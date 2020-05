Beispielsweise hat sich die Art der Kommunikation bei Betreuer Jörg Dödtmann und der Betreuten Sandra Losch verändert. Vieles lief auch auf elektronischem Weg. (Vasil Dinev)

Twistringen/Landkreis Diepholz. „Es ist nicht so toll, ich sehne mich schon ein bisschen nach Arbeit“, sagte Sandra Losch. Sie war – wie so viele andere – während der Corona-Krise von der wochenlangen Schließung ihrer Arbeitsstätte, also den Delme-Werkstätten, betroffen. Gleichzeitig konnte sie jedoch weiterhin davon profitieren, dass die Betreuer der Stiftung Waldheim für sie da waren wie gewohnt. Jedenfalls beinahe wie gewohnt. Sie hatte zu lernen, was anders gehandhabt werden musste bei ihren medizinischen Anwendungen. Und dass andere Aktivitäten wie gemeinsames Kochen oder Spielen in den Räumen der Stiftung in Syke ausfielen.

Einiges musste dazu natürlich im Vorfeld sehr schnell überlegt werden, gibt Jörg Dödtmann zu, der Sandra Losch seit knapp zwei Jahren betreut. „Die bisherigen Problemstellungen wurden ja nicht weniger durch Corona, also mussten wir dranbleiben.“ Aber gerade diese Krise mit ihrer komplexen Herausforderung stand nun im Fokus. Abstandsregelungen, Mund-Nase-Bedeckungen oder das Verhalten in Arztpraxen waren nur einige der vielen Fragestellungen, die er und seine Kollegen alltäglich und immer wieder mit den Klienten abarbeiten mussten.

Er betreut im Rahmen des ABW (Ambulant Betreutes Wohnen) diejenigen Menschen mit Behinderung, die zwar einerseits in einer eigenen Wohnung leben, aber andererseits Unterstützung in verschiedenen Bereichen brauchen. Ein fester Mitarbeiter mit einer Fachausbildung wird tätig für alle möglichen Alltagsangelegenheiten. Einmal oder mehrmals in der Woche kommt er in die Wohnung, um gemeinsam mit dem zu Betreuenden zu besprechen, was zu tun ist. Ziel ist eine größere Selbstständigkeit. Die Unterstützungsangebote sind dabei so vielfältig und individuell wie die Bedürfnisse der Menschen mit Behinderung. Nun musste also in dieser außergewöhnlichen Situation reagiert werden.

Kreativität gefragt

Bereichsleiter Mirco Malke sagt über diese herausfordernde Zeit: „Wir mussten zeitnah überlegen, wie die Betreuung auch bei Kontaktbeschränkungen aussehen kann und muss.“ Es sei infolgedessen nötig gewesen, eine Erhebung zu machen, welcher Klient welche Art der Ansprache und des Kontakts benötigt. „Dieses haben wir gleich in den ersten Tagen gemacht, danach stetig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Hierdurch haben wir Erkenntnisse erhalten, wie Betreuung abgestimmt aussehen kann und muss.“ Da gebe es Klienten, die von sich aus mehrfach täglich telefonisch oder per Messenger-Dienst Kontakt zum Bezugsbetreuer aufnehmen. Andere brauchten unbedingt den persönlichen Kontakt und Besuch, da sie in der Betreuung nicht auf technische Hilfsmittel zurückgreifen könnten. Malke fährt fort: „Somit läuft Betreuung über alle denkbaren Kanäle: Kurznachricht, Messenger-Dienst, telefonisch, per Videoanrufen, über Besuche im häuslichen Umfeld oder Treffen außerhalb der Wohnung – dadurch waren und sind die Mitarbeiter sehr gefordert, kreativ zu sein, um zu bestimmen, was in der Kontaktgestaltung zu dem einzelnen Klienten passt.“

Er freut sich über die Flexibilität seiner Kollegen, sie seien über das erwartbare Maß hinaus erreichbar und durchweg bereit, sich der Aufgabe einer adäquaten Betreuung zu stellen. Dabei mussten sich die heilpädagogischen Fachleute vor allem den Ängsten und Unsicherheiten der Klienten stellen, es sei ein „intensiver Beratungsprozess zu Hygienemaßnahmen und den sich stetig verändernden Vorgaben seitens des Landes Niedersachsen.“ Damit Menschen mit Behinderung das erfassen können, musste häufig auf einfache Sprache oder Symbole zurückgegriffen werden. Schwierig dabei war, dass die benötigte Tagesstruktur der Arbeit entfiel und sich so gerade psychiatrische Probleme durch den Ausnahmezustand noch verstärkten. „Viele merkten jetzt, wie sehr sie eigentlich ihre Arbeit brauchen, um ihren Tag zu bestehen“, sagt Dödtmann. Für Sandra Losch war es noch relativ einfach, da sie sowohl mit dem Handy als auch per Internet kommunizieren kann. „Zum Glück konnte ich auch mit Frau Schrade vom Sozialdienst der Delme und mit Doktor Munzel per Telefon reden, die hatten ja in Bassum im Zentrum für seelische Gesundheit eine Hotline eingerichtet.“ Dennoch schauen alle wohl erleichtert darauf, dass die Delme-Werkstätten wieder öffnen.