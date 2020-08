Die Ergebnisse machen Vilsa-Geschäftsführer Henning Rodekohr stolz. (FR)

Bruchhausen-Vilsen. Aller guten Dinge sind drei. „Öko-Test“ und „Stiftung Warentest“ haben vier Mineralwasser-Sorten des Bruchhausen-Vilser Unternehmens Vilsa-Brunnen mit der Bestnote bewertet, mit „Sehr Gut“. Zum dritten Mal in Folge. Und zweitens: Die renommierten Verbrauchermagazine verteilten diese Anerkennung über die jüngsten drei Ausgaben. „Diese Ergebnisse machen uns sehr stolz und bestätigen, dass Vilsa strengste Qualitätsstandards erfüllt“, so Vilsa-Geschäftsführer Henning Rodekohr.

Janneke Menzel von der Agentur Brand-Pier, zuständig für die Pressearbeit bei Vilsa, präzisiert: Vilsa Naturelle im 0,7-Liter-Glas-Mehrweggebinde erhielt von „Öko-Test“ die Bestnote in der Ausgabe 06/2020, Vilsa Medium in der 1-Liter-Pet-Mehrwegflasche das Sehr Gut in der Ausgabe 07/2020. Im Magazin der „Stiftung Warentest“ vom August schnitten auch die 1-Liter-Pet-Mehrwegflasche Vilsa Medium und die 1-Liter-Glas-Mehrwegflasche Vilsa Medium Bio bei allen überprüfbaren Laborwerten mit einwandfreien Ergebnissen ab. Die überaus strengen mikrobiologischen Untersuchungen beider Testmagazine bestätigen damit: Vilsa-Mineralwasser ist frei von allen kritischen Stoffen und weist keinerlei Verunreinigungen durch Abbauprodukte wie Pestizide oder Süßstoffe auf.

Dennoch ein Wermutstropfen

Vilsa-Brunnen liefert Janneke Menzel zufolge „ein reines, natriumarmes Produkt, das aus der seit Jahrtausenden nachweislich unberührten Vilsa-Quelle stammt und sogar den streng definierten Anforderungen für die Zubereitung von Säuglingsnahrung gerecht wird“. Dennoch gab es einen Wermutstropfen zu verkraften. Trotz exzellenter Produktqualität schnitt Vilsa Medium Bio in der Glas-Mehrwegflasche in der sensorischen Beurteilung bei der „Stiftung Warentest“ nur mit der Note Befriedigend ab. Vilsa Medium in der 1-Liter-Pet-Mehrwegflasche wurde in der sensorischen Beurteilung indes mit „Gut“ bewertet.

Der Unterschied zwischen Laborwerten und sensorischer Untersuchung wurmt das Mineralwasser-Unternehmen aus Bruchhausen-Vilsen schon länger. Dieses Jahr monierten die Tester einen Kunststoffgeschmack beim Wasser aus der Glasflasche. Vilsa sieht sich dadurch in seiner bereits geäußerten Kritik gegenüber dem sensorischen Urteil der „Stiftung Warentest“ bestätigt. Obwohl das Wasser von beiden Produkten aus derselben Quelle stammt, wird der Geschmack unterschiedlich bewertet. Das Urteil von „Öko-Test“ hingegen basiere ausschließlich auf eindeutigen Analysen. „Bei unseren Mineralwasser-Tests beurteilen wir die Inhaltsstoffe, die ursprüngliche Reinheit und die Art der Verpackung“, so „Öko-Test“-Redakteurin Birgit Hinsch. Der Geschmack könne unterschiedlich sein. „Er wird auch unterschiedlich wahrgenommen, sodass wir es gern den Verbrauchern überlassen, die eigene Sorte zu finden.“

Seit Sommer 2019 trägt Vilsa-Brunnen zudem auf immer mehr Produkten das Bio-Siegel der Qualitätsgemeinschaft Bio-Mineralwasser. Dieses „Bio“ steht dabei für nachhaltige Wasser-Ernte, Förderung von Ökolandbau, großes Engagement für Natur und Gesellschaft sowie transparentes Handeln. Zu einem gesamtheitlichen Nachhaltigkeitskonzept gehört für Vilsa getreu der Firmenphilosophie „Protecting Tomorrow Today“ auch, auf nachhaltige Verpackungslösungen zu setzen, lässt Janneke Menzel wissen. „Öko-Test“ und „Stiftung Warentest“ wählten für ihre Tests Vilsa-Mineralwasser in Mehrwegflaschen aus, die bis zu 50 Mal (Glas) beziehungsweise 30 Mal (Pet) wieder befüllt werden können.