die Schule kurzerhand für das Angebot angemeldet. Eine gute Idee, wie sich an beiden Tagen zeigt.

Nach 90 Minuten ist für die 9c der Ausflug in die Welt der Metall- und Elektroindustrie vorbei, der normale Schulalltag wartet. Claudio Schmickler und Falk Schug sind mit der Zusammenarbeit der Neuntklässler sehr zufrieden. Neben den Worten des Lobes geben die beiden Berater den jungen Menschen noch eine wichtige Botschaft mit: „Ihr packt das!“