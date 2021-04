Der BBM-Markt will an die Bremer Straße ziehen. Der nächste Schritt im Verfahren wird nun diskutiert. (Tobias Denne)

Bassum kümmert sich mal wieder um seine Stadtentwicklung. Die Mitglieder des entsprechenden Ausschusses kommen dafür am Donnerstag, 15. April, ab 19 Uhr zusammen, um die Entwicklungen in der Lindenstadt zu diskutieren. Aufgrund der Corona-Pandemie wird auch diese Sitzung – wie bereits die zu Beginn des Jahres – virtuell stattfinden. Dazu sollten sich Interessierte bis zum 15. April, 12 Uhr, per Telefon oder E-Mail anmelden, um die Zugangsdaten zur Sitzung zu erhalten. Die richtigen Ansprechpartnerinnen dafür sind: Simone Weßels (Telefon: 0 42 41 / 84 83, Mail: wessels@stadt.bassum.de) und Alla Sprick (Telefon: 0 42 41 / 84 11, Mail: sprick@stadt.bassum.de). Inhaltlich wird es übrigens um die unterschiedlichsten Dinge gehen, alle haben aber eines gemeinsam: die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden.

So werden sich die Mitglieder des Ausschusses unter anderem mit dem Umzug des BBM-Marktes von der Industriestraße an die Bremer Straße beschäftigen. Zumindest mit dem, was etwa die Behörden dazu sagen. Denn bereits im Juli wurde (wenn auch nicht ganz ohne Kritik – etwa von SPD und Grünen) grünes Licht für den Umzug an eine prominentere Stelle gegeben. Zur kurzen Erinnerung: Der Markt soll nach derzeitigen Planungen knapp 6700 Quadratmeter groß werden, was dazu führen würde, dass eine Ausgleichsfläche von einem bis zwei Hektar gefunden werden muss. Hinzu kommt, dass der BBM-Markt auf 800 Quadratmeter Pflanzen anbieten, also in direkter Konkurrenz zum bestehenden Pflanzenmarkt Wiesmoor. Michael Meyer vom Oldenburger Planungsbüro NWP machte in seinem Vortrag deutlich, dass eine Überprüfung ergeben habe, dass „die Konkurrenz nicht existenzgefährdend“ sei.

„Dorfstraße III“ wird behandelt

Aber nicht nur der BBM-Umzug wird vonseiten der Behörden besprochen, ebenso der Bebauungsplan „Dorfstraße III“ in Bramstedt. Sie erinnern sich: Michael Meyer vom Planungsbüro NWP aus Oldenburg hatte zwei Varianten für den Bebauungsplan „Dorfstraße III“ präsentiert. Während die erste Variante dem B-Plan der „Dorfstraße II“ entspricht, setzt die zweite Möglichkeit auf alternative Wohn- und Energiekonzepte.

Variante eins orientiert sich an dem klassischen Wohngebiet mit Einfamilienhäusern, Variante zwei würde unter anderem auch Mehrfamilienhäuser mit bis zu fünf Wohneinheiten und einem Blockheizkraftwerk oder Formen des genossenschaftlichen Wohnens möglich machen. Auch Doppelhäuser sind laut Meyer denkbar. „Das Ziel ist, eine höhere Wärmedichte durch kompakteres Bauen zu erreichen“, führte er aus. Die Mitglieder gaben nach einer Diskussion den Entwurf an die Eigentümerin Wiseg (Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft) zurück und verwiesen ihn an den Verwaltungsausschuss.

Darüber hinaus behandeln die Mitglieder die Aufhebungssatzung für den Windpark in Albringhausen und die Straßenbenennung innerhalb des Baugebiets „Dorfstraße III“. Laut Sitzungsvorlage wird derzeit der Name „Ortfeld“ favorisiert. „Mit dem Ausbau der Baustraße soll voraussichtlich im Herbst 2021/Frühjahr 2022 begonnen werden“, heißt es dazu weiter. Wie sie letztlich heißen soll, ist indes noch offen.