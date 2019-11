Besucher, wohin man sah: Der Kunst-Hand-Werk-Markt beim Kreismuseum in Syke war ein voller Erfolg. (Braunschädel)

Syke. Schon die Parkplatzsituation von der Umgehungsstraße bis hin zum Syker Hachepark machte es Marktbesuchern und auch dem Durchgangsverkehr am Sonntag sehr deutlich: Das Kreismuseum hatte zum Kunst-Hand-Werk-Markt mit einem integrierten Backtag auf das Gelände an der Herrlichkeit eingeladen. War der Marktbeginn auf 11 Uhr terminiert worden, kam ein Großteil der Marktgänger schon weit vor der Zeit. „Ich kenne die Handwerker-Markttage sehr gut aus den vergangenen Jahren und habe mein Kassenhäuschen an der Herrlichkeit wohlweislich bereits um 9.30 Uhr geöffnet„, berichtete Ingrid Sievers nicht ohne Freude über den guten Besucherzuspruch. “Seitdem habe ich beim Eintrittskartenverkauf gut zu tun.“

Als Organisatorin war es Dietlinde Zacher mit ihrem Team wieder gelungen, weit mehr als 100 Anbieter für den Markt zu interessieren. Nicht nur aus ganz Norddeutschland kamen die Kunsthandwerker. Einige waren sogar aus Sachsen-Anhalt, Thüringen und Bayern nach Syke gekommen, um ihre Arbeiten zu präsentieren –und natürlich auch das eine oder andere Teil an die Frau oder den Mann zu bringen.

Hohe Temperaturen, hohe Qualität

In den historischen Gebäuden und dem drumherum liegenden Außengelände wurden Skulpturen aus den unterschiedlichsten Materialien, Mode, Schmuck, Hüte, Fliegen und Querbinder, geschmiedete Dekoration für den Garten, mal voller Rost, mal mit Farbe oder Keramik überzogen, handgearbeitete Holztische, Bienenhotels, Holzvogelhäuser, oder auch Laternen und beleuchtete Adventssterne aus Holz angeboten. Die jüngsten Besucher bastelten mit Museumspädagoginnen im Kindermuseum Sterne aus Butterbrottüten, Kerzen und weihnachtliche Kränze.

Vor den Augen der Besucher flochten Künstler wunderschöne Dinge aus Weiden oder fabrizierten Scherenschnitte aus Papier. Hans Harder war aus Petershagen angereist, um die Glasbläserkunst bekannter zu machen. In seinem selbst gebauten Glasbläserschmelzofen erzeugte er an der Außenecke des großen Bauernhauses mit Hilfe einer Gasflasche Temperaturen von mehr als 1200 Grad. „Nur bei diesen hohen Temperaturen kann ich die hohe Qualität meiner Produkte erzielen. Meine Glasrohmasse wird in dieser Hitze geschmeidiger und mit Stange und Presszange kann ich das Rohmaterial so besser verarbeiten“, erklärte Harder seinen vielen Zuschauern, die ihn bei seinen Arbeiten beobachteten. Ergebnis der Prozedur: wunderschöne Vasen, Lampen, Gläser und auch dekorative Vögel in den unterschiedlichsten Farben.

Gartenstelen für Vögel aus Ton mit entsprechendem Steckloch gestaltete Birgit Bremer aus Hötensleben in Sachsen-Anhalt nach Wunsch ihrer Kunden. „Wir haben genau unsere Zusammenstellung gefunden“, berichteten Helga und Edeltraud Papenhausen, zufrieden mit ihrem Stelenkauf. In der Ausstellungshalle warteten weitere Exponate aus Künstlerhand auf das Interesse der Besucher. So präsentierte Henning Seibt aus Salzwedel neben vielen weiteren Künstlern seinen aus Edelhölzern gefertigten Naturschmuck. Großes Interesse zeigten da Gaby Röpke, Karin Sickel und Ina Triebeneck. Sie waren aus Weyhe gekommen, um das eine oder andere Weihnachtsgeschenk mitzunehmen.

Für alle Gäste, die zwischendurch eine Stärkung brauchten, gab es in der Diele des Bauernhauses frisches Brot, Butterkuchen und als Mittagshöhepunkt Knipp aus der großen Pfanne. Steffi Brockmüller aus Bruchhausen-Vilsen sowie Hannelore Ahrens und Gisela Jochem aus Delmenhorst hatten sich an einem Tisch zusammengefunden, um den frischen Knipp zu genießen. „Einfach nur lecker. Das war unser kulinarisches Highlight“, erklärte Steffi Brockmüller noch am Dielentisch sitzend. Auch für den Fernsehabend hatte sie schon vorgesorgt und sich vom Dünsener Robert Heinzel Königsberger Marzipan – nach überliefertem Rezept – gekauft.

Sichtlich zufrieden zeigte sich auch Ralf Vogeding als Leiter des Kreismuseums in Syke. "Bei dem tollen Angebot, verbunden mit dem heutigen Bilderbuchwetter und den langen Besucherschlangen im Eingangsbereich schon am Morgen, rechne ich heute mit einer Besucherzahl von weit mehr als 4000 Gästen“, so Vogeding.