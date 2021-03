Blumen, ein geschmückter Eingang und für die Kleinen zwei Fußballtore gab es zum 20. Geburtstag des Sprachheilkindergartens Zauberblume in Syke. Petra Groß (von links), Margret Wilken-Berger und Eva Demske freuen sich auf die nächsten 20 Jahre. (Sarah Essing)

Die große Feier fiel der Corona-Pandemie zum Opfer. Gefeiert wird der runde Geburtstag des Sprachheilkindergartens Zauberblume der Lebenshilfe Syke trotzdem. Vor 20 Jahren wurde die teilstationäre Einrichtung für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen aus dem gesamten nördlichen Landkreis aus der Taufe gehoben. Als Geburtstagsgeschenk erhält der Sprachheilkindergarten zwei Fußballtore für den Außenbereich. Der Eingang ist geschmückt, im Gemeinschaftsraum stehen große Vasen mit Rosen für jede Mitarbeiterin, große Schüsseln mit süßen Leckereien zum Zugreifen und Geburtstagskuchen gibt es natürlich auch. „Das wollten wir uns nicht nehmen lassen“, sagt Leiterin Eva Demske und fügt hinzu: „Es ist auch eine Anerkennung für den Einsatz aller.“ Während der Corona-Zeit im Besonderen, aber auch ganz allgemein in der gesamten Zeit seit der Gründung.

Eine, die von Anfang an dabei war, ist Margret Wilken-Berger. Die Bewegungstherapeutin erlebte, wie aus der Idee des damaligen Leiters der Hacheschule, Siegfried Borgmann, die heutige Einrichtung wurde. „Damals noch im Kindergarten Kunterbunt“, erinnert sie sich. Das Team war noch klein. Die Sprachtherapie übernahm eine externe Logopädiepraxis. Das ist heute anders. Das Team besteht aus 14 Erzieherinnen, vier Logopäden, drei Bewegungstherapeutinnen und zwei Psychologen. Gemeinsam kümmern sie sich um sechs Gruppen, die aus jeweils acht Kindern bestehen. Vervollständigt wird das Team durch zwei Küchenkräfte, zwei Reinigungskräfte, eine Bürokraft und einen Hausmeister.

„Wir achten auf eine gute Teampflege“, sagt Eva Demske, seit 2019 Leiterin des Hauses. Während der Corona-Pandemie ganz besonders, aber auch generell, werde Wert darauf gelegt, aufeinander zu achten. Denn ein gutes Miteinander ist auch entscheidend für die interdisziplinäre Arbeitsweise, mit der den Kindern geholfen wird. Erzieherinnen, Logopädinnen und Bewegungstherapeutinnen arbeiten dabei Hand in Hand, erläutern Eva Demske und ihre Stellvertreterin Petra Groß. „Alles wird aufeinander abgestimmt“, so Petra Groß. Denn der Sprachheilkindergarten ist eine teilstationäre Einrichtung für Kinder, „bei denen eine ambulante Sprachtherapie nicht ausreicht“, wie Eva Demske erläutert. „Einigen Kindern kann schon nach einem Jahr geholfen werden, andere brauchen etwas länger. Da ist jedes Kind sehr individuell“, so die Leiterin weiter. Ebenso individuell wie die Sprachentwicklungsstörung und das Kind ist dann auch der Ansatz im Sprachheilkindergarten. „Dadurch, dass man nur acht Kinder in einer Gruppe hat, ist das auch machbar“, sagt Eva Demske.

Dazu wird zunächst geguckt, welche Stärken ein Kind hat, welche Schwächen. Gemeinsam entwickeln Erzieherinnen und Therapeutinnen dann eine Therapie, bei denen alle Elemente ineinander greifen, erläutern Eva Demske und Petra Groß. Das können Pustespiele sein, Lieder, aber auch Bewegungsübungen, die immer wieder geübt werden. „Alles auf spielerischer Ebene“, betont Petra Groß. „So merken die Kinder nicht, dass sie quasi 'in Therapie' sind.“ Ziel bei allem ist der Besuch der Grundschule, wie die beiden betonen, oder sogar schon die Re-Integration in den Kindergarten. Der Fortschritt wird daher immer dokumentiert und immer wieder kontrolliert. Dabei hilft eine Psychologin, die einschätzt, ob die Form der Förderung richtig ist und Fachberatung für die Gruppen bietet.

Wichtig sei dabei zudem auch der Kontakt zu und die Kooperation mit den Eltern, betont Eva Demske. Damit diese sich mitgenommen fühlen und auch um Ängste und Vorbehalte abzubauen, gibt es regelmäßig Elternfrühstücke, Grillabende, regelmäßige Sitzungen mit dem Elternbeirat und „natürlich werden auch Feste gefeiert“ - zumindest in Nicht-Corona-Zeiten.

Das Coronavirus stellte auch die Zauberblumen vor Herausforderungen. Im Gegensatz zu anderen Kindergärten wurde Zauberblume zwar nie komplett geschlossen, um die laufende Therapie nicht zu unterbrechen, doch auch hier mussten sich die Kleinen an Masken, Abstand und häufigeres Händewaschen gewöhnen. „Aber mit hörgeschädigten Kindern kann man nicht mit Maske arbeiten“, sagt Petra Groß. Also ist mehr Abstand erforderlich. Wurde daher sonst ein Angebot für die gesamte Gruppe erstellt, ist momentan nur Einzeltherapie möglich. Und ganz besonders bei der Bewegung gelten andere Regeln. „Bei der Bewegungstherapie dürfen die Kinder zurzeit nicht ins Schwitzen geraten“, sagt Margret Wilken-Berger. „Deshalb gehen wir momentan mehr in den Wald.“ Die Schwerpunkte werden eben ein wenig anders gesetzt.

Zur Sache

An der Grundschule Am Lindhof waren Ende des letzten Jahrhunderts bereits Sprachheilklassen eingerichtet worden. Doch da ein Großteil der Sprachentwicklung mit etwa fünf, sechs Jahren abgeschlossen ist, ist eine möglichst frühzeitige Behandlung eigentlich sinnvoller, verrät Laura Lahrs, Pressesprecherin der Lebenshilfe Syke. Siegfried Borgmann, damaliger Leiter der Hacheschule, regte daher die Einrichtung einer Sprachheilgruppe im Kindergarten an. Unterstützung für diese Idee fand er bei der Lebenshilfe Syke.

So entstand im März 2001 die erste Sprachheilgruppe, die im Kindergarten Kunterbunt eingegliedert wurde. Aufgenommen wurden und werden Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen aus dem gesamten Nordkreis. Auch Kinder mit Hörschädigungen werden aufgenommen. Im August 2002 wurde eine zweite Gruppe gebildet. Damit wurde der Platz zu eng. Ein eigenes Haus wurde erforderlich. In der Bahnhofstraße wurde die Lebenshilfe fündig, und pünktlich zum Einzug ins neue Domizil wurde die dritte Gruppe ins Leben gerufen. Die Namen der Gruppen - Gänseblümchen, Puste- und Mohnblumen, später kamen noch die Korn- und die Trollblumen hinzu - lieferten den Namen der neuen Einrichtung: Zauberblume.

Nachdem die Räumlichkeiten an der Bahnhofstraße von Schimmel betroffen waren, wurde beschlossen, den Zauberblumen ein eigenes Domizil zu errichten. Übergangsweise stellte Revierförster Heinz-Dieter Tegtmeier das alte Forstamt zur Verfügung, bis die Zauberblumen im September 2009 in den Neubau an der Lindhofhöhe einziehen konnten. Er konnte ganz nach den Wünschen und Bedürfnissen der Nutzer gestaltet werden.

So verfügen die Gruppenräume über eine zweite Spielebene und einen zweiten Raum, der unterschiedlich genutzt werden kann, zum Beispiel als Kreativraum. Eine große Bewegungshalle und ein Wahrnehmungsraum sind ebenso zu finden wie die Badeinsel und der Werkraum, die als Therapieräume von den Bewegungstherapeuten, aber auch von den anderen Mitarbeitern genutzt werden können, beschreibt Laura Lahrs die Gegebenheiten.