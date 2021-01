Mit Freude eröffnete Nicole Giese-Kroner die Ausstellung "Gehölz die Zweite". Es war die besucherstärkste im vergangenen Jahr. (Vasil Dinev)

Syke. Die Corona-Pandemie hat auch dem Syker Vorwerk – Zentrum für zeitgenössische Kunst die Jahresbilanz durcheinandergebracht. Dieses Fazit muss jetzt die künstlerische Leiterin Nicole Giese-Kroner ziehen. Vom 16. März bis 6. Mai und dann wieder ab dem 2. November blieb das Ausstellungshaus geschlossen. „In der dazwischenliegenden Zeit war der Betrieb durch die Personenbeschränkungen nur begrenzt möglich“, so die Kuratorin. So mussten viele geplante Veranstaltungen nicht nur verschoben, sondern auch vollständig abgesagt werden.

Und das spiegelt sich natürlich auch in der Besucherzahl wider. An den 85 regulären Öffnungstagen kamen 2084 Besucher (2019: 5813). Das sind immerhin noch durchschnittlich 24,5 pro regulärem Öffnungstag. 1214 Besucher von der Gesamtzahl interessierten sich für die vier Kunstausstellungen mit den jeweiligen Begleitveranstaltungen inklusive Führungen. Und immerhin 235 Personen konnten durch Veranstaltungen ohne direkten Ausstellungsbesuch wie beispielsweise Konzerte ins Haus und in den Garten gelockt werden. 205 Kinder besuchten das Vorwerk zu Veranstaltungen und außerdem fanden 15 Trauungen statt, die mit 190 Teilnehmern zur Gesamtsumme beitrugen.

113 Gäste gleichzeitig als Maximum

Die besucherstärkste Ausstellung war die Themenausstellung „Gehölz die Zweite“ mit insgesamt 891 Gästen vom 28. Juni bis 30. August, berichtet Nicole Giese-Kroner weiter. Die jährlich wiederkehrenden Gartenveranstaltungen wie das Familienfest am Muttertag, das Jazz-Folk-Bike-Festival oder das Garten-Kultur-Musikfestival mussten ersatzlos gestrichen werden, bedauert sie. So war ein spontan organisiertes Familienkonzert mit dem Duo Matt und Basti im August im Garten die einzige größere Veranstaltung. Daran nahmen 113 Menschen teil.

Der Kinderkunst-Club Fledermäuse in Kooperation mit „Kuss“, der Kunstschule Stuhr, konnte sich im vergangenen Jahr nur zu vier regulären Terminen sonnabends treffen. Sechs weitere geplante Termine mussten abgesagt werden. Des Weiteren konnten drei Ferienworkshops stattfinden sowie der Kursus „Yoga und Kunst“ für Kinder ab vier Jahren. Er fand bis zum 11. März und damit vor dem ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr statt. Zu diesem Zeitpunkt war in Kooperation mit der Kreismusikschule Diepholz beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ auch bereits der Förderpreis „Novissima“ im Rathaus Stuhr verliehen worden. Dies geschah am 16. Februar, ruft Nicole Giese-Kroner in Erinnerung. Für die Preisvergabe an Adelina Stel, Kalina Terziyska und Anita Krause sowie Jonas Tran wurden Interpretationen von Werken der „Moderne“ und der „Avantgarde“ bis hin zur Gegenwart zugrunde gelegt.

Darüber hinaus bestanden weitere Kooperationen mit der Arbeitnehmerkammer Bremen, dem Edith-Russ-Haus für Medienkunst in Oldenburg, der Hochschule für Künste in Bremen, dem Kunstverein Syke, dem Mädchenkulturhaus Zebra Orange, dem „Thealit Frauen-Kultur-Labor“ aus Bremen, dem Verein Tritonus in Bremen und dem Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung (ZFG) der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg. Gefördert und unterstützt wurde das Syker Vorwerk im Vorjahr von der EWE-Stiftung, der Karin-und-Uwe-Hollweg-Stiftung, dem Ifa – Institut für Auslandsbeziehungen –, dem Landschaftsverband Weser-Hunte, der Stadt Syke, der Stiftung Niedersachsen, der Video Data Bank, Chicago und der Waldemar-Koch-Stiftung.

„Die Gemeinnützige Stiftung Kreissparkasse Syke mit ihrem Team des Syker Vorwerks möchte nach dem aktuellen Lockdown wieder Kunst und Kultur anbieten“, kündigt Nicole Giese-Kroner zudem an. So steht die Ausstellung „Marina Schulze – shallow depth“ bereits in den Startlöchern. Sie sollte eigentlich bereits im Dezember geöffnet werden, nun warten die Verantwortlichen im Vorwerk dafür auf die richtige Eröffnung. Dann wird die Ausstellung bis zum 24. Mai zu sehen sein.

„Weitere drei Ausstellungen werden in diesem Jahr noch folgen“, stellt die Kuratorin darüber hinaus in Aussicht. Welche Veranstaltungen dann in diesem Jahr stattfinden können, entscheidet sich „spontaner als sonst im Jahresverlauf“, so Nicole Giese-Kroner. „Zurzeit hoffen wir, möglichst bald den Kinderkunst-Club und die Konzertreihe 'Novissima – Neue Musik' wieder aufnehmen zu können.“ Auch das Jazz-Folk-Bike-Festival und das Garten-Kultur-Musikfestival möchte sie in diesem Jahr wieder anbieten können. Informiert wird darüber auf der Homepage des Vorwerks unter www.syker-vorwerk.de.