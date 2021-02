Herr der Akten: Archivleiter Michael Junge kann stolz berichten, dass sich in der Einrichtung an der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 450 Kartons zur Bassumer Geschichte finden lassen. (Michael Galian)

Bassum. Wenn man Bassumer fragt, was an der Friedrich-Ludwig-Jahn Straße 8 liegt, dann werden viele die Turnhalle nennen – und nur wenige das Stadtarchiv. Schade, denn dort lagern 450 Kartons mit Akten und Urkunden, 1000 Bücher und Chroniken zur Heimatgeschichte, 5000 Diapositive, 20.000 Bilder und Tageszeitungsausgaben. In diesem Jahr könnte man sogar das 40-jährige Bestehen feiern, wenn nicht coronabedingt auch das Archiv für die Öffentlichkeit geschlossen wäre. „Das Archiv gibt es länger, aber 1981 fasste der Stadtrat den offiziellen Beschluss für die Gründung“, erzählt Leiter Michael Junge. Seit dem 1. Juni 2014 steht er der Einrichtung vor.

Neben den Lagerräumen für die Dokumente und Bilder der Bassumer Geschichte, gibt es auch einen Arbeitsraum für vier ehrenamtliche Mitarbeiter und einen Besucherraum mit Computerarbeitsplatz. Michael Junge, ehemals auch Bauamtsleiter der Stadt, berichtet: „Mir hat die Arbeit bei der Stadt immer viel Spaß gemacht und ich wollte auch nicht so ganz raus sein, deshalb habe ich die Leitung des Archivs gerne übernommen.“ Und damit haben die Stadt und ihre Bürger natürlich großes Glück gehabt, denn Junge hat bis heute einen engen Draht zu Rathaus und Verwaltung. Die Mitarbeiter dort sind angehalten, ihre Dokumente an das Archiv weiter zu geben. Dafür gibt es sogar eine gesetzliche Grundlage: Paragraf 7 des Gesetzes über die Sicherung und Nutzung von Archivgut in Niedersachsen schreibt vor, dass die Kommunen verpflichtet sind, ihr Archivgut zu sichern.

Dazu gehört natürlich auch solches, das nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. So lagern an der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße Kartons, die mit einem roten Stempel versehen sind, der sie ausdrücklich als „nicht öffentlich“ kennzeichnet, da es sich um Sitzungsunterlagen und Protokolle handelt. Andere Kartons wiederum können selbstverständlich angeschaut werden. So sind in einem Regal 387 Kartons der Ortschaft Bassum gelagert, in einem anderen stehen 58 Kartons mit Archivmaterial aus der Ortschaft Bramstedt. Andere Kartons enthalten Material aus Ringmar, Eschenhausen und Nordwohlde. Gerade sind für letztere neue Unterlagen aus einem Nachlass abgegeben worden. „Das ist ein richtiges Schätzchen. Zuerst dachten wir, dass es sich nur um private Unterlagen handelt, aber beim genaueren Studium haben wir herausgefunden, dass die Blätter auch historische und kommunale Informationen enthalten“, freut sich Junge über den Neuzugang aus den Jahren 1836 bis 1910.

Dabei konnte er einmal mehr auf die Hilfe seiner ehrenamtlichen Schriftsachverständigen Dörte Theilke bauen. Sie kennt sich mit alten Schriften aus. Und sie ist nicht die einzige Helferin. Junge wird auch noch unterstützt von Jochen Meyer und Werner Prendel. Vor Corona habe man sich jeweils montags getroffen, um die nächsten Aufgaben zu besprechen. Im Moment dürften nur zwei Personen gleichzeitig vor Ort sein – daher teile man dann auch Informationen über das Whiteboard und telefoniere. Dass die Verwaltung des Archivs eine umfassende Aufgabe ist, sieht man auch an den vollen Ablagekörben auf allen Schreibtischen, die Fotos und Schriftstücke enthalten.

Und es ist eine Daueraufgabe, die Disziplin und Ordnung erfordert. Um den Überblick zu behalten, gibt es die sogenannten Findbücher, die natürlich, wie mittlerweile die meisten Dokumente, digital gespeichert werden, ebenso wie die Fotos. Dank dieser Ordnung können die Mitarbeiter auch den zahlreichen Bürgern helfen, die sich ans Archiv wenden, um etwa ihre Ahnenforschung zu ergänzen oder etwas über ein historisches Ereignis zu suchen. „Wir haben Anfragen aus der ganzen Welt, eine kam sogar mal aus Ohio, eine andere aus Schottland und kürzlich eine aus Reutlingen“, berichtet der Archivleiter vom historischen Interesse.

Bei der Recherche müsse man oft erst viele Mosaiksteinchen zusammen setzen, bis sich ein komplettes Bild ergebe. „Zu 99 Prozent ist die Resonanz der Bürger positiv, das freut uns natürlich.“ Und noch eines ist Michael Junge wichtig: „Für uns zählen nur belegbare Daten und Fakten, Geschichten haben für ein Archiv keinen Wert, außer natürlich in den Büchern von Autoren.“ Neben der Hilfe bei der Ahnenforschung, ist auch ein Archiv von Bassumer Familien angelegt worden, von Politikern, Geschäftsleuten, Vereinsvorsitzenden. Ein Firmenarchiv ist im Entstehen. So gibt es in den nächsten Jahren noch viele Dokumente zu sichten, sortieren, übersetzen, digitalisieren und ordnen.