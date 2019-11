Gemeinsam Singen ist eine Möglichkeit, um die Zeit des lebendigen Adventskalenders zu verbringen. (Sebi Berens)

Bassum-Nordwohlde. Der Winter ist dunkel, kalt, ungemütlich. Menschen werden überladen mit Stress. Es gibt zahlreiche Weihnachtsmärkte, und Geschenke muss man auch noch kaufen. Um alles erleben zu können, müsste man die ganze Adventszeit auf Achse sein. Dabei sollte die Zeit vor Weihnachten doch besinnlich und harmonisch auf Heiligabend vorbereiten. Um dem Stress etwas entgegenzutreten oder die Zeit vor Weihnachten nicht allein zu verbringen, organisiert Pastorin Sandra Kopmann den ersten lebendigen Adventskalender in Nordwohlde und umzu.

Die Idee ist nicht neu. Das weiß Kopmann und gibt zu: „Ich habe sie aus meinem Vikariat mitgebracht.“ Nun, die Pastorin ist seit rund zwei Jahren in Nordwohlde aktiv. Jetzt ist es also an der Zeit, diese Idee umzusetzen. Ab dem 2. Dezember laden Freiwillige Menschen zu sich ein, um sich gemeinsam ein wenig auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Jeden Abend geht es um 18.30 Uhr los. „In der Hoffnung, dass auch alle, die berufstätig sind, rechtzeitig nach Hause kommen und sich dann noch aufmachen“, sagt Sandra Kopmann.

Vor der Tür und weiter weg

Gleichzeitig wünscht sie sich, dass viele Menschen kommen werden. Wenn es nach den Freiwilligen geht, die schon den Platz in ihrem Wohnzimmer, in der Diele im Stall oder Wintergarten angeboten haben, dann wird der erste lebendige Adventskalender ein voller Erfolg. Gedacht ist das Angebot für Menschen, die in der Adventszeit nicht allein sein wollen oder keine Lust auf den Trubel der Weihnachtsmärkte haben. Von Montag bis Freitag – „Samstag und Sonntag sind Familientage“ – öffnen Bürger aus Nordwohlde und umzu ihre Türen und bieten Gästen ein adventliches Programm. „Wir geben nichts vor. Es sollte aber zwischen 30 und 45 Minuten dauern“, hat sich Sandra Kopmann überlegt. So können Lieder gesungen oder Geschichten vorgelesen werden. Da sind der Fantasie, bis auf die Zeit, keine Grenzen gesetzt.

Kopmann freut sich ob der bisherigen Resonanz. Stühren, Fesenfeld, Pestinghausen sind nur ein paar der Orte, an denen an einem Tag im Dezember Menschen zusammenkommen können. „Die Idee ist, dass man mindestens einen Abend direkt vor der Tür hat. Daher sind die Orte so weit verteilt“, erklärt Kopmann. So können auch Menschen, die nicht mehr gut zu Fuß sind, an mindestens einem Abend am lebendigen Adventskalender teilnehmen. Was nicht heißen soll, dass man nicht auch die anderen besuchen darf. „Das kann man auch gerne tun. So lernt man auch neue Leute kennen“, weiß Sandra Kopmann und lacht.

Noch wartet sie darauf, dass alle Türen vergeben sind. Dann kommt noch einmal Arbeit auf sie zu. Schließlich muss sie die einzelnen Türen und Tage sortieren. „Wir haben ein bisschen Druck, weil der Gemeindebrief bald erscheint“, gibt die Pastorin zu. Sie habe im Vorfeld nach Terminwünschen gefragt, und momentan „passt das“, wie sie freudig mitteilt. Wenn alles verteilt ist, dann ist die Liste auch im Dorfladen und im Schaukasten einsehbar. Sandra Kopmann findet, dass das Angebot davon lebt, dass die Menschen sich aufmachen. Und das kann jeder sein. So ist die Teilnahme nicht darauf beschränkt, dass man selbst seine Tür öffnet. „Es sind alle eingeladen. So etwas tut auch viel für die Dorfgemeinschaft“, weiß die Pastorin aus ihrer Erfahrung. Jeder Gast sollte aber seine eigene Tasse mitbringen, damit auch genug Behältnisse für Getränke bereitstehen. „Vielleicht hat man zehn Tassen zu Hause, die man spülen kann. Aber 40?“, skizziert sie ein mögliches Dilemma. Und daher bittet sie um Mithilfe bei den Gästen. „Dann wird es ein schöner Abend“, ist sie sich sicher. Wird sie selbst mit gutem Beispiel vorangehen und auch ihre Tür öffnen? „Ja, aber ich kann nur noch nicht sagen, an welchem Tag.“