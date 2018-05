Zwar wurde der 33-Jährige mit aufs Präsidium genommen, festhalten konnten die Polizisten ihn allerdings nicht. (Patrick Pleul)

Syke. Derzeit kommt es im Bereich des Polizeikommissariats Syke zu einer gehäuften Anzahl an Betrugsdelikten. Bereits seit mehreren Wochen sucht ein 33-jähriger Mann aus Bremen überwiegend Syker Anwohner auf und gibt vor, sich in einer Notlage zu befinden. Laut Angaben der Polizei behauptet der Mann, Berufssoldat aus der Nachbarschaft zu sein und Geld für einen Schlüsseldienst zu benötigen. In der Ausgestaltung seiner Geschichten erweist sich der 33-Jährige als äußerst kreativ. Er ergaunerte bisher kleinere Geldbeträge bis 50 Euro und Sachgegenstände. Am Montagabend nahmen Syker Polizisten den Bremer nach einem versuchten Betrug in der Wiesenstraße in Syke vorläufig fest. Der Mann gestand alle ihm vorgeworfenen Taten, gab als Tatmotiv finanzielle Probleme an. Gegen 22.15 Uhr musste er aufgrund fehlender Haftgründe laufen gelassen werden.

Aber: Gegen 22.40 Uhr war er bereits wieder aktiv. Die Polizei Syke erhielt den Hinweis, dass der 33-Jährige im Syker Stadtgebiet bereits wieder an Türen klingelt und eine Notlage vortäuscht. Seit Montag sind bei den Ordnungshütern sechs weitere Taten gemeldet worden. Die Beamten gehen davon aus, dass der Betrüger weiterhin aktiv sein wird und rät, bei solchen Vorkommnissen gegenüber fremden Personen besonders wachsam zu sein, kein Geld herauszugeben und gegebenenfalls die Polizei zu verständigen.