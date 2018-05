Syke. Ein Trickbetrüger ist am Sonnabend in Syke am Werk gewesen. Der Unbekannte klingelte nach Angaben der Polizeiinspektion Diepholz an der Wohnungstür einer 83-Jährigen am Fasanenweg. Er gab am Sonnabend um 7.55 Uhr an, dass er sich versehentlich aus seiner Wohnung ausgesperrt hat und Geld für den Schlüsseldienst benötigt. Die Seniorin gab dem Täter Geld, mit dem er verschwand. Ein aufmerksamer Nachbar erkannte die Situation, fotografierte den Täter und informierte die Polizei. Trotz intensiver Fahndung konnte die Polizei den Täter nicht fassen. Das Polizeikommissariat Syke sucht Zeugen, die ähnliche Vorfälle in in der Stadt beobachtet haben. Sie sollen sich unter Telefon 0 42 42 / 96 90 mit der Behörde in Verbindung setzen.